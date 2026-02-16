Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рост тарифов ЖКУ хотят заморозить до 2028 года: какую судьбу ждет новая инициатива
Две концепции, один союз: чем грозит Европе противостояние Берлина и Парижа
Новый акцент в переговорах РФ и Украины: что стоит за темой энергетического перемирия
Евросоюз обещает, но не гарантирует: защита Украины разбилась о жесткую правовую реальность
Политический коллапс или чужие ожидания: откуда взялись слухи о роспуске правительства Украины
Неделя о Страшном суде наступает: люди делают это каждый день — и сами подписывают приговор
Ипотека перестает быть грузом: родители превращают выплаты в стратегию к совершеннолетию детей
Приз будет присужден тому авиатору, который, поднявшись с земли, продержится в воздухе в течение 10 минут... — писала газета Новое время 16 февраля 1908 года
Ипотечный нарыв вскрыт: в каких регионах России массово перестали платить по долгам

Пластиковая угроза получает вторую жизнь: водоросли очищают воду и создают материал

Наука

Микропластик давно стал скрытой угрозой для питьевой воды и экосистем. Его частицы настолько малы, что стандартные фильтры на очистных станциях просто "не замечают" их. Теперь исследователи предложили биотехнологическое решение, способное не только улавливать пластик, но и превращать его в полезный материал.

Пластик в сточных водах
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Пластик в сточных водах

Как водоросли помогают очищать воду

Традиционные системы водоочистки эффективно задерживают крупные загрязнения, однако микропластик проходит сквозь фильтры из-за микроскопического размера. В результате частицы оказываются в питьевой воде, накапливаются в реках и озёрах и влияют на живые организмы.

Учёные Университета Миссури разработали особый вид водорослей с помощью генной инженерии. Новая разновидность синтезирует природное летучее масло - лимонен, известный по характерному аромату цитрусовых. Именно это соединение изменяет свойства клеточной поверхности.

"Любые технологии, связанные с очисткой сточных вод, требуют комплексной оценки рисков для инфраструктуры и окружающей среды", — считает инженер по водоснабжению и водоотведению, специалист по авариям на сетях и качеству питьевой воды, обозреватель Pravda. ru Андрей Савельев.

Благодаря лимонену водоросли становятся более водоотталкивающими. В водной среде они начинают притягивать частицы микропластика, формируя плотные сгустки. Эти комки оседают на дно и образуют слой биомассы, который можно механически собрать и удалить из системы очистки.

От сточных вод к биопластику

Разработанные водоросли способны расти в сточных водах, используя избыток питательных веществ. Таким образом они одновременно снижают уровень загрязнения и улавливают пластиковые микрочастицы. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

"С точки зрения промышленной экологии важно не только удалить загрязнитель, но и обеспечить его дальнейшую безопасную переработку", — считает инженер по охране окружающей среды, специалист по промышленной экологии и контролю выбросов, обозреватель Pravda. ru Олег Никитин.

В лаборатории растения выращивают в крупных биореакторах. Уже создан 100-литровый реактор, предназначенный для очистки промышленных выбросов. В перспективе планируется масштабирование установок для городских очистных сооружений и систем водоснабжения.

Почему это важно для экологии

Микропластик обнаруживают не только в водопроводной и бутилированной воде, но и в почве, морской среде и даже в организмах животных. Экологи обращают внимание и на косвенные факторы загрязнения — например, как обработанные паразитицидами собаки отравляют водоёмы, усиливая нагрузку на экосистемы.

Использование водорослей дополняет существующие методы фильтрации и мембранной очистки. В отличие от традиционных способов, биотехнологический подход может быть энергоэффективным и интегрируемым в уже работающие очистные станции. Об этом сообщает Наука Mail.

Традиционная фильтрация или биореакторы с водорослями

Классические очистные сооружения рассчитаны на удаление механических и органических примесей. Они хорошо справляются с крупными частицами, но пропускают микропластик.

Биореакторы с генетически модифицированными водорослями связывают микрочастицы в плотные агрегаты, облегчая их сбор. Дополнительно такие системы могут снижать концентрацию избыточных питательных веществ в сточных водах.

Популярные вопросы о технологии очистки воды от микропластика

Как выбрать систему очистки воды для дома?

Стоит обратить внимание на мембранные и сорбционные фильтры.

Сколько стоит внедрение биореактора?

Стоимость зависит от объёма сточных вод и масштаба станции.

Что эффективнее — фильтрация или водоросли?

Наиболее результативен комбинированный подход.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Галактики готовят столкновение века: Вселенная выдала координаты мировой катастрофы
Наука и техника
Галактики готовят столкновение века: Вселенная выдала координаты мировой катастрофы
Пять квадратов превращаются в тесную коробку: главные ошибки при ремонте кухни
Недвижимость
Пять квадратов превращаются в тесную коробку: главные ошибки при ремонте кухни
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Еда и рецепты
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Популярное
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью

Вишнёво-фиолетовые соцветия, устойчивые к времени, и куст, который превращает клумбу в акцентный центр. Что скрывает амарант "Вишнёвый бархат"?

Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Яд экзотических лягушек против законов химии: тайные улики Европы рассыпаются при первой проверке Любовь Степушова Огромные суда держит не вес: как изменились конструкции для удержания кораблей Сергей Милешкин Электромобиль по России: куда можно доехать уже сегодня, а куда лучше не соваться Ленар Кашапов
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Смерть Гитлера в 1945-м была спектаклем? 1850 документов Аргентины вскрыли правду
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Последние материалы
Две концепции, один союз: чем грозит Европе противостояние Берлина и Парижа
Гостиная перестаёт быть холодной: эти 5 элементов делают комнату сердцем дома
Новый акцент в переговорах РФ и Украины: что стоит за темой энергетического перемирия
Ногти сыграли на жёлтой ноте: большинство винит грибок, а причина совсем в другом
Евросоюз обещает, но не гарантирует: защита Украины разбилась о жесткую правовую реальность
Политический коллапс или чужие ожидания: откуда взялись слухи о роспуске правительства Украины
Яд экзотических лягушек против законов химии: тайные улики Европы рассыпаются при первой проверке
Неделя о Страшном суде наступает: люди делают это каждый день — и сами подписывают приговор
Эффект железного пуш-апа: как за неделю превратить ягодицы в литую сталь дома
Сломались под знаком и получили штраф? Один кадр на телефон спасет семейный бюджет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.