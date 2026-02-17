Мошенники знают о вас больше, чем вы думаете: откуда утекают данные и как это остановить

Многие популярные мобильные приложения запрашивают избыточные разрешения и получают доступ к личным данным пользователей без реальной необходимости. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Фото: unsplash.com by Рами Аль-заят, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Смартфон

Дворянский объяснил, что многие современные приложения запрашивают слишком много разрешений, прикрываясь техническими требованиями для работы сервиса. Пользователи, не вникая в детали, автоматически соглашаются с условиями и тем самым открывают доступ к своим личным данным.

"Очень много приложений, особенно иностранного производства, запрашивают доступ к контактам, фотографиям и даже к камере. Делается это якобы для корректной работы приложения, но на самом деле пользователю стоит внимательнее относиться к таким запросам. Если программе не требуется фото- или видеосъемка, не нужно давать ей доступ к камере. То же самое касается контактов и других личных данных", — отметил он.

Специалист добавил, что новые сервисы с элементами искусственного интеллекта особенно опасны, поскольку рынок таких приложений развивается стремительно, а механизмы их проверки пока не отлажены. Многие из них недавно появились в магазинах и не имеют достаточного количества отзывов и рейтингов, что затрудняет оценку их надежности. Используя подобные программы, человек фактически передает свои данные неизвестным разработчикам.

"Собранные данные могут использоваться для обзвона, рассылок или таргетированных предложений. На их основе формируется цифровой профиль пользователя, который затем применяется как в законных целях — например, для персональных рекомендаций, — так и в мошеннических схемах. Поэтому важно внимательно проверять, какие разрешения запрашивает приложение, и не устанавливать программы с сомнительной репутацией", — заключил Дворянский.