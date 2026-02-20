Океан кипит — кораллы бледнеют: океаническое пекло стирает подводные города

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Подводные экосистемы, от которых зависят миллионы людей, стремительно теряют цвет и жизнь. Экстремальная жара в океане запускает процессы, последствия которых выходят далеко за пределы прибрежных зон. Учёные фиксируют беспрецедентные масштабы обесцвечивания и гибели кораллов.

Подводный мир
Фото: Pravda.Ru by Иван Иванов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подводный мир

Почему коралловые рифы важны для экономики и экосистем

Коралловые рифы обеспечивают продовольственную безопасность, поддерживают рыболовство и формируют доходы от туризма. Они также смягчают штормовые волны и используются в фармацевтических исследованиях. Совокупная ценность этих экосистем оценивается примерно в 9,8 триллиона долларов в год.

Новая волна аномальной жары, начавшаяся в 2023 году, усилила давление на рифы по всему миру. Уже около половины мировых рифов столкнулись со значительным обесцвечиванием.

"Когда экосистемы теряют устойчивость, страдают не только отдельные виды, но и целые цепочки взаимодействий — от микроводорослей до крупных морских животных", — считает биолог, обозреватель Pravda.Ru Андрей Ворошилов.

Что происходит при обесцвечивании кораллов

Кораллы живут в симбиозе с микроскопическими водорослями, которые обеспечивают их энергией за счёт фотосинтеза. При перегреве воды этот союз разрушается, кораллы теряют водоросли и белеют. Обесцвечивание замедляет рост и размножение, а длительный тепловой стресс приводит к массовой гибели. Параллельно меняется и поведение морских организмов, включая рифовых рыб.

Масштабы глобального кризиса

Для анализа третьего глобального обесцвечивания (2014-2017 годы) учёные объединили спутниковые данные и более 15 000 подводных наблюдений. 80 % рифов испытали умеренное или сильное обесцвечивание, а 35 % — существенную смертность кораллов.

"Это самый географически обширный анализ наблюдений за обесцвечиванием кораллов из когда-либо проведённых", — заявил старший научный сотрудник Смитсоновского института Шон Коннолли.

Сейчас фиксируется уже четвёртое глобальное обесцвечивание, начавшееся в 2023 году. Рифы не успевают восстановиться между волнами теплового стресса.

"Рост температуры океана — это не разовая аномалия, а системный тренд, связанный с накоплением тепла в климатической системе планеты", — считает климатолог, обозреватель Pravda.Ru Максим Орлов.

Сравнение третьего и четвёртого глобального обесцвечивания

Третье событие охватило большую часть тропических океанов и считалось рекордным по масштабу. Четвёртое развивается быстрее и затрагивает уже ослабленные экосистемы.

Повторные эпизоды теплового стресса усиливают риск необратимых изменений структуры рифов и снижения биоразнообразия. Об этом сообщает Nature Communications.

Популярные вопросы о глобальном обесцвечивании кораллов

Почему кораллы белеют?

Из-за перегрева воды кораллы теряют симбиотические водоросли и лишаются источника энергии.

Сколько рифов уже пострадало?

Более половины мировых рифов испытали значительное обесцвечивание, около 15 % — массовую гибель.

Можно ли восстановить рифы?

Частично — при снижении теплового стресса и антропогенной нагрузки, но повторные перегревы усложняют восстановление.

Что лучше — локальная защита или глобальные меры?

Максимальный эффект даёт сочетание охраны морских территорий и снижения выбросов парниковых газов.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
