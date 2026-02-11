Под атмосферой обнаружили горящую полость размером с город: Венера раскрывает тайник

Под плотной атмосферой Венеры, где температура способна расплавить свинец, скрываются структуры, которые до недавнего времени казались недостижимыми для прямого изучения. Новые данные показали, что под поверхностью планеты простирается гигантская полость вулканического происхождения. Речь идет о лавовом туннеле колоссальных размеров, обнаруженном в районе вулкана Никс Монс.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лавовый туннель Венеры

Что нашли под Никс Монс

Поводом для открытия стали архивные радиолокационные данные миссии NASA "Магеллан", которая в начале 1990-х годов картографировала поверхность Венеры с помощью радара. Из-за плотного слоя углекислого газа и непрозрачных облаков оптические камеры практически бесполезны, поэтому единственным способом "заглянуть" сквозь атмосферу остается радиолокация.

Именно повторный анализ этих данных позволил ученым выявить аномалию под вулканом Никс Монс. Речь идет о подземном канале, сформированном потоками лавы. По предварительным оценкам, его размеры могут значительно превышать параметры лавовых пещер на Земле, что дополняет представления о процессах, которые изучает современная планетология и космические исследования.

В отличие от Марса или Луны, где подобные структуры иногда выдают себя так называемыми "световыми люками" — обрушениями потолка туннеля, — на Венере визуально заметить такие объекты невозможно. Поверхность скрыта под плотной атмосферной завесой, а экстремальные условия не позволяют использовать привычные методы съемки.

Как удалось увидеть туннель

Ключевым инструментом исследования стал радар с синтетической апертурой (SAR). Он посылает электромагнитные импульсы к поверхности планеты и фиксирует отраженный сигнал. По характеру отражения можно судить о плотности и структуре пород.

Однако интерпретация таких данных требует высокой точности. Сигналы от полости внутри породы отличаются от отражений сплошной скалы, но эти различия крайне тонкие. Чтобы минимизировать вероятность ошибки, исследовательская группа разработала новую методику анализа радиолокационных данных.

Сначала алгоритм протестировали на Земле. В качестве "контрольных объектов" выбрали лавовые туннели на Лансароте и Гавайях — регионах с хорошо изученной вулканической активностью. Сопоставив реальные параметры пещер с радиолокационными отражениями, ученые убедились в корректности расчетов.

После этого метод применили к старым радиолокационным картам Венеры. В районе Никс Монс проявилась характерная радиолокационная подпись, указывающая на наличие крупной подземной пустоты. Подобные открытия регулярно появляются в рубриках, посвящённых научным открытиям и технологиям, поскольку демонстрируют возможности современных методов анализа данных.

Почему это открытие важно

Вулканизм Венеры давно считается одним из ключевых факторов формирования ее поверхности. Планета не имеет тектоники плит в земном понимании, но демонстрирует признаки масштабной вулканической активности. Обнаружение крупного лавового канала подтверждает, что потоки расплавленной породы могли быть не только обширными, но и структурированными.

Подземные туннели формируются, когда верхний слой лавового потока остывает и затвердевает, а под ним продолжает течь расплавленная масса. Когда извержение заканчивается и лава вытекает, остается полость. На Земле такие структуры могут достигать десятков километров, однако венерианские масштабы, судя по данным, значительно больше.

Это открытие помогает лучше понять:

Характер и интенсивность вулканических процессов на Венере. Структуру верхних слоев коры планеты. Потенциальные механизмы теплообмена внутри венерианской литосферы.

Кроме того, работа демонстрирует, что даже старые миссии могут "заговорить" по-новому при использовании современных аналитических инструментов. Повторный анализ архивных данных становится важным направлением планетологии.

Сравнение лавовых туннелей Венеры и Земли

Сравнивая венерианские структуры с земными аналогами, исследователи обращают внимание на несколько отличий. На Земле лавовые пещеры формируются при относительно умеренных температурах и давлении, а их размеры ограничены масштабом извержений и вязкостью лавы.

На Венере условия иные. Более высокая температура поверхности, плотная атмосфера и особенности химического состава лавы могут способствовать формированию более протяженных и устойчивых подземных каналов. При этом отсутствие эрозии, связанной с водой, теоретически позволяет таким структурам сохраняться дольше.

Если на Земле лавовые туннели нередко используются в научных целях и даже рассматриваются как потенциальные туристические объекты, то на Венере они остаются исключительно объектами дистанционного изучения.

Популярные вопросы о лавовых туннелях Венеры

Какие размеры может иметь обнаруженный туннель?

Точные параметры пока уточняются, однако исследователи предполагают, что его протяженность может превосходить крупнейшие земные лавовые пещеры.

Можно ли подтвердить открытие посадочной миссией?

Теоретически да, но экстремальные условия Венеры серьезно ограничивают время работы посадочных аппаратов. Поэтому основная ставка пока делается на орбитальные миссии с усовершенствованными радарами.

Чем лавовые туннели Венеры отличаются от марсианских?

На Марсе условия холоднее и суше, а атмосферное давление значительно ниже. Венера же отличается высокой температурой и плотной атмосферой, что влияет на формирование и сохранность подобных структур.