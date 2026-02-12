Солнце превратится в сияющее кольцо: 17 февраля Луна покажет максимум игры света

Первое солнечное затмение 2026 года обещает стать одним из самых эффектных небесных событий. 17 февраля Луна выстроится на одной линии с Землёй и Солнцем, образовав редкое "огненное кольцо". Наблюдать его смогут лишь жители ограниченных районов планеты.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Кольцевое солнечное затмение

Почему февральское затмение особенное

17 февраля произойдёт кольцеобразное солнечное затмение. Луна окажется в апогее — самой удалённой точке своей орбиты, поэтому её видимый диаметр будет меньше солнечного диска, и по краям появится яркая кайма.

Солнечные затмения бывают трех основных типов: кольцеобразное, полное и частное. Вид явления в его высшей точке — максимальной фазе — определяет, к какому типу оно будет отнесено. Первое, которое как раз и произойдет 17 февраля 2026 года, случается, когда спутник нашей планеты оказывается в дальней точке орбиты. Его видимый размер становится меньше солнечного, поэтому он не может полностью закрыть диск, образуя вокруг себя эффект "огненного кольца". В случае полного затмения лунный диск целиком закрывает Солнце, что позволяет наблюдать сияющую корону. Частное — наиболее распространенный тип, при котором от видимой части дневного светила отнимается только кусочек, образуя полумесяц из света.

Кольцеобразные затмения происходят примерно 14 раз за столетие. Всё зависит от точности небесной геометрии: если Луна чуть ближе к Земле, наблюдается полное затмение.

"С точки зрения физики это идеальная демонстрация небесной механики: совпадение угловых размеров Солнца и Луны — редкая удача для наблюдателя", — считает астроном, обозреватель Pravda. ru Громов Павел .

Когда и где наблюдать

Затмение входит в цикл Сарос 121, повторяющийся каждые 18 лет и 11 дней. Максимальная фаза ожидается в 15:13 по московскому времени и продлится чуть более двух минут. Скорость движения лунной тени достигает 3500-4500 км/ч. Именно поэтому "огненное кольцо" быстро сменяется обычной дневной освещённостью.

Затмение 17 февраля начнется в 12:56 по московскому времени, Луна будет постепенно надвигаться на солнечный диск и затем сходить с него. Основная кольцеобразная фаза произойдет в 15:13 МСК, когда спутник Земли заслонит примерно 96% Солнца, создав сияющий "огненный браслет" на чуть более двух минут. Такая мимолетность кульминации напрямую связана с огромной скоростью, с которой тень Луны движется по поверхности нашей планеты. Она может достигать 3500-4500 километров в час. Фактически, уникальное "световое кольцо" проносится над каждой точкой планеты быстрее, чем истребитель, что и делает его наблюдение столь редким и ценным явлением. Полоса максимальной видимости пройдёт через Антарктиду и акваторию Южного океана. Частные фазы можно будет увидеть в южных регионах Южной Америки и Африки.

Наблюдения за небесными телами продолжают дополнять картину космоса, как это происходит при изучении огромного количества космического мусора на орбите Земли. Об этом сообщает Science Naked.

Что ещё ждать в 2026 году

Февральское событие откроет серию затмений 2026 года. В марте ожидается полное лунное затмение, а в августе — полное солнечное.

"Любое затмение — это не только красивый феномен, но и повод задуматься о процессах в Солнечной системе, которые напрямую влияют на Землю", — считает астрофизик, обозреватель Pravda. ru Руднев Алексей .

Популярные вопросы о солнечном затмении

Как выбрать место для наблюдения?

Ориентируйтесь на карту полосы антумбры и прогноз погоды.

Сколько длится максимальная фаза?

В 2026 году — чуть более двух минут.

Что лучше — полное или кольцеобразное затмение?

Полное даёт возможность увидеть корону, кольцеобразное — эффектное "огненное кольцо".