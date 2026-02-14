Telegram замедляют без запрета: странный сценарий, который пугает сильнее блокировки

Мессенджер Telegram снова оказался в центре внимания: пользователи по всей стране жалуются на сбои, а Роскомнадзор открыто говорит о новых мерах давления. Одни называют это временными техническими трудностями, другие — началом масштабных ограничений. Власти подчеркивают, что вопрос соблюдения законодательства для них принципиален.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ значок мессенджера телеграм

Что происходит с Telegram в России

Проблемы с работой Telegram продолжаются уже несколько дней. Пользователи сообщают, что фотографии и видео не загружаются, голосовые сообщения "зависают", а текстовые уведомления могут не доходить до адресата. У части абонентов возникают сложности даже с запуском приложения и использованием веб-версии.

Среди наиболее частых жалоб:

медленная загрузка медиафайлов; перебои с отправкой и получением сообщений; нестабильная работа браузерной версии; невозможность авторизации или запуска сервиса.

Сообщения о сбоях начали активно появляться с 10 февраля. В ряде регионов, включая Омскую область, количество обращений оказалось особенно высоким. Некоторые пользователи предполагают, что дело в обновлении приложения или перегрузке серверов. Однако часть аудитории связывает происходящее с действиями регулятора, вспоминая ограничения, которые ранее затронули другие цифровые платформы в сфере технологии.

Отдельно стоит отметить, что функция звонков через Telegram была заблокирована еще в прошлом году. Тогда это решение объясняли вопросами безопасности и контроля за коммуникациями.

Позиция Роскомнадзора и суда

Роскомнадзор не скрывает своей позиции: по мнению ведомства, Telegram не в полной мере исполняет требования российского законодательства. Речь идет о защите персональных данных, удалении запрещенного контента и соблюдении обязанностей владельца социальной сети.

В Таганском суде Москвы рассматриваются восемь административных дел в отношении платформы. Причина — отказ удалить материалы, признанные запрещенными, а также невыполнение установленных норм регулирования. Общая сумма штрафов уже достигла 64 миллионов рублей. Часть заседаний назначена на конец февраля, остальные — на середину марта.

Дополнительным аргументом регулятора является отсутствие официального представительства Telegram в России. Компания не зарегистрировала каналы в реестре РКН и, по заявлениям ведомства, не ведет деятельность в правовом поле страны.

"Ведутся контакты с людьми из Telegram. Но если реакции не следует, соответственно, Роскомнадзор принимает меры", — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что влияние замедления сервиса на ситуацию на фронте, по его мнению, не будет критичным.

"Я не специалист, эти вопросы нужно адресовать Министерству обороны… Не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера", — добавил Дмитрий Песков.

Реакция депутатов и общественности

В Госдуме мнения по поводу замедления Telegram разделились. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил резко против ограничительных мер.

"Кто делает замедление Telegram? Идите на передовую, на СВО! Ребята, которые кровь проливают, у них связь единственная с родными и близкими. Вы что делаете, идиоты? Я называю вещи своими именами: идиоты!", — заявил Сергей Миронов.

Депутат Александр Аксененко также поддержал эту позицию, подчеркнув значимость мессенджера для коммуникации.

"Сегодня, когда на фронте у наших бойцов связь итак сильно ограничена, Телеграм по сути остается чуть ли не безальтернативным способом связи. Особенно это важно для тех, кто на передовой с помощью ТГ передает информацию своим соратникам, находящимся на соседних позициях", — написал Александр Аксененко в соцсетях.

По его словам, Telegram активно используется не только военными, но и волонтерскими объединениями, которые координируют гуманитарную помощь, сбор средств и логистику. В общественном поле эта тема уже вышла за рамки обсуждения одного сервиса и перешла в плоскость политика и регулирования цифровых платформ.

Пользователи в регионах также выражают недовольство. В социальных сетях обсуждают противоречивые заявления о возможной блокировке и задаются вопросом, приведет ли замедление к полной остановке сервиса. Многие отмечают, что мессенджер давно стал рабочим инструментом для бизнеса, клиентов и команд, сообщает gorod55.ru.

Возможна ли полная блокировка

Официального решения о тотальной блокировке Telegram на данный момент нет. Тем не менее дискуссии вокруг такого сценария продолжаются. Некоторые эксперты считают, что ограничения могут усиливаться постепенно — от замедления до более жестких мер.

Павел Дуров ранее приводил пример Ирана, где мессенджер был заблокирован несколько лет назад. По его словам, даже в условиях ограничений пользователи продолжают использовать платформу через альтернативные способы подключения.

"Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на любое давление", — резюмировал Павел Дуров.

Ситуация в России пока развивается по собственному сценарию. Вопрос в том, приведет ли давление к изменению политики компании или к усилению технических ограничений.

Замедление или блокировка

Замедление и полная блокировка — это разные механизмы воздействия на цифровой сервис.

Замедление предполагает снижение скорости передачи данных. Пользователь по-прежнему может открыть приложение, отправить сообщение или получить файл, но делает это с задержками. Такой формат позволяет формально не запрещать сервис, но существенно снижать его удобство.

Блокировка — более жесткая мера. Она подразумевает ограничение доступа к серверам платформы. В этом случае приложение перестает работать без дополнительных технических инструментов.

Для бизнеса и пользователей разница принципиальна. При замедлении сохраняется базовый функционал, при блокировке — возникает необходимость в поиске альтернативных каналов связи, будь то другие мессенджеры, корпоративные платформы или защищенные коммуникационные сервисы.

Советы: как действовать пользователям при сбоях

Если сервис работает нестабильно, важно сохранять спокойствие и действовать последовательно.

Проверьте подключение к интернету и обновление приложения. Попробуйте использовать альтернативные версии — мобильную и веб-формат. Заранее подготовьте дополнительные каналы связи: электронную почту, другие мессенджеры, корпоративные платформы. Для бизнеса стоит уведомить клиентов о возможных перебоях и указать резервные контакты.

Такая стратегия позволяет снизить риски потери связи и сохранить рабочие процессы.

Популярные вопросы о замедлении Telegram

Может ли замедление перерасти в полную блокировку?

Теоретически такой сценарий возможен, однако официального решения на данный момент нет.

Как выбрать альтернативный мессенджер для работы?

Стоит ориентироваться на стабильность соединения, уровень защиты данных, наличие корпоративных функций и поддержку в регионе.

Повлияет ли ситуация на безопасность личных данных?

Официальные органы заявляют о необходимости усиления контроля, тогда как разработчики Telegram подчеркивают приверженность принципам конфиденциальности.

Ситуация вокруг Telegram продолжает развиваться. Пользователи, бизнес и государственные структуры внимательно следят за дальнейшими шагами, понимая, что от них зависит привычный формат цифрового общения.