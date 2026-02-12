Парниковые газы разгоняют глобальное потепление: пик выбросов оказался пугающе близким

Экстремальные погодные аномалии уже усиливаются, а пик выбросов парниковых газов может быть достигнут в ближайшие пять-семь лет. Об этом Pravda.Ru рассказал кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги "Парадоксы климата" Андрей Киселев.

Киселев объяснил, что остановить глобальное потепление невозможно, потому что оно обусловлено естественными процессами. Человеческая деятельность лишь усиливает парниковый эффект, делая климатическую систему менее устойчивой.

"Отменить глобальное потепление, конечно, невозможно. Парниковый эффект существует сам по себе и он естественный, а человек только его усиливает. Это усиление и приводит к тем изменениям климата, которые происходят сегодня и будут продолжаться в ближайшие десятилетия. Климатическая система Земли очень инерционна, ей нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям. Поэтому любые попытки повлиять на процесс дадут эффект лишь через много лет", — отметил он.

Ученый подчеркнул, что борьба с последствиями климатических изменений возможна, но ограничена в возможностях. Основные меры прописаны в Парижском соглашении 2015 года — постепенный отказ от ископаемого топлива и развитие возобновляемой энергетики.

"Даже если активно переходить на зеленую энергетику, это не решит проблему быстро. Заменить ископаемое топливо солнечной или ветровой энергией — процесс сложный и дорогой. Он требует огромных ресурсов и времени, потому что связан с перестройкой всей энергетической инфраструктуры. Кроме того, остаются нерешенные технические и экологические вопросы, которые тормозят этот переход. Это длительный и трудный путь", — добавил специалист.

Климатолог отметил, что пик климатических изменений еще впереди, однако последствия глобального потепления уже заметны. По его словам, экстремальные погодные явления становятся все более частыми, а их масштабы — разрушительнее.

"Пик выбросов парниковых газов, по оценкам, может быть достигнут в ближайшие пять–семь лет. Но последствия потепления уже ощущаются сегодня. Мы видим учащение ураганов, ливней, засух и других природных катастроф. По статистике страховых агентств, за последние 40–50 лет число таких событий увеличилось в три–четыре раза, аналогичные данные подтверждает и Росгидромет. В зависимости от региона и рельефа усиливаются разные явления — где-то ливни и паводки, а где-то засухи, ураганы и смерчи", — заключил Киселев.