Луна примет удар, который вспыхнёт ярче Венеры: сценарий судного дня уже просчитан

Наука

Ледяная пустыня Луны может на мгновение вспыхнуть ярче самой Венеры. Космический камень размером с многоэтажный дом теоретически способен врезаться в её поверхность уже в начале следующего десятилетия. Учёные просчитывают последствия и готовятся к редкому астрономическому событию. Об этом сообщает издание Zpravodajství.

Взрыв у астероида рядом с Луной
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова is licensed under publiс domain
Астероид, который изменил расчёты

Речь идёт об объекте 2024 YR4 диаметром около 60 метров — это сопоставимо с пятнадцатиэтажным зданием. Подобные тела регулярно проходят мимо Земли и Луны, оставаясь вне поля общественного внимания. Однако именно этот астероид в 2024 году вызвал серьёзный резонанс, когда первые расчёты показали необычно высокую вероятность его столкновения с Землёй.

Изначально риск оценивался в 3,1 процента — весьма значительное значение для объекта таких размеров. Позднее траекторию уточнили, и опасность для нашей планеты была полностью снята. Тем не менее внимание астрономов переключилось на Луну: по данным NASA, вероятность её поражения 22 декабря 2032 года составляет около 4,3 процента.

Такая цифра не означает неизбежность удара, но достаточно велика, чтобы продолжать детальные наблюдения в сфере наука и техника. Специалисты подчёркивают, что в ближайшие годы орбитальные параметры будут уточняться, а значит, вероятность может как снизиться, так и вырасти.

Возможные последствия удара

Согласно исследованию, опубликованному на сервере arXiv, энергия потенциального столкновения оценивается в диапазоне от 5,2 до 8 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для Луны это стало бы самым мощным зарегистрированным импактом в современной истории наблюдений.

Ожидается образование кратера диаметром около одного километра и глубиной до 150 метров. Почти сразу после контакта возник бы яркий световой всплеск с блеском от -2,5 до -3 звёздной величины. Это сопоставимо с яркостью Венеры на ночном небе.

Если удар произойдёт на неосвещённой стороне Луны, вспышку можно будет увидеть даже без телескопа. Световое явление способно продлиться несколько минут. Затем место столкновения ещё долго будет излучать тепло в инфракрасном диапазоне: расплавленные породы с температурой около 2000 кельвинов станут постепенно остывать.

Помимо зрелищного эффекта, удар спровоцирует лунотрясение приблизительной магнитудой 5. В космическое пространство выбросит порядка 1,1 миллиона тонн вещества. Часть обломков может преодолеть лунную гравитацию и сформировать кратковременный метеорный поток.

Некоторые фрагменты теоретически способны пересечь орбитальные высоты, где находятся спутники связи, навигационные аппараты и научные станции. Хотя прямой угрозы Земле нет, космическая инфраструктура остаётся уязвимой к подобным сценариям, которые регулярно обсуждаются в контексте космических угроз и открытий.

Научная лаборатория под открытым небом

Учёные уже провели около 10 тысяч компьютерных симуляций, моделируя как движение астероида, так и первые 500 секунд после удара. Расчёты указывают на возможный коридор падения протяжённостью до 3000 километров севернее кратера Тихо. При наблюдении с северного полушария Земли это соответствовало бы нижней части лунного диска.

Для планетологов предсказуемый удар такого масштаба — редчайшая возможность изучить физику импактов в реальном времени. Можно будет проанализировать распределение выбросов, структуру реголита и динамику формирования кратеров.

Особые надежды возлагаются на космический телескоп James Webb Space Telescope. В феврале 2026 года у него будут ограниченные окна наблюдений — 18 и 26 числа. Именно тогда аппарат сможет собрать данные, необходимые для дополнительного уточнения траектории.

По текущим оценкам, вероятность падения с большой долей вероятности снизится ниже одного процента. Однако полностью исключать иной сценарий нельзя: новые измерения теоретически способны увеличить риск до значений выше 30 процентов.

NASA и Европейское космическое агентство обсуждают гипотетические методы отклонения тела. Среди рассматриваемых вариантов — подрыв ядерного устройства поблизости от астероида для изменения его траектории. Пока это исключительно расчётные сценарии на случай крайней необходимости.

Сравнение: падение на Луну и гипотетический удар по Земле

Хотя размеры 2024 YR4 относительно скромны по космическим меркам, последствия столкновения зависят от цели.

  1. При ударе по Луне атмосфера отсутствует, поэтому объект достигает поверхности без торможения. Формируется крупный кратер и мощный выброс породы.
  2. При входе в атмосферу Земли значительная часть энергии могла бы высвободиться в воздухе, как это было при Челябинском событии, снижая масштаб наземных разрушений.
  3. Лунный импакт не создаёт угрозы жизни, но может затронуть спутники и космические миссии.
  4. Земной сценарий сопровождался бы ударной волной и потенциальным ущербом инфраструктуре.

Даже если астероид 2024 YR4 в итоге пройдёт мимо, история с его расчётами уже демонстрирует, насколько продвинулись технологии мониторинга космического пространства. Человечество всё точнее отслеживает малые тела Солнечной системы и готовится к потенциальным вызовам. В этом смысле Луна остаётся не только спутником Земли, но и важной площадкой для научных открытий.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Тук-тук исчез навсегда: как бесстыковой путь превратил поезд в стального гепарда Сергей Милешкин Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская Слияние миров: как рождение Титана из двух старых лун создало кольца и наклонило ось Сатурна Александр Рощин
