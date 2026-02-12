В Госдуме оценили перспективы достижения договоренности с Telegram и WhatsApp

Иностранный мессенджер WhatsApp* в ближайшие годы не станет сотрудничать с российскими властями, тогда как Telegram, вероятно, все же выполнит требования законодательства. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции ЛДПР Андрей Свинцов.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ телеграм

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возобновление работы мессенджера WhatsApp* в России возможно при готовности корпорации Meta** к диалогу с властями. Кроме того, в Роскомнадзоре подтвердили, что с 10 февраля принято решение о частичном ограничении работы мессенджера Telegram на территории страны.

Свинцов отметил, что WhatsApp* в ближайшие годы вряд ли пойдет на уступки российским властям. По его словам, политика компании Meta** в отношении России не предполагает диалога, что делает перспективы возвращения мессенджера на российский рынок маловероятными.

"Я считаю, что WhatsApp* в ближайшие несколько лет навстречу Роскомнадзору и в целом Правительству Российской Федерации не пойдет. Поэтому перспективу возвращения WhatsApp* я вижу весьма туманной. Что касается Telegram — такие надежды есть, что компания примет правильное решение. Жизненный опыт подсказывает, что это возможно", — пояснил депутат.

Парламентарий привел в пример действия других международных платформ, которые адаптировались под национальное законодательство, чтобы сохранить бизнес. Он отметил, что аналогичные шаги может предпринять и Telegram.

"Мы видели, как компания TikTok на территории Соединенных Штатов приняла правильное решение — подчинилась действующему американскому законодательству, разделила бизнес на части, открыла юрлицо и сохранила бизнес. Думаю, Telegram ожидает та же логика развития. Компания Дурова будет вынуждена разделить свой бизнес — отдельно российский сегмент, отдельно американский и европейский. Разные национальные законодательства потребуют этого, и вполне вероятно, что со временем они примут такое решение", — отметил Свинцов.

Депутат подчеркнул, что у российских властей есть конкретные претензии к работе иностранных мессенджеров. По его словам, они касаются как правового статуса компаний, так и соблюдения законодательства в сфере персональных данных.

"Есть четыре основные претензии: отсутствие юридического лица на территории России, неведение финансово-хозяйственной деятельности и, соответственно, неуплата налогов, несоблюдение требований по хранению персональных данных на территории страны и нарушение сроков удаления запрещенного контента. По закону на это отводится 24 часа, но компании часто удаляют материалы через два-три дня, что можно считать допустимым. Однако первые три пункта — обязательны для любого бизнеса, и их исполняют десятки тысяч компаний в России. Только Telegram и WhatsApp* продолжают нарушать требования", — добавил парламентарий.

Свинцов выразил уверенность, что Telegram и WhatsApp* рано или поздно согласятся на исполнение законодательства Российской Федерации и примут правильное решение. По его словам, требования, которые предъявляются к IT-компаниям, стандартны и касаются любого бизнеса, ведущего деятельность в стране. Депутат подчеркнул, что других путей для законной работы на российском рынке у этих мессенджеров нет.

*Принадлежит корпорации Meta Platforms, которая признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

**Корпорация Meta Platforms признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.