Телефон превращается в карту мошенников за секунды: ключевой момент, на котором афера рассыпается

Наука

Сложность новой мошеннической схемы с использованием функции бесконтактной оплаты делает ее труднореализуемой и снижает шансы преступников на успех. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

мошенник
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мошенник

Ранее РИА Новости сообщили, что мошенники научились превращать телефоны россиян в свои банковские карты с помощью технологии бесконтактной оплаты NFC. Схема начинается со звонка под бытовым предлогом — злоумышленники выманивают код из смс для входа на "Госуслуги", а затем под видом представителей госорганов убеждают жертву установить "безопасное приложение". После этого человека просят подойти к банкомату и внести деньги, приложив телефон. Устройство считывает его как карту, которая на самом деле принадлежит мошенникам.

По словам Ульянова, новая схема обмана выглядит сложной и требует от жертвы множества последовательных действий, поэтому вероятность её успешной реализации невысока. Эксперт отметил, что мошенникам приходится полагаться не столько на технические, сколько на психологические уязвимости человека.

"Схема действительно очень сложная. Чтобы она сработала, необходимо пройти целую цепочку этапов — установить приложение, выдать коды, привязать банковскую карту. Это нетривиальный процесс, требующий определенных технических знаний, которыми обладают далеко не все пользователи. Особенно это касается людей старшего поколения, которым сложно корректно выполнить все действия, на которых настаивают злоумышленники. Поэтому шансы довести такую операцию до конца у мошенников невелики", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что основная ставка в подобных схемах делается на эмоциональное воздействие. Мошенники используют страх, давление и создают ощущение срочности, заставляя человека действовать импульсивно. В таких случаях, по словам эксперта, важно выиграть время и не принимать решения на эмоциях.

"В любой подобной ситуации нужно сразу завершить разговор и самостоятельно связаться с банком или организацией, от имени которой звонят. На каждой банковской карте есть официальный номер, а проверить контакты можно на сайте компании. Большинство мошеннических схем рушатся, как только человек выходит из-под их влияния и начинает рассуждать трезво. Любая пауза, совет со стороны или проверка информации спасают от обмана. Поэтому важно сохранять спокойствие и не действовать поспешно", — подчеркнул специалист.

Ульянов добавил, что критическое отношение к неожиданным звонкам и любым просьбам о срочных действиях является основой цифровой безопасности. По его словам, большинство атак строится на эффекте внезапности — когда человек не успевает обдумать ситуацию и действует под давлением. Эксперт подчеркнул, что настороженность, привычка перепроверять информацию и отказ от спешных решений позволяют предотвратить большинство случаев мошенничества.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
