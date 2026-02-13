Земля получила космический смайлик: на Солнце выросла гигантская улыбка

Солнце снова преподнесло наблюдателям эффектное зрелище. На обращённой к Земле стороне звезды сформировалась гигантская структура, напоминающая улыбающееся лицо. Масштаб этого "рисунка" достигает полутора миллионов километров и хорошо различим на снимках космических обсерваторий.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Солнце

Как возникла солнечная "улыбка"

Необычный образ сложился из двух крупных активных зон и протяжённого протуберанца. Каждая из активных областей примерно в десять раз превышает диаметр Земли, из-за чего они выглядят как выразительные "глаза" на солнечном диске.

"Когда мы видим подобные конфигурации, важно понимать: это не случайные пятна, а проявление сложной магнитной динамики звезды", — считает астроном, обозреватель Pravda. ru Громов Павел.

Активные зоны связаны с усиленными магнитными полями, где нередко происходят вспышки и выбросы плазмы. Ниже "глаз" раскинулся гигантский протуберанец длиной около 500 тысяч километров — именно он сформировал визуальный эффект широкой "улыбки".

Что скрывается за эффектной картинкой

Несмотря на дружелюбный визуальный образ, речь идёт о серьёзных физических процессах. Солнце сейчас находится в фазе повышенной активности своего 11-летнего цикла, когда число пятен и вспышек возрастает.

Протуберанцы представляют собой гигантские выбросы раскалённой плазмы, удерживаемые магнитными линиями. Если подобная активность сопровождается направленным к Земле корональным выбросом массы, возможны магнитные бури, влияющие на спутники, радиосвязь и энергосистемы.

"Даже эстетичные формы на снимках — это следствие перераспределения энергии в плазме. С точки зрения физики здесь работают законы магнитогидродинамики", — считает астрофизик, обозреватель Pravda. ru Руднев Алексей.

Человеческий мозг склонен распознавать знакомые образы в случайных структурах — это явление называют парейдолией. Благодаря ему сочетание пятен и плазменных дуг превращается в "лицо".

Почему важно следить за солнечной активностью

Для учёных ключевое значение имеют не очертания, а параметры процессов: размеры активных зон, интенсивность излучения, вероятность вспышек. Эти данные помогают прогнозировать космическую погоду и оценивать риски для навигационных систем, спутников и электросетей.

Рост солнечной активности может привести к ярким полярным сияниям, но также требует повышенного внимания специалистов по связи и энергетике. Об этом сообщает NASA.

Солнечные пятна и протуберанцы

Солнечные пятна — это более тёмные участки поверхности с пониженной температурой и сильными магнитными полями. Протуберанцы — светящиеся дуги плазмы, поднимающиеся над поверхностью звезды.

С точки зрения наблюдений пятна выглядят как тёмные точки на диске, тогда как протуберанцы формируют яркие арки. По влиянию на космическую погоду большую роль играют мощные вспышки и выбросы корональной массы.

Популярные вопросы о солнечной активности

Как выбрать телескоп для наблюдения Солнца?

Необходим прибор с сертифицированным солнечным фильтром. Наблюдать без защиты опасно для зрения.

Сколько длится солнечный цикл?

В среднем около 11 лет — от минимума до максимума активности.