Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кристалл времени пошатнул Третий закон Ньютона: привычная формула больше не работает
Масленичная ловушка: с чем блины вызывают тяжесть, изжогу и сорванный праздник
Платёжка толстеет, кошелёк худеет: какие начисления в ЖКХ можно оспорить россиянам
Киллеры охотятся не на самых влиятельных: жертву определяют по одной уязвимой детали
Игра сорвалась с рельсов: Амур и Трактор выдали развязку, которая ошеломила арену
Река потекла вверх: скрытый процесс в недрах Земли опустил горы и изменил карту США
Сердце Земли оказалось уязвимым: редкие породы мантии подняли из глубин Атлантики
Даже гибель крупных фигур в погонах — лишь фон: диверсии выбирают другую цель
Цены уперлись, ставки застыли: как в 2026 году решить, покупать квартиру или снимать

Под атмосферой обнаружили горящую полость размером с город: Венера раскрывает тайник

Наука

Под плотной атмосферой Венеры, где температура способна расплавить свинец, скрываются структуры, которые до недавнего времени казались недостижимыми для прямого изучения. Новые данные показали, что под поверхностью планеты простирается гигантская полость вулканического происхождения. Речь идет о лавовом туннеле колоссальных размеров, обнаруженном в районе вулкана Никс Монс.

Лавовый туннель Венеры
Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лавовый туннель Венеры

Что нашли под Никс Монс

Поводом для открытия стали архивные радиолокационные данные миссии NASA "Магеллан", которая в начале 1990-х годов картографировала поверхность Венеры с помощью радара. Из-за плотного слоя углекислого газа и непрозрачных облаков оптические камеры практически бесполезны, поэтому единственным способом "заглянуть" сквозь атмосферу остается радиолокация.

Именно повторный анализ этих данных позволил ученым выявить аномалию под вулканом Никс Монс. Речь идет о подземном канале, сформированном потоками лавы. По предварительным оценкам, его размеры могут значительно превышать параметры лавовых пещер на Земле, что дополняет представления о процессах, которые изучает современная планетология и космические исследования.

В отличие от Марса или Луны, где подобные структуры иногда выдают себя так называемыми "световыми люками" — обрушениями потолка туннеля, — на Венере визуально заметить такие объекты невозможно. Поверхность скрыта под плотной атмосферной завесой, а экстремальные условия не позволяют использовать привычные методы съемки.

Как удалось увидеть туннель

Ключевым инструментом исследования стал радар с синтетической апертурой (SAR). Он посылает электромагнитные импульсы к поверхности планеты и фиксирует отраженный сигнал. По характеру отражения можно судить о плотности и структуре пород.

Однако интерпретация таких данных требует высокой точности. Сигналы от полости внутри породы отличаются от отражений сплошной скалы, но эти различия крайне тонкие. Чтобы минимизировать вероятность ошибки, исследовательская группа разработала новую методику анализа радиолокационных данных.

Сначала алгоритм протестировали на Земле. В качестве "контрольных объектов" выбрали лавовые туннели на Лансароте и Гавайях — регионах с хорошо изученной вулканической активностью. Сопоставив реальные параметры пещер с радиолокационными отражениями, ученые убедились в корректности расчетов.

После этого метод применили к старым радиолокационным картам Венеры. В районе Никс Монс проявилась характерная радиолокационная подпись, указывающая на наличие крупной подземной пустоты. Подобные открытия регулярно появляются в рубриках, посвящённых научным открытиям и технологиям, поскольку демонстрируют возможности современных методов анализа данных.

Почему это открытие важно

Вулканизм Венеры давно считается одним из ключевых факторов формирования ее поверхности. Планета не имеет тектоники плит в земном понимании, но демонстрирует признаки масштабной вулканической активности. Обнаружение крупного лавового канала подтверждает, что потоки расплавленной породы могли быть не только обширными, но и структурированными.

