Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Год как на Земле, условия как на Марсе: поблизости нашли экзопланету с загадкой
Туристический потенциал России дремлет: барьеры, которые останавливают поток гостей
Сто тысяч на метле: что стоит за внезапным богатством российских дворников
Привычка к несчастью: эта внутренняя ловушка удерживает вас в жизни, которая не радует
Ваши привычки — их болезни: эти повседневные действия владельцев разрушают здоровье питомцев
Быстрый результат с подвохом: как резкое похудение возвращает килограммы в двойном размере
Зрение портят не гаджеты: причины проблем скрыты в повседневных мелочах
Привычки, которые играют на руку мошенникам: как пользователи открывают путь к взлому
Язык поправок: что на самом деле хочет донести Казахстан через изменения в Конституции

Глубины Средиземного моря напомнили о прошлом: глухая тишина внезапно была прервана

Наука

У побережья Мальты автономный подводный робот сделал находку, которую десятилетиями считали утраченной. Во время планового исследования морского дна аппарат зафиксировал обломки военного самолёта времён Второй мировой войны. Позднее эксперты подтвердили: речь идёт о британском бомбардировщике Fairey Swordfish, пропавшем много лет назад. Об этом сообщает New Scientist.

Затонувший корабль
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Затонувший корабль

Неожиданная находка на глубине

Экспедиция проходила в водах неподалёку от Мальты и изначально не предполагала сенсационных открытий. Автономный подводный аппарат был отправлен для картографирования участка морского дна и поиска возможных следов затонувших объектов. Робот работал без постоянной связи с поверхностью, действуя по заранее заданной программе.

Во время погружения система зафиксировала крупный объект, форма и структура которого не соответствовали природным образованиям. Из-за особенностей работы автономного аппарата команда не могла сразу получить изображение или подтвердить находку. Исследователям оставалось лишь ждать возвращения устройства на поверхность — подобные эпизоды давно стали частью современной подводной археологии.

Ожидание и проверка данных

За миссией наблюдал Крис Кларк, исследователь из колледжа Харви Мадд в Калифорнии. Он отметил, что подобные погружения всегда сопровождаются напряжённым ожиданием, поскольку результат становится известен только после завершения цикла работы аппарата.

"Мы могли бы вернуться на берег, но предпочитаем оставаться на месте, присматривать за техникой, общаться и строить догадки о том, что именно она может обнаружить", — рассказал исследователь Крис Кларк, как отмечается в материале New Scientist.

После подъёма аппарата специалисты получили доступ к данным и изображениям. Анализ показал, что на дне покоятся обломки самолёта Fairey Swordfish — легендарного торпедоносца, сыгравшего важную роль в морских операциях Второй мировой войны.

Самолёт, изменивший ход морских сражений

Fairey Swordfish считается одним из самых узнаваемых самолётов своего времени. Несмотря на устаревшую конструкцию и относительