Галактики готовят столкновение века: Вселенная выдала координаты мировой катастрофы

Астрономы сделали шаг к более точному "прослушиванию" Вселенной, обнаружив две редкие системы двойных сверхмассивных чёрных дыр. Эти объекты, получившие символичные имена "Гондор" и "Рохан", могут стать ключевыми ориентирами в поиске гравитационных волн. Новый метод наблюдений позволяет буквально "картировать" космические слияния, используя ярчайшие источники излучения в галактиках.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Слияние сверхмассивных чёрных дыр

Квазары как космические маяки

Речь идёт о двух системах — Gondor (SDSS J0729+4008) и Rohan (SDSS J1536+0411). Обе представляют собой пары сверхмассивных чёрных дыр, которые постепенно сближаются и в будущем сольются в единый объект. Такие процессы сопровождаются излучением гравитационных волн — ряби пространства-времени, предсказанной Альбертом Эйнштейном ещё в рамках общей теории относительности и активно изучаемой в разделе Наука и техника.

Учёные использовали подход, сочетающий анализ фоновых гравитационных волн и наблюдения за квазарами. Квазары — это активные ядра галактик, питаемые сверхмассивными чёрными дырами. Они излучают колоссальное количество энергии, в том числе в радиодиапазоне, что делает их удобными объектами для астрофизических исследований.

Особенность метода заключается в том, что вероятность обнаружить слияние сверхмассивных чёрных дыр в квазарах примерно в пять раз выше, чем в обычных галактиках. Таким образом, квазары становятся своеобразными "маяками", указывающими на возможные источники гравитационных волн. Это позволяет не просто фиксировать фоновый гул, а постепенно переходить к идентификации конкретных непрерывных источников.

"Наше открытие предоставляет научному сообществу первые конкретные ориентиры для разработки и тестирования протоколов обнаружения отдельных, непрерывных источников гравитационных волн", — заявила член команды NANOGrav Кьяра Мингарелли.

Как искали "Гондор" и "Рохан"

Команда Мингарелли применила новый алгоритм к выборке из 114 активных ядер галактик (AGN). Эти объекты известны тем, что в их центре находится активно поглощающая вещество сверхмассивная чёрная дыра. Газ и пыль, закручиваясь в аккреционном диске, разогреваются до экстремальных температур и создают яркое излучение, заметное даже на огромных расстояниях.

Анализируя данные, исследователи сопоставляли характеристики радиосигналов и возможные следы гравитационных волн, распространяющихся в наногерцовом диапазоне. Именно в этом диапазоне работает NANOGrav, отслеживая минимальные изменения в сигналах пульсаров — так называемый "пульсарный тайминг", о котором регулярно пишут в разделе Эврика! — Наука.

В 2023 году обсерватория впервые сообщила о регистрации фоновых гравитационных волн. Этот сигнал считается суммарным эффектом множества слияний сверхмассивных чёрных дыр во Вселенной. Новое исследование стало логичным продолжением: теперь учёные стремятся перейти от общего фона к конкретным системам.

"Рохан был назван в честь Рохана Шивакумара, студента Йельского университета, который первым проанализировал данные, а Гондор — потому что маяки были зажжены!", — пояснила Кьяра Мингарелли.

Названия отсылают к миру "Властелина колец" и символизируют идею сигнальных огней, передающих важную информацию на большие расстояния — как и квазары в этом исследовании.

Почему это важно для астрофизики

Слияния галактик — естественный этап их эволюции. Когда сталкиваются две крупные галактики, их центральные чёрные дыры постепенно сближаются, образуя двойную систему. На поздних стадиях они начинают интенсивно излучать гравитационные волны.

До недавнего времени такие процессы были теоретическими моделями или косвенными предположениями. Однако регистрация фонового гравитационного сигнала и обнаружение конкретных кандидатов в двойные системы выводят исследование на новый уровень.

Создание "карты" слияний позволит:

Уточнить скорость эволюции галактик. Проверить модели роста сверхмассивных чёрных дыр. Улучшить алгоритмы поиска гравитационных волн. Понять распределение массивных объектов во Вселенной.

Даже небольшой каталог подтверждённых двойных систем может значительно повысить точность расчётов и ускорить развитие гравитационной астрономии.

Сравнение: фоновые и непрерывные источники гравитационных волн

В контексте работы NANOGrav важно различать два типа сигналов.

Фоновый гравитационный сигнал — это суммарный "шум" от множества далёких слияний. Он напоминает общий гул, в котором сложно выделить отдельные источники. Такой сигнал уже был зарегистрирован.

Непрерывные источники — это конкретные двойные системы, находящиеся на определённой стадии сближения. Их можно сравнить с отдельными "голосами" в общем хоре. Обнаружение именно таких объектов позволяет изучать параметры системы: массу чёрных дыр, расстояние между ними и динамику орбиты.

Переход от фона к индивидуальным источникам — следующий логичный этап развития гравитационной астрономии.

Популярные вопросы

Что такое двойная сверхмассивная чёрная дыра?

Это система из двух чёрных дыр, расположенных в центре галактики и вращающихся вокруг общего центра масс. Со временем они сближаются и сливаются.

Как выбрать метод наблюдения гравитационных волн?

Для низкочастотных волн, связанных с массивными системами, используется пульсарный тайминг, как в проекте NANOGrav. Для более высоких частот применяются наземные интерферометры.

Сколько длится процесс слияния?

Он может занимать миллионы и даже миллиарды лет. Финальная стадия, сопровождаемая мощным выбросом гравитационных волн, происходит относительно быстро по космическим меркам.

Что лучше изучать — фон или отдельные источники?

Оба направления дополняют друг друга. Фоновый сигнал даёт общую картину, а отдельные источники позволяют детально изучить физику конкретных систем.

Открытие "Гондора" и "Рохана" демонстрирует, что гравитационная астрономия выходит на новый этап развития. Теперь исследователи получают не только общий сигнал от далёких космических событий, но и реальные ориентиры, которые помогают точнее настраивать инструменты и модели. Постепенно Вселенная раскрывает свои самые массивные и загадочные структуры.