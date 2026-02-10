Год как на Земле, условия как на Марсе: поблизости нашли экзопланету с загадкой

Астрономы сообщили об открытии экзопланеты, которая по ряду параметров поразительно напоминает Землю. Новый объект находится относительно близко по космическим меркам и обращается вокруг звезды, схожей с Солнцем. При этом условия на планете могут быть как потенциально пригодными для жизни, так и экстремально холодными. Об этом сообщает NASA со ссылкой на исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Экзопланета

Планета, похожая на Землю

Новая кандидатная экзопланета получила обозначение HD 137010 b. Она относится к каменистым мирам и по своим размерам почти не отличается от Земли, что уже делает её объектом повышенного интереса для астрономических исследований. Орбитальный период планеты также выглядит необычайно знакомо: один оборот вокруг звезды занимает около 355 земных дней. Такое совпадение остаётся редкостью для обнаруженных за пределами Солнечной системы миров.

Дополнительный интерес вызывает расстояние до объекта. HD 137010 b находится примерно в 150 световых годах от Земли, что считается сравнительно небольшим расстоянием по галактическим меркам. Для учёных это означает, что планета может стать одной из приоритетных целей для будущих наблюдений, в том числе с использованием телескопов нового поколения.

"Особенно захватывает то, что эта землеподобная планета находится всего примерно в 150 световых годах от нас", — отметила исследователь Университета Южного Квинсленда Челси Хуанг.

Как удалось обнаружить HD 137010 b

Планету выявили при повторном анализе данных, собранных космическим телескопом Kepler ещё в 2017 году. В распоряжении учёных оказался лишь один зафиксированный транзит — момент, когда планета прошла по диску своей звезды и вызвала едва заметное падение яркости. Обычно для подтверждения открытия требуется несколько транзитов, однако даже одиночное событие позволило получить важные сведения в рамках современных научных наблюдений.

По характеру затемнения астрономы смогли оценить размер экзопланеты и скорость её движения по орбите. Эти данные, в сочетании с параметрами звезды, дали возможность предположить, что HD 137010 b располагается в обитаемой зоне — области, где теоретически возможно существование жидкой воды на поверхности.

Роль звезды

Несмотря на сходство орбиты и размеров с Землёй, ключевое различие между двумя мирами заключается в типе звезды. Солнце относится к жёлтым карликам спектрального класса G и отличается стабильным излучением на протяжении миллиардов лет. Звезда HD 137010, в свою очередь, является оранжевым карликом класса K.

Такие звёзды немного меньше и холоднее Солнца, а значит, планеты в их обитаемой зоне получают существенно меньше энергии. По оценкам исследователей, HD 137010 b может получать менее трети того количества света и тепла, которое Земля получает от Солнца. Предполагаемая средняя температура поверхности планеты может опускаться ниже минус 90 градусов по Фаренгейту, что делает её потенциально холоднее даже Марса.

Возможна ли жизнь при таких условиях

В научном сообществе нет единого мнения о том, насколько планеты у оранжевых и красных карликов подходят для жизни. Чтобы находиться в обитаемой зоне такой звезды, планета должна располагаться сравнительно близко к ней. Это повышает вероятность приливной блокировки, при которой одна сторона планеты постоянно обращена к светилу, а другая остаётся в вечной тени.

Тем не менее учёные не исключают, что HD 137010 b может обладать плотной атмосферой, богатой углекислым газом. Такой парниковый эффект способен удерживать тепло и смягчать экстремальные температуры. Подобный сценарий рассматривается и для раннего Марса, который, как предполагается, в прошлом был более тёплым и влажным.

Сравнение HD 137010 b с Землёй и Марсом

Если сопоставлять три планеты, HD 137010 b занимает промежуточное положение. По размеру и длительности года она почти идентична Земле. По температурным условиям и уровню освещённости — ближе к Марсу. Однако в отличие от Марса, новая экзопланета может всё ещё сохранять плотную атмосферу, если её эволюция развивалась по иному сценарию.

Такое сочетание параметров делает объект особенно ценным для исследований. Он позволяет проверить гипотезы о том, какие факторы являются решающими для формирования пригодной для жизни среды, а какие играют второстепенную роль.

Плюсы и минусы потенциально обитаемого мира

У HD 137010 b есть несколько очевидных преимуществ. Планета находится относительно близко, имеет земной размер и обращается вокруг стабильной звезды. Всё это повышает шансы на более детальное изучение в будущем.

В то же время существуют и серьёзные ограничения. Низкий уровень получаемого тепла, возможная приливная блокировка и неопределённость состава атмосферы пока не позволяют говорить о высокой вероятности обитаемости. На текущем этапе планета остаётся многообещающим кандидатом, а не подтверждённым "вторым домом" для жизни.