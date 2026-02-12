Цивилизация может зависеть от неожиданного ресурса, без которого невозможен технологический рывок. Астробиологи предполагают, что именно уголь стал ключом к развитию металлургии и индустрии на Земле. Это меняет подход к поиску внеземной жизни и сужает круг перспективных экзопланет.
Вопрос о том, какие условия нужны для появления развитой цивилизации, выходит за рамки наличия воды и кислорода. По мнению исследователей, планете требуются крупные и доступные пласты угля, способные обеспечить высокотемпературные процессы. Без них невозможно запустить полноценную металлургию, включая производство стали.
"Для выхода на уровень радиосигналов и сложной техники любой цивилизации нужен энергетический фундамент, и на Земле им стал уголь", — считает астроном, обозреватель Pravda. ru Павел Громов.
Именно сталь позволила создать буровые установки, добывать нефть и газ, строить сложные механизмы и радиотелескопы. Развитие наблюдательной астрономии, подобно тому, как это происходит при работе телескопа Джеймса Уэбба, требует промышленной базы и точного металлообрабатывающего оборудования.
На первый взгляд кажется, что разумные существа могли бы сразу использовать солнечные панели или ветрогенераторы. Однако для создания тех же турбин и генераторов необходимы металлургия, станки и развитая промышленность.
"Альтернативная энергетика — это уже второй этап развития. Сначала появляются печи, сплавы и инструменты, а потом — солнечные панели", — отмечает историк науки, обозреватель Pravda. ru Сергей Белов.
Древесина не обеспечивает достаточной плотности энергии для массовой выплавки металлов. Уголь позволил поддерживать стабильные высокие температуры в печах и стал переходом от аграрного общества к индустриальному.
Даже если планета находится в обитаемой зоне, этого недостаточно. Нужна тектоника плит, впадины для накопления органики и длительная эпоха мощной растительности. На Земле около 90% угля сформировалось в каменноугольный и пермский периоды.
Кроме того, разум должен появиться в момент, когда ресурсы уже доступны. Подобные совпадения делают технологические миры редкими, как и сами сложные космические явления, сравнимые по масштабу с поиском жизни. Об этом сообщает Universe Today.
"Если учитывать геологию, биологию и временной фактор одновременно, становится ясно, что таких совпадений во Вселенной может быть немного", — считает геолог, обозреватель Pravda. ru Алексей Трофимов.
По космическим меркам это короткий период перед переходом к чистой энергии.
По плотности энергии уголь эффективнее древесины для выплавки стали.
