Километровый астероид пролетит у Земли 14 февраля: гигант пересечёт опасную зону

Космическое пространство вновь напомнило о себе крупным объектом, который пройдет вблизи нашей планеты. Уже 14 февраля мимо Земли пролетит астероид внушительных размеров, вызвавший интерес астрономов. Несмотря на тревожные формулировки, специалисты оценивают ситуацию спокойно.

Астероид 162882: параметры и траектория

14 февраля к Земле приблизится астероид 162882 (2001 FD58). По оценкам ученых, его диаметр составляет от 500 метров до примерно одного километра, что делает его одним из крупнейших объектов, проходящих рядом с планетой за последний год.

Небесное тело подойдет на расстояние в несколько миллионов километров. Формально объект относится к категории потенциально опасных, поскольку его орбита пересекает условную зону радиусом 7,5 миллиона километров вокруг Земли. Однако расчеты показывают, что столкновение исключено, а потому поводов для беспокойства нет.

"Даже крупный астероид на расстоянии нескольких миллионов километров — это прежде всего расчетная задача небесной механики, а не повод для тревоги. Современные методы наблюдения позволяют заранее просчитать траекторию с высокой точностью", — считает учёный-физик, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Лапшин.

Интерес к объекту связан прежде всего с его масштабом. Для сравнения, Челябинский метеорит имел диаметр около 20 метров, а астероиды, с которыми связывают массовые вымирания, достигали 10-20 километров.

Другие объекты под наблюдением

Помимо 162882, специалисты продолжают следить за астероидом 2017 SH33 диаметром около километра. По расчетам Европейского космического агентства, вероятность его падения 30 апреля составляет примерно один случай на 150 миллионов.

Наибольший расчетный риск в этом году связан с десятиметровым астероидом 2013 TP4. Вероятность его столкновения 1 октября 2026 года оценивается как 1 к 45 тысячам, однако по мере уточнения орбиты такие показатели обычно снижаются.

"Важно понимать разницу между вероятностью и реальной угрозой. Даже показатель 1 к 45 тысячам в астрономии не означает неизбежность события — чаще всего дальнейшие наблюдения уменьшают риск до статистической погрешности", — считает астрофизик, обозреватель Pravda. ru Алексей Руднев.

Как оценивают космические риски

Категория "потенциально опасный астероид" присваивается объектам определенного размера, которые проходят относительно близко к орбите Земли. Это технический термин, используемый для систематического мониторинга.

"С научной точки зрения куда важнее не сам факт сближения, а динамика орбиты во времени. Малые изменения гравитационных параметров могут корректировать расчёты, поэтому наблюдения продолжаются годами", — считает астроном, обозреватель Pravda. ru Павел Громов.

Сегодня за небесными телами следят наземные телескопы, автоматические системы и международные базы данных. По мере накопления информации орбиты уточняются, а первоначальные оценки вероятности удара чаще всего уменьшаются. Об этом сообщает Gismeteo.

Крупные и малые астероиды

Размер напрямую связан с масштабом возможных последствий. Километровые объекты способны вызвать глобальные климатические изменения, тогда как десятиметровые чаще разрушаются в атмосфере или приводят к локальным разрушениям.

Если сравнить 162882 и 2013 TP4:

диаметр — до 1 км против примерно 10 метров;

потенциальные последствия — глобальные против локальных;

текущая вероятность столкновения — отсутствует против 1 к 45 тысячам.

Таким образом, крупный размер не всегда означает более высокий реальный риск.

Популярные вопросы о потенциально опасных астероидах

Что означает статус "потенциально опасный астероид"?

Это техническая категория для объектов определённого размера, проходящих близко к орбите Земли. Она не означает неизбежного столкновения.

Как выбрать надежный источник информации?

Лучше ориентироваться на данные NASA, Европейского космического агентства и официальных астрономических центров.

Что опаснее: крупный или небольшой астероид?

Крупный способен вызвать более серьёзные последствия, но реальный риск определяется вероятностью удара и траекторией.