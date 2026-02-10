Кристалл времени пошатнул Третий закон Ньютона: привычная формула больше не работает

Кристалл времени, зависший в воздухе на звуковой подушке, заставил ученых по-новому взглянуть на фундаментальные законы физики. Эксперимент с миллиметровыми шариками из пенополистирола показал необычную форму взаимодействия частиц, которая выбивается из привычной картины классической механики. Речь идет о системе, где колебания повторяются во времени, а силы действуют несимметрично.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акустический кристалл времени

Что такое кристалл времени и почему о нем снова говорят

Обычные кристаллы известны четкой пространственной структурой: их атомы выстраиваются в строго упорядоченные, периодически повторяющиеся решетки. Такая геометрия делает кристаллы прочными, стабильными и предсказуемыми по своим свойствам. Однако кристаллы времени отличаются принципиально иной организацией.

Вместо повторения в пространстве здесь возникает повторение во времени. Это означает, что система периодически возвращается к исходному состоянию без постоянного внешнего воздействия, демонстрируя устойчивый ритм. По сути, перед нами динамическая структура, которая не просто существует, а непрерывно "пульсирует" по заданному сценарию — объект, находящийся на стыке фундаментальной физики и раздела Наука и техника.

Хотя практическое применение таких систем пока находится на стадии изучения, ученые уже обсуждают их потенциал для квантовых вычислений и хранения данных. Стабильные временные колебания могут оказаться полезными при создании новых архитектур вычислительных систем, где важна синхронизация процессов и устойчивость к помехам.

Акустическая левитация вместо атомов

Команда под руководством Мии Моррелл из Университета штата Нью-Йорк решила упростить задачу. Вместо сложных квантовых систем исследователи использовали миллиметровые шарики из пенополистирола. Их разместили в поле стоячей звуковой волны, благодаря чему частицы буквально зависли в воздухе.

"Звуковые волны оказывают силы на частицы так же, как волны на поверхности озера могут воздействовать на плавающий лист", — объяснила исследователь Миа Моррелл.

"Мы можем левитировать объекты, преодолевая гравитацию, погружая их в звуковое поле, называемое стоячей волной", — добавила она.

Так формируется своеобразный "матрас" из звука, на котором шарики не только удерживаются, но и взаимодействуют друг с другом. Эти взаимодействия происходят через обмен отраженными звуковыми волнами. Все процессы происходят на частотах, близких к слышимым человеком, что делает установку наглядной даже для специалистов из смежных направлений — от физики мягких сред до сферы Технологии.

В результате возникает временной кристалл, состоящий не из атомов, а из макроскопических объектов. Такая модель удобна тем, что ее можно воспроизвести в обычной лаборатории без дорогостоящего квантового оборудования.

Нарушение привычной симметрии сил

Наиболее интригующий аспект эксперимента связан с Третьим законом Ньютона. В классической формулировке он утверждает: на каждое действие существует равное и противоположное противодействие. То есть силы всегда возникают парами и взаимно уравновешиваются.

Однако в этой акустической системе взаимодействия оказались несимметричными. Более крупные шарики создают более мощные акустические возмущения, чем мелкие. В итоге большая частица сильнее влияет на малую, чем малая — на большую.

Так возникает неравновесное, или невзаимное, взаимодействие. Частицы движутся и колеблются, но их силы не образуют идеальных пар в привычном понимании. Это не означает отмену закона Ньютона, однако демонстрирует, что в сложных средах с посредником в виде волны динамика может выходить за рамки простых учебных схем.

По словам профессора Дэвида Гриера, именно простота установки делает систему особенно ценной для науки.

"Кристаллы времени завораживают не только своими возможностями, но и тем, насколько они кажутся экзотическими и сложными. Наша система замечательна тем, что она невероятно проста", — отметил профессор Дэвид Гриер.

Аналогия с биологическими ритмами

Интересно, что исследователи проводят параллели между акустическим кристаллом времени и биологическими системами. В организме человека многие процессы тоже строятся на цикличности — от циркадных ритмов до работы ферментативных сетей.

Некоторые биохимические реакции протекают с невзаимными взаимодействиями, где влияние компонентов не всегда строго симметрично. Подобные модели помогают лучше понять, как формируются устойчивые ритмы в живых системах, включая метаболизм и регуляцию сна.

Таким образом, эксперимент с пенополистироловыми шариками может стать удобной платформой для изучения сложной динамики — от фундаментальных исследований до прикладных направлений современной науки.

Сравнение: квантовые кристаллы времени и акустическая модель

Квантовые версии кристаллов времени создаются на уровне атомов и ионов в сверхохлажденных установках. Они требуют сложного оборудования, лазерных ловушек и строгого контроля внешних параметров. Такие системы чувствительны к малейшим возмущениям.

Акустическая модель, напротив, работает с макроскопическими объектами. Здесь не нужны криогенные камеры или вакуумные установки. Управление осуществляется через звуковые волны, а параметры можно регулировать относительно просто.

Главное различие заключается в масштабе и природе взаимодействий. Квантовые системы подчиняются законам микромира, тогда как акустическая модель демонстрирует аналогичные принципы в наглядной, "осязаемой" форме.

Популярные вопросы о кристаллах времени

Что такое кристалл времени простыми словами?

Это система, которая периодически повторяет свое состояние во времени без постоянного внешнего воздействия.

Отменяет ли этот эксперимент Третий закон Ньютона?

Нет, речь идет о специфических условиях, где взаимодействия опосредованы волнами и проявляют невзаимный характер.

Можно ли использовать такие системы в технологиях?

Пока это фундаментальные исследования, но потенциально они могут повлиять на развитие квантовых вычислений и новых сенсорных устройств.

Чем акустическая модель отличается от квантовой?

Она работает с макроскопическими объектами и звуковыми волнами, а не с атомами и ионами.