Подземные туннели формируются, когда верхний слой лавового потока остывает и затвердевает, а под ним продолжает течь расплавленная масса. Когда извержение заканчивается и лава вытекает, остается полость. На Земле такие структуры могут достигать десятков километров, однако венерианские масштабы, судя по данным, значительно больше.

Это открытие помогает лучше понять:

  1. Характер и интенсивность вулканических процессов на Венере.
  2. Структуру верхних слоев коры планеты.
  3. Потенциальные механизмы теплообмена внутри венерианской литосферы.

Кроме того, работа демонстрирует, что даже старые миссии могут "заговорить" по-новому при использовании современных аналитических инструментов. Повторный анализ архивных данных становится важным направлением планетологии.

Сравнение лавовых туннелей Венеры и Земли

Сравнивая венерианские структуры с земными аналогами, исследователи обращают внимание на несколько отличий. На Земле лавовые пещеры формируются при относительно умеренных температурах и давлении, а их размеры ограничены масштабом извержений и вязкостью лавы.

На Венере условия иные. Более высокая температура поверхности, плотная атмосфера и особенности химического состава лавы могут способствовать формированию более протяженных и устойчивых подземных каналов. При этом отсутствие эрозии, связанной с водой, теоретически позволяет таким структурам сохраняться дольше.

Если на Земле лавовые туннели нередко используются в научных целях и даже рассматриваются как потенциальные туристические объекты, то на Венере они остаются исключительно объектами дистанционного изучения.

Популярные вопросы о лавовых туннелях Венеры

Какие размеры может иметь обнаруженный туннель?

Точные параметры пока уточняются, однако исследователи предполагают, что его протяженность может превосходить крупнейшие земные лавовые пещеры.

Можно ли подтвердить открытие посадочной миссией?

Теоретически да, но экстремальные условия Венеры серьезно ограничивают время работы посадочных аппаратов. Поэтому основная ставка пока делается на орбитальные миссии с усовершенствованными радарами.

Чем лавовые туннели Венеры отличаются от марсианских?

На Марсе условия холоднее и суше, а атмосферное давление значительно ниже. Венера же отличается высокой температурой и плотной атмосферой, что влияет на формирование и сохранность подобных структур.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Без выпечки, без мороки и шансов устоять: шоко-торт, что ломает силу воли напрочь
Еда и рецепты
Без выпечки, без мороки и шансов устоять: шоко-торт, что ломает силу воли напрочь
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Газ
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Новости спорта
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Популярное
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад

Лагерстремия, гранат и садовый гибискус помогают создать атмосферу южного сада даже в умеренном климате при правильном выборе и уходе.

Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Советский Союз раскопал ворота в ад: что на самом деле нашли на глубине 12 км
Советский Союз раскопал ворота в ад: что на самом деле нашли на глубине 12 км
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Французский разворот: Макрон хочет говорить с Путиным вопреки мнению Брюсселя Любовь Степушова Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин
Чугунная ванна потеряла блеск, но не прочность: способ вернуть белизну за выходные
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Последние материалы
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Под атмосферой обнаружили горящую полость размером с город: Венера раскрывает тайник
Кристалл времени пошатнул Третий закон Ньютона: привычная формула больше не работает
Бархат, неон и снежная вспышка в одном кусте: клематис меняет дачу до неузнаваемости
Масленичная ловушка: с чем блины вызывают тяжесть, изжогу и сорванный праздник
Платёжка толстеет, кошелёк худеет: какие начисления в ЖКХ можно оспорить россиянам
Киллеры охотятся не на самых влиятельных: жертву определяют по одной уязвимой детали
Налог на выгул собак под угрозой: схема обхода появилась раньше, чем законопроект
Игра сорвалась с рельсов: Амур и Трактор выдали развязку, которая ошеломила арену
Река потекла вверх: скрытый процесс в недрах Земли опустил горы и изменил карту США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.