Луна обнимает свою тень: это поэтичное явление продлится всего несколько вечеров

Наука

В конце февраля ночное небо приготовило редкое и почти незаметное зрелище. Тонкий серп молодой Луны на несколько вечеров окажется в необычном "обрамлении". Рядом с яркой дугой проступит мягкий силуэт её тёмной стороны.

Луна
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Луна

Что такое пепельный свет Луны

С 18 по 20 февраля можно наблюдать эффект, который астрономы называют пепельным светом. В это время узкий серп после новолуния соседствует с едва заметным диском всей Луны — его подсвечивает отражённый от Земли солнечный свет. Особенно хорошо явление видно в сумерках, вскоре после захода Солнца.

Механизм прост и в то же время изящен. Солнечные лучи отражаются от освещённой стороны Земли, затем достигают Луны и возвращаются к нам вторичным отражением. Подобные небесные явления нередко привлекают внимание исследователей. Ещё Леонардо да Винчи около пяти столетий назад объяснил природу этого свечения, связав его с "двойным" отражением света между Землёй и Луной.

"Пепельный свет — наглядный пример того, как даже простые оптические процессы в системе Земля-Луна создают впечатляющий визуальный эффект, доступный каждому наблюдателю", — считает учёный-физик, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Лапшин.

Ярче всего пепельный свет проявляется за несколько дней до и после новолуния. Его интенсивность зависит от условий на Земле: снежный покров и плотная облачность усиливают отражательную способность планеты, поэтому лунный диск выглядит более заметным. В северных широтах зимой это особенно ощутимо.

Луна в поэзии и науке

Неудивительно, что необычное свечение вдохновляло поэтов. Сэмюэл Тейлор Кольридж в поэме "Уныние: Ода" связал образ "старой Луны" в объятиях новой с приближением непогоды. В тексте звучат строки:

"Поздно, поздно прошлой ночью я увидел новую Луну
Со старой Луной в её объятиях;
И боюсь, боюсь, мой милый господин!
Нас ждёт губительная буря"., — писал поэт Сэмюэл Тейлор Кольридж в поэме "Уныние: Ода".

В северных регионах такая ассоциация имела сезонную логику: снег и облака действительно чаще появляются перед зимними бурями и одновременно усиливают пепельное свечение. Однако использовать Луну как инструмент прогноза погоды астрономы не советуют.

Сегодня к этому явлению добавляется ещё один контекст. Сокращение снежного покрова из-за глобального потепления снижает отражающую способность поверхности Земли.

"Отражательная способность поверхности планеты напрямую связана с количеством снега и облаков, поэтому изменение климата способно косвенно влиять даже на такие астрономические эффекты", — считает климатолог, обозреватель Pravda. ru Максим Орлов.

Когда и как наблюдать явление

Чтобы увидеть пепельный свет, не требуется телескоп или профессиональная оптика. Достаточно выбрать открытое место с хорошим обзором западного горизонта и выйти на улицу сразу после заката. Луна в фазе молодого серпа располагается низко, поэтому городская засветка и здания могут мешать наблюдению.

Важно помнить, что явление кратковременное. Через несколько дней после новолуния яркость серпа увеличивается, а контраст между освещённой и "пепельной" частью постепенно снижается. Об этом сообщает издание Live Science.

Пепельный свет и обычные фазы Луны

Обычные фазы Луны — новолуние, первая четверть, полнолуние — хорошо знакомы большинству людей. В этих случаях мы видим только освещённую Солнцем часть спутника.

Пепельный свет отличается тем, что позволяет рассмотреть почти весь лунный диск в мягком сероватом свечении. В отличие от полнолуния, здесь задействовано дополнительное отражение света от Земли.

  • При полнолунии Луна яркая и контрастная.
  • При пепельном свете виден почти весь диск.
  • В новолуние спутник практически невидим.

Популярные вопросы о пепельном свете Луны

Как выбрать лучшее время для наблюдения?

Лучше всего выходить на улицу сразу после заката в дни, близкие к новолунию.

Сколько стоит оборудование для наблюдения?

Специальные приборы не обязательны, достаточно невооружённого глаза или бинокля.

Что лучше — смотреть без оптики или через неё?

Для общего впечатления достаточно взгляда без приборов, оптика поможет рассмотреть детали.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
