Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спортзал превращается в риск для вен: привычные упражнения ускоряют развитие варикоза
Позвоночник сигналит задолго до диагноза: эти ощущения нельзя списывать на усталость
Таблетки для иммунитета покупают зря: защита организма строится совсем по другому принципу
Жидкое золото для интеллекта: этот напиток бодрит мозг лучше любого дорогого допинга
Вторичный рынок перестает быть лотереей: простой способ выбрать надежное авто
Попытка переворота в Киргизии? События вокруг выборов заставили заговорить о смене власти
Советский след и польские претензии: Варшава провоцирует новый виток конфликта с Россией
Судьбу Украины обсуждают без ЕС: что мешает Европе присоединиться к переговорам с Москвой
Запад в плену иллюзий: что заставляет европейские элиты держаться за версию о поражении России

Мошенники знают о вас больше, чем вы думаете: откуда утекают данные и как это остановить

Наука

Многие популярные мобильные приложения запрашивают избыточные разрешения и получают доступ к личным данным пользователей без реальной необходимости. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Смартфон
Фото: unsplash.com by Рами Аль-заят, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Смартфон

Дворянский объяснил, что многие современные приложения запрашивают слишком много разрешений, прикрываясь техническими требованиями для работы сервиса. Пользователи, не вникая в детали, автоматически соглашаются с условиями и тем самым открывают доступ к своим личным данным.

"Очень много приложений, особенно иностранного производства, запрашивают доступ к контактам, фотографиям и даже к камере. Делается это якобы для корректной работы приложения, но на самом деле пользователю стоит внимательнее относиться к таким запросам. Если программе не требуется фото- или видеосъемка, не нужно давать ей доступ к камере. То же самое касается контактов и других личных данных", — отметил он.

Специалист добавил, что новые сервисы с элементами искусственного интеллекта особенно опасны, поскольку рынок таких приложений развивается стремительно, а механизмы их проверки пока не отлажены. Многие из них недавно появились в магазинах и не имеют достаточного количества отзывов и рейтингов, что затрудняет оценку их надежности. Используя подобные программы, человек фактически передает свои данные неизвестным разработчикам.

"Собранные данные могут использоваться для обзвона, рассылок или таргетированных предложений. На их основе формируется цифровой профиль пользователя, который затем применяется как в законных целях — например, для персональных рекомендаций, — так и в мошеннических схемах. Поэтому важно внимательно проверять, какие разрешения запрашивает приложение, и не устанавливать программы с сомнительной репутацией", — заключил Дворянский.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Садоводство, цветоводство
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Садоводство, цветоводство
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Популярное
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето

Вербена гибридная — неприхотливый цветок для клумбы, который цветёт всё лето без сложного ухода и частых подкормок. Почему её выбирают дачники?

Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Огуречный взрыв: 5 гибридов-мутантов, которые завалят вас урожаем уже через 35 дней
Советская легенда без прикрас: чем Москвич-2140 разочаровывал владельцев Сергей Милешкин Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова
Подводный капкан на глубине: кто преследовал моряков там, где не выживет ни одно судно
Соседи будут молить о семенах: этот чудо-цветок превратит ваш участок в райский уголок
Пионы раскрываются как короны: простые приёмы для пышных бутонов и роскошных шапок
Пионы раскрываются как короны: простые приёмы для пышных бутонов и роскошных шапок
Последние материалы
Взгляд становится моложе без пластики: приём с тенями меняет возрастное восприятие
Живот уходит, пока вы лежите: ленивые движения для тонкой талии
Тайник Грозного под Кремлем: почему Сталин лично свернул поиски легендарного архива
Мошенники знают о вас больше, чем вы думаете: откуда утекают данные и как это остановить
В Британии хотят создать собственную платёжную систему
Таблетки для иммунитета покупают зря: защита организма строится совсем по другому принципу
Огрубевшая кожа уходит без салона: система из трёх шагов возвращает пяткам гладкость
Жидкое золото для интеллекта: этот напиток бодрит мозг лучше любого дорогого допинга
Старость в радость: раскрыт список б/у моделей, за которыми началась охота в 2026
Вторичный рынок перестает быть лотереей: простой способ выбрать надежное авто
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.