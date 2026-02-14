17 февраля небо исказит привычный полдень: Солнце потеряет центр и вспыхнет по краям

17 февраля небо приготовит редкое зрелище, за которым будут следить астрономы по всему миру. В этот день Луна выстроится в одну линию с Землёй и Солнцем, создав эффект, который называют одним из самых впечатляющих в небесной механике. Речь идёт о кольцеобразном солнечном затмении — явлении, способном буквально изменить привычный облик дневного светила. Об этом сообщает издание, освещающее события в сфере астрономии и науки.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огненное кольцо затмения

Что произойдёт 17 февраля и почему это важно

17 февраля 2026 года произойдёт кольцеобразное солнечное затмение — феномен, который в научной среде известен как Annular Solar Eclipse. В отличие от полного затмения, при котором Луна полностью закрывает Солнце, здесь всё развивается иначе. Спутник Земли окажется на таком расстоянии, что не сможет перекрыть солнечный диск целиком.

В результате вокруг тёмного силуэта Луны останется яркое светящееся кольцо. Именно этот эффект получил поэтичное название "Огненное кольцо". Подобное явление наблюдается не так часто, а его геометрия требует точного совпадения орбитальных параметров, что делает его заметным событием для раздела Наука и техника.

Ключевую роль играет апогей — момент, когда Луна находится на максимально удалённой точке своей орбиты. Из-за этого её видимый размер с Земли немного уменьшается. Даже небольшая разница в расстоянии в десятки тысяч километров меняет визуальное восприятие небесных тел.

Где можно будет увидеть затмение

Полная фаза кольцеобразного затмения будет доступна для наблюдения в Антарктиде. Частичные фазы смогут увидеть жители крайнего юга Южной Америки, а также отдельных районов южной Африки. География события ограничена, поскольку тень Луны проходит по узкой полосе поверхности Земли.

В Бразилии, как и в большинстве стран Северного полушария, наблюдать затмение напрямую не получится. Однако современные технологии позволяют следить за происходящим в режиме реального времени. Онлайн-трансляции, специализированные астрономические приложения и цифровые телескопы дают возможность увидеть явление без географических ограничений.

Такие трансляции особенно важны для образовательных проектов, школьных программ и сообществ, интересующихся темами из раздела Наука, где регулярно освещаются космические исследования и астрономические открытия.

Чем кольцеобразное затмение отличается от полного

Разница между двумя типами затмений заключается не только в визуальном эффекте, но и в условиях наблюдения. При полном затмении Солнце скрывается полностью, небо темнеет, а температура воздуха может временно снижаться. В случае кольцеобразного варианта дневной свет сохраняется, поскольку часть солнечного диска остаётся открытой.

С научной точки зрения оба явления ценны для исследований. Они помогают изучать солнечную атмосферу, особенности орбитального движения и поведение световых потоков. Однако именно "огненное кольцо" вызывает особый интерес у любителей астрономии благодаря своему необычному виду.

Как безопасно наблюдать солнечное затмение

Смотреть на Солнце без защиты опасно вне зависимости от типа затмения. Даже кратковременное наблюдение может привести к повреждению сетчатки. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют использовать сертифицированные очки для наблюдения за затмениями, соответствующие стандарту ISO 12312-2.

Подойдут также сварочные стекла 14-й степени затемнения. Альтернативный способ — метод проекции с помощью камеры-обскуры или самодельного картонного проектора, который позволяет наблюдать изображение косвенно.

Категорически запрещается использовать обычные солнцезащитные очки, закопчённое стекло, фотоплёнку или иные бытовые средства. Они не обеспечивают необходимый уровень фильтрации ультрафиолетового и инфракрасного излучения.

Календарь затмений 2026 года

Февральское событие станет лишь первым заметным астрономическим явлением года. Уже 3 марта 2026 года ожидается полное лунное затмение, которое часто называют "Кровавой Луной". Во время этого процесса Земля оказывается между Солнцем и Луной, а спутник проходит через земную тень, приобретая характерный красноватый оттенок.

Ещё одно значимое событие намечено на 12 августа — полное солнечное затмение, которое смогут наблюдать жители Гренландии, Исландии и Испании. Таким образом, 2026 год обещает стать насыщенным для всех, кто интересуется космосом, орбитальной механикой и природными явлениями.

Популярные вопросы о кольцеобразном солнечном затмении

Можно ли смотреть на затмение без очков, если Солнце закрыто почти полностью?

Нет. Даже узкая светящаяся дуга остаётся источником интенсивного излучения, опасного для глаз.

Сколько длится кольцеобразная фаза?

Продолжительность зависит от конкретной геометрии, но обычно речь идёт о нескольких минутах в зоне максимальной видимости.

Что лучше — полное или кольцеобразное затмение?

С точки зрения визуального эффекта они разные. Полное затмение создаёт эффект внезапной темноты, а кольцеобразное привлекает именно ярким огненным контуром.

Нужно ли специальное оборудование для съёмки?

Да. Для фотографирования Солнца необходимы специальные фильтры. Обычные камеры без защиты использовать нельзя.