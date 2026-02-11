Река потекла вверх: скрытый процесс в недрах Земли опустил горы и изменил карту США

Река, которая словно игнорирует законы геологии, десятилетиями оставалась загадкой для ученых. Вместо того чтобы обогнуть горный хребет, она прорезала его насквозь, оставив после себя каньон глубиной в сотни метров. Теперь исследователи предложили убедительное объяснение того, как это стало возможным.

Река, бросившая вызов горам

В геологии существует базовое правило: реки текут по пути наименьшего сопротивления. Они огибают возвышенности, используют естественные понижения рельефа и постепенно формируют долины там, где это проще всего. Именно поэтому поведение реки Грин на западе США долгое время казалось аномалией.

Протяженностью около 1170 километров, она берет начало в Вайоминге, проходит через Юту и Колорадо, а затем впадает в реку Колорадо. Однако ее участок в районе гор Юинта в северо-восточной Юте вызывает наибольшее удивление. Вместо того чтобы обойти древний хребет, возраст которого оценивается примерно в 50 миллионов лет, река пересекает его, формируя каньон Лодор глубиной до 700 метров.

Долгое время существовала гипотеза, что река просто старше самих гор и уже текла по этой траектории до их поднятия. Однако современные датировки показали, что нынешний маршрут реки сформировался менее 8 миллионов лет назад, что делает прежнюю версию маловероятной.

Что такое lithospheric dripping

Ключ к разгадке ученые нашли в процессе, известном как lithospheric dripping. Этот механизм связан с динамикой литосферы — верхней твердой оболочки Земли. Под действием давления и температуры у основания горных массивов могут формироваться плотные минералы. Со временем они становятся тяжелее окружающего горячего мантии и начинают постепенно "стекать" вниз, словно капля густой жидкости.

Профессор геологии Адам Смит из Университета Глазго объясняет этот процесс наглядной метафорой:

"Кору Земли можно представить как батут: когда на него давят, он прогибается, а затем возвращается в исходное положение", — отмечает геолог Адам Смит.

По расчетам исследователей, около 2-5 миллионов лет назад горы Юинта временно опустились примерно на 400 метров. Именно в этот период река Грин могла закрепить свой маршрут, прорезая относительно пониженный участок хребта. Когда же плотный фрагмент литосферы окончательно отделился и погрузился глубже в мантию, земная кора вновь поднялась, но река уже успела "зафиксировать" свое положение.

Доказательства под поверхностью

Гипотеза подтверждается сразу несколькими наблюдениями. Во-первых, ученые выявили характерную картину поднятия поверхности, напоминающую мишень: максимальное возвышение в центре и постепенное снижение к краям. Подобные структуры ранее фиксировались в регионах, где уже доказан процесс литосферного "каплепадения", например в Центральной Анатолии и в Сьерра-Неваде.

Во-вторых, сейсмическая томография показала наличие холодной округлой аномалии на глубине более 160 километров. Ее диаметр оценивается в 50-100 километров. Вероятно, это и есть тот самый фрагмент плотного материала, который отделился от основания коры.

Дополнительным аргументом стала аномально тонкая кора под горами Юинта — на несколько километров меньше ожидаемых значений. Это указывает на то, что часть ее основания действительно была утрачена в результате погружения вглубь планеты.

Как это изменило континент

Когда река Грин окончательно прорезала хребет и соединилась с системой реки Колорадо, последствия оказались масштабнее, чем можно было предположить. Потоки воды направились не на восток, в сторону бассейна Миссисипи и Атлантического океана, а к Тихому океану. Таким образом изменилась конфигурация континентального водораздела Северной Америки.

По словам исследователей, это событие повлияло не только на гидрографию, но и на экосистемы региона. Новая граница водораздела изменила распределение видов и условия их эволюции, поскольку реки играют ключевую роль в формировании среды обитания.

История загадочного каньона Лодор уходит корнями в XIX век, когда исследователь Джон Уэсли Пауэлл во время экспедиции 1871 года впервые обратил внимание на необычный характер русла. С тех пор ученые пытались найти убедительное объяснение, и лишь современные методы геофизики позволили приблизиться к ответу.

Сравнение гипотез: старая теория против новой модели

В течение десятилетий рассматривались две основные версии происхождения необычного маршрута реки.

Теория предшествования предполагала, что река существовала до поднятия гор и просто "сохранила" свое русло. Модель литосферного каплепадения объясняет временное понижение хребта и последующее восстановление высоты.

Первая гипотеза выглядит проще, но против нее говорят геохронологические данные. Вторая сложнее, однако подкреплена сейсмическими измерениями и морфологией поверхности. Именно совокупность геофизических данных делает новую модель более убедительной.