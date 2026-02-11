Очередная безумная идея Маска: SpaceX коордианально пересматривает космические планы

Илон Маск вновь меняет вектор своей космической стратегии, и на этот раз ставка делается не на Марс. Миллиардер объявил о приоритете строительства "саморазвивающегося города" на Луне в течение ближайших десяти лет. При этом марсианская программа отодвигается на более отдалённую перспективу. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова is licensed under publiс domain Запуск ракеты

Лунный разворот вместо марсианского рывка

Пока значительная часть американской аудитории была прикована к трансляции Super Bowl, Маск выбрал социальную сеть X для громкого заявления. Он сообщил, что SpaceX сосредоточит ресурсы на создании постоянной базы на Луне, фактически пересматривая прежний курс на скорейшую колонизацию Марса.

По его словам, "саморазвивающийся город" на спутнике Земли может появиться менее чем за десятилетие. В то же время реализация аналогичного проекта на Марсе, по оценкам, потребует более двадцати лет. Такой сдвиг означает признание того, что планы по запуску беспилотной миссии на Марс с помощью Starship уже в 2026 году изначально выглядели чрезмерно оптимистичными.

Свою роль сыграли и объективные ограничения. Окна для полётов к Марсу открываются раз в два года, что серьёзно сужает пространство для манёвра. Кроме того, сам Starship пока не продемонстрировал стабильную технологическую готовность: серия испытаний сопровождалась нештатными ситуациями, включая взрывы на старте и во время тестовых полётов. В таких условиях ставка на Луну выглядит более прагматичной, хотя и не менее амбициозной.

Луна как платформа для AI-инфраструктуры

Новая стратегия Маска выходит далеко за рамки традиционной космической гонки. Речь идёт не только о базе для астронавтов, но и о создании масштабной инфраструктуры для искусственного интеллекта. В концепции SpaceX Луна рассматривается как отправная точка для размещения орбитальных дата-центров, которые будут обрабатывать огромные массивы данных вне земной атмосферы.

Маск уже упоминал проект Moon Base Alpha — комплекс, который должен стать ядром будущей лунной инфраструктуры. С него планируется запуск спутниковых дата-центров, формирующих новую отрасль — космический облачный хостинг. Предполагается, что такие мощности могут обслуживать системы искусственного интеллекта, снижая нагрузку на земные энергосети и обеспечивая масштабируемость.

Лунное направление не возникло внезапно. Ещё в 2021 году SpaceX получила контракт NASA на сумму до 4 млрд долларов в рамках программы Artemis. Компания обязалась доставить астронавтов на поверхность Луны с помощью модифицированного Starship. Таким образом, технологическая база для реализации нового плана уже частично заложена.

При этом Илон Маск не отказывается от марсианской мечты полностью. Он утверждает, что компания "попытается также построить город на Марсе и начать через 5-7 лет", однако подчёркивает: приоритетом остаётся "обеспечение будущего цивилизации". В его интерпретации Луна — более быстрый и реалистичный путь к этой цели.

Политика, конкуренция и фактор Трампа

Космическая стратегия Маска тесно переплетается с политикой. Его отношения с Дональдом Трампом проходили через период конфликта, но затем перешли в фазу сближения. Космос вновь оказался в центре политической повестки, а идеи отправки людей на Марс звучали как элемент национального престижа США.

Однако реальность технических сроков и сложности миссий внесла коррективы. Переориентация на Луну выглядит более достижимой в среднесрочной перспективе и лучше вписывается в действующие государственные программы.

Тем временем конкурент SpaceX — Blue Origin Джеффа Безоса — также усиливает лунное направление. Компания объявила о приостановке суборбитальных туристических полётов, чтобы сосредоточиться на разработке собственного лунного посадочного модуля для NASA. Контракт оценивается в 3,4 млрд долларов. Если Blue Origin продвинется быстрее, именно она может первой закрепиться на Луне.

Для SpaceX ключевым остаётся технологический вызов. Starship должен продемонстрировать возможность дозаправки на орбите, безопасные пилотируемые полёты и устойчивую работу в дальнем космосе. Без этого ни лунный город, ни тем более марсианская колония невозможны.

Луна или Марс — что реалистичнее

Если рассматривать оба направления с практической точки зрения, различия становятся очевидными.

Расстояние. Луна находится в среднем в 384 тысячах километров от Земли, тогда как Марс — в десятках миллионов километров. Это напрямую влияет на логистику, стоимость доставки грузов и экстренную эвакуацию. Коммуникации. Задержка сигнала между Землёй и Луной составляет секунды, тогда как с Марсом — до 20 минут в одну сторону. Технологические риски. Для марсианской миссии требуется более сложная система жизнеобеспечения и защита от радиации.

С другой стороны, Марс обладает атмосферой и потенциальными ресурсами для долгосрочной колонизации. Луна же может стать испытательным полигоном для технологий, которые затем применят на Красной планете.

Популярные вопросы о лунной базе SpaceX

Когда может появиться лунный город?

По заявлениям Маска, в течение ближайших десяти лет, если технологические этапы будут пройдены без серьёзных задержек.

Что лучше для колонизации — Луна или Марс?

Луна ближе и доступнее для тестирования технологий, но Марс потенциально подходит для долгосрочного автономного поселения.

Сколько может стоить такой проект?

Точные суммы не раскрываются, однако речь идёт о десятках миллиардов долларов с учётом разработки ракет, инфраструктуры и поддержки миссий.

В итоге лунная стратегия SpaceX выглядит как попытка совместить прагматизм с глобальными амбициями. Путь к Марсу остаётся в повестке, но теперь именно Луна становится первой ступенью к более далёким горизонтам.