Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайный враг вашей активности: как фитнес-трекеры воруют реальные результаты тренировок
Хроническая боль в горле опаснее, чем кажется: осложнения доходят до сердца и суставов
Разлюбивший партнер выдает себя раньше слов: поведение начинает меняться по одному сценарию
Заправляете больше, проезжаете меньше: под капотом зреет поломка, которую лучше не игнорировать
Купили квартиру и расслабились? Эти ошибки при покупке превращают счастливых новоселов в бездомных
Стальные нервы и восемь тысяч тонн: донской казак готовится сдвинуть с места гигантское судно
Польза под сомнением: популярные витамины дают эффект, о котором не пишут на упаковке
В Госдуме объяснили отсутствие медалей у российских фигуристов на Олимпиаде
Фронт вошел в режим сплошного поражения: маневры уступили место точечным рывкам

Океан расслаивается как слоёный пирог: пресная вода меняет баланс Атлантики и климата

Наука

Южная часть Индийского океана стремительно меняется, и эти процессы уже трудно назвать локальными. За последние десятилетия вода здесь становится заметно менее солёной, чем раньше. Учёные связывают это с глобальным потеплением и перестройкой ветровых потоков.

Индийский океан
Фото: commons.wikimedia.org by Calistemon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Индийский океан

Почему солёность океана имеет значение

Морская вода — это сложная система, где уровень соли напрямую влияет на плотность, распределение слоёв и движение течений. От этого зависит, как тепло переносится по планете, а также как питательные вещества поднимаются к поверхности, где развивается планктон и зарождается большая часть морской жизни. Даже небольшие колебания солёности способны изменить динамику океанических процессов.

Исследователи из Колорадского университета установили, что за последние 60 лет площадь акватории с повышенной солёностью в южной части Индийского океана сократилась примерно на 30%. Это самый быстрый темп опреснения в Южном полушарии. Изменения происходят у побережья Западной Австралии — региона, который играет важную роль в глобальной циркуляции вод.

"Мы наблюдаем масштабное изменение в перемещении пресной воды в океане", — говорит профессор кафедры атмосферных и океанических наук Вэйцин Хань.

Индо-Тихоокеанский бассейн и "конвейерная лента" климата

Ключевым источником пресной воды остаётся так называемый Индо-Тихоокеанский бассейн. Это тропическая зона от восточной части Индийского океана до западной части Тихого океана, где из-за частых дождей и сравнительно слабого испарения поверхностные воды менее солёные. Обычно этот регион стабилен, однако теперь его влияние усиливается.

Он связан с термохалинной циркуляцией — глобальной системой течений, которую часто называют "океанической конвейерной лентой". Эта система переносит тепло, соль и пресную воду между океанами. Плотность воды, определяемая уровнем солёности, — ключевой фактор в этом механизме.

"С точки зрения глобальной системы циркуляции даже небольшие сдвиги в солёности могут менять баланс энергии на планете", — считает климатолог, обозреватель Pravda.Ru Максим Орлов.

Как ветер меняет картину

Учёные выяснили, что увеличение объёма пресной воды нельзя объяснить только осадками. Анализ наблюдений и компьютерные модели показали: глобальное потепление меняет направление и силу ветров над Индийским и тропическим Тихим океанами. В результате течения начинают переносить больше пресной воды на юг.

Когда солёность падает, вода становится менее плотной и остаётся в верхних слоях. Это усиливает стратификацию и ослабляет вертикальное перемешивание.

Снижение перемешивания означает, что питательные вещества хуже достигают освещённых слоёв. Это создаёт дополнительную нагрузку на планктон и морские растения, формирующие основу пищевой цепи.

"Для экосистем важна не только температура, но и стабильность химического состава воды. Резкое опреснение меняет условия существования многих видов", — отмечает биолог, обозреватель Pravda.Ru Андрей Ворошилов.

Возможные последствия для климата

Приток пресной воды способен замедлить элементы термохалинной циркуляции, особенно в Северной Атлантике. Расширение зон опреснения может усилить этот эффект и повлиять на распределение осадков, ветров и температур в разных регионах мира.

"Океан — это гигантский аккумулятор тепла. Любое нарушение его циркуляции отражается на погодных экстремумах и региональных климатических рисках", — подчёркивает геолог, обозреватель Pravda.Ru Алексей Трофимов.

Пока процессы развиваются постепенно, однако их масштаб уже называют беспрецедентным для Южного полушария. Об этом сообщает Nature Climate Change.

Южный Индийский океан и Северная Атлантика

Ситуация в южной части Индийского океана напоминает процессы в Северной Атлантике, где приток пресной воды из-за таяния ледников также ослабляет термохалинную циркуляцию. Однако различие в источнике: в Атлантике ключевую роль играет таяние льда, тогда как в Индийском океане — перераспределение ветров и течений.

Обе зоны важны для глобального климата. Если изменения усилятся, возможны сдвиги в погодных системах, распределении осадков и температурных режимах. Это затрагивает сельское хозяйство, рыболовство и прибрежную инфраструктуру.

Популярные вопросы о снижении солёности Индийского океана

Как изменение солёности влияет на климат?

Солёность определяет плотность воды и её участие в глобальной циркуляции. Если система ослабевает, меняется перенос тепла и погодные условия.

Что лучше — стабильная или пониженная солёность?

Стабильность важнее уровня. Резкие изменения нарушают баланс экосистем и течений.

Сколько времени могут длиться такие процессы?

Изменения уже фиксируются более 60 лет и связаны с долгосрочным потеплением, поэтому могут продолжаться десятилетиями.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Чёрная корка тает сама: простой пакет превращает посуду в зеркало
Недвижимость
Чёрная корка тает сама: простой пакет превращает посуду в зеркало
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Садоводство, цветоводство
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Популярное
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем

Канцлер Германии Фридрих Мерц перед визитом в Китай заявил о намерении Берлина добиваться стратегического партнёрства с Пекином.

Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Вагон-отель на колёсах шокировал XIX век: как Пульман изменил поезда навсегда Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Малиновый взрыв на даче: 7 секретов, от которых кусты будут ломиться до заморозков
Он видел города с двумя лунами: пугающая правда о том, кого на самом деле ищет NASA
Австрия собирается покупать газ в Африке, потому что США непредсказуемы
Австрия собирается покупать газ в Африке, потому что США непредсказуемы
Последние материалы
Разлюбивший партнер выдает себя раньше слов: поведение начинает меняться по одному сценарию
Заправляете больше, проезжаете меньше: под капотом зреет поломка, которую лучше не игнорировать
Весна-2026 делает ход конём: обувь, созданная для седла, перешла на городской шаг
Купили квартиру и расслабились? Эти ошибки при покупке превращают счастливых новоселов в бездомных
Стальные нервы и восемь тысяч тонн: донской казак готовится сдвинуть с места гигантское судно
Польза под сомнением: популярные витамины дают эффект, о котором не пишут на упаковке
Гель-лак превращает ногти в пергамент: из хрупких — в крепкие без салонных чеков
Хозяин побежал, кошка включила тревогу: почему игра по дому оборачивается укусами
В Госдуме объяснили отсутствие медалей у российских фигуристов на Олимпиаде
Срезали плесень — оставили угрозу: что скрывается под чистым ломтиком хлеба
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.