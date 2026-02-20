Океан расслаивается как слоёный пирог: пресная вода меняет баланс Атлантики и климата

Южная часть Индийского океана стремительно меняется, и эти процессы уже трудно назвать локальными. За последние десятилетия вода здесь становится заметно менее солёной, чем раньше. Учёные связывают это с глобальным потеплением и перестройкой ветровых потоков.

Фото: commons.wikimedia.org by Calistemon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Индийский океан

Почему солёность океана имеет значение

Морская вода — это сложная система, где уровень соли напрямую влияет на плотность, распределение слоёв и движение течений. От этого зависит, как тепло переносится по планете, а также как питательные вещества поднимаются к поверхности, где развивается планктон и зарождается большая часть морской жизни. Даже небольшие колебания солёности способны изменить динамику океанических процессов.

Исследователи из Колорадского университета установили, что за последние 60 лет площадь акватории с повышенной солёностью в южной части Индийского океана сократилась примерно на 30%. Это самый быстрый темп опреснения в Южном полушарии. Изменения происходят у побережья Западной Австралии — региона, который играет важную роль в глобальной циркуляции вод.

"Мы наблюдаем масштабное изменение в перемещении пресной воды в океане", — говорит профессор кафедры атмосферных и океанических наук Вэйцин Хань.

Индо-Тихоокеанский бассейн и "конвейерная лента" климата

Ключевым источником пресной воды остаётся так называемый Индо-Тихоокеанский бассейн. Это тропическая зона от восточной части Индийского океана до западной части Тихого океана, где из-за частых дождей и сравнительно слабого испарения поверхностные воды менее солёные. Обычно этот регион стабилен, однако теперь его влияние усиливается.

Он связан с термохалинной циркуляцией — глобальной системой течений, которую часто называют "океанической конвейерной лентой". Эта система переносит тепло, соль и пресную воду между океанами. Плотность воды, определяемая уровнем солёности, — ключевой фактор в этом механизме.

"С точки зрения глобальной системы циркуляции даже небольшие сдвиги в солёности могут менять баланс энергии на планете", — считает климатолог, обозреватель Pravda.Ru Максим Орлов.

Как ветер меняет картину

Учёные выяснили, что увеличение объёма пресной воды нельзя объяснить только осадками. Анализ наблюдений и компьютерные модели показали: глобальное потепление меняет направление и силу ветров над Индийским и тропическим Тихим океанами. В результате течения начинают переносить больше пресной воды на юг.

Когда солёность падает, вода становится менее плотной и остаётся в верхних слоях. Это усиливает стратификацию и ослабляет вертикальное перемешивание.

Снижение перемешивания означает, что питательные вещества хуже достигают освещённых слоёв. Это создаёт дополнительную нагрузку на планктон и морские растения, формирующие основу пищевой цепи.

"Для экосистем важна не только температура, но и стабильность химического состава воды. Резкое опреснение меняет условия существования многих видов", — отмечает биолог, обозреватель Pravda.Ru Андрей Ворошилов.

Возможные последствия для климата

Приток пресной воды способен замедлить элементы термохалинной циркуляции, особенно в Северной Атлантике. Расширение зон опреснения может усилить этот эффект и повлиять на распределение осадков, ветров и температур в разных регионах мира.

"Океан — это гигантский аккумулятор тепла. Любое нарушение его циркуляции отражается на погодных экстремумах и региональных климатических рисках", — подчёркивает геолог, обозреватель Pravda.Ru Алексей Трофимов.

Пока процессы развиваются постепенно, однако их масштаб уже называют беспрецедентным для Южного полушария. Об этом сообщает Nature Climate Change.

Южный Индийский океан и Северная Атлантика

Ситуация в южной части Индийского океана напоминает процессы в Северной Атлантике, где приток пресной воды из-за таяния ледников также ослабляет термохалинную циркуляцию. Однако различие в источнике: в Атлантике ключевую роль играет таяние льда, тогда как в Индийском океане — перераспределение ветров и течений.

Обе зоны важны для глобального климата. Если изменения усилятся, возможны сдвиги в погодных системах, распределении осадков и температурных режимах. Это затрагивает сельское хозяйство, рыболовство и прибрежную инфраструктуру.

Популярные вопросы о снижении солёности Индийского океана

Как изменение солёности влияет на климат?

Солёность определяет плотность воды и её участие в глобальной циркуляции. Если система ослабевает, меняется перенос тепла и погодные условия.

Что лучше — стабильная или пониженная солёность?

Стабильность важнее уровня. Резкие изменения нарушают баланс экосистем и течений.

Сколько времени могут длиться такие процессы?

Изменения уже фиксируются более 60 лет и связаны с долгосрочным потеплением, поэтому могут продолжаться десятилетиями.