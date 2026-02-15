Где выгорает всё живое, Крым нашёл золотую жилу: обычные камни скрывали богатство

Микроскопическая жизнь на раскалённом камне может скрывать больше, чем кажется на первый взгляд. Там, где выжженная солнцем поверхность выглядит абсолютно безжизненной, природа запускает свои тонкие механизмы защиты. В Крыму учёные обнаружили организм, который способен превращать экстремальный стресс в источник ценного биологического ресурса.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Микроводоросль в лишайнике

Выживают там, где не выживает никто

Если внимательно присмотреться к валунам, нагретым южным солнцем, можно заметить яркие оранжевые пятна. Это не следы окисления и не краска, а лишайники — устойчивые симбиотические организмы, которые десятилетиями обживают каменные поверхности.

Условия их существования сложно назвать комфортными. Температура камня в солнечный день значительно превышает температуру воздуха, влажность минимальна, а ультрафиолетовое излучение достигает высоких значений. Однако лишайники не просто выживают — они адаптируются, как и многие объекты, которые изучает современная Наука и техника.

Исследователи, изучив образцы, собранные в севастопольском парке Победы, обнаружили внутри оранжевой корки микроскопическую зелёную водоросль. Именно она оказалась ключом к устойчивости всего симбиоза.

Секрет в пигменте: что такое астаксантин

При неблагоприятных условиях — жаре, нехватке влаги и питательных веществ — водоросль активирует защитный механизм. Она начинает синтезировать мощный антиоксидант астаксантин, который и придаёт лишайнику насыщенный красно-оранжевый оттенок.

Астаксантин хорошо известен в биотехнологии и нутрицевтике. Этот природный пигмент отвечает за розовый цвет мяса лосося и перьев фламинго. В организме человека он действует как антиоксидант, защищая клетки от окислительного стресса, поддерживая здоровье сосудов, зрения и кожи, что напрямую связано с темами рубрики Здоровье.

Сегодня мировой рынок ориентирован на водоросли, чувствительные к температуре. Классические штаммы плохо переносят нагрев выше +28 °C, что требует строгого контроля условий выращивания и увеличивает себестоимость продукции. Российским производителям биодобавок, кормов для аквакультуры и косметических средств зачастую приходится закупать сырьё за рубежом.

Крымский штамм: природная адаптация к жаре

Новый штамм получил название Coelastrella rubescens IBSS-156. В отличие от распространённых промышленных культур, он демонстрирует устойчивость к высоким температурам и засушливому климату.

В лабораторных условиях водоросль активно наращивала биомассу. При создании стрессовой среды — ограничении влаги и повышении температуры — организм быстро переходил к синтезу пигмента. По сути, речь идёт о природной «микрофабрике», способной работать в условиях, характерных для южных регионов России.

Это открывает перспективы для локального производства астаксантина. Потенциально культивирование возможно на территориях, непригодных для традиционного земледелия, что особенно актуально для засушливых зон.

Советы по развитию проектов на основе микроводорослей

Для компаний, рассматривающих запуск подобных производств, важны последовательные шаги:

Провести пилотные испытания в климатических условиях региона. Оценить экономику проекта с учётом энергозатрат и логистики. Подготовить нормативную документацию для регистрации БАДов или кормовых добавок. Наладить партнёрство с научными институтами для контроля качества штамма.

Комплексный подход снижает риски и позволяет быстрее вывести продукт на рынок.

Популярные вопросы о производстве астаксантина

Что лучше: импортный или отечественный астаксантин?

Качество определяется не страной происхождения, а технологией производства и степенью очистки. Однако локальное сырьё может быть экономически выгоднее при стабильном качестве.

Сколько стоит запуск фермы микроводорослей?

Стоимость зависит от масштаба, типа установок (открытые пруды или фотобиореакторы), энергозатрат и автоматизации. Проект требует предварительного технико-экономического обоснования.

Где применяется астаксантин?

Основные направления — биологически активные добавки, косметика, корма для рыбоводства, а также исследования в области функционального питания.

Открытие крымского штамма показывает, что экстремальные природные условия могут стать источником не только научного интереса, но и практических решений для экономики. Там, где раньше видели лишь раскалённый камень, теперь рассматривают потенциал для развития биотехнологий и производства востребованных антиоксидантов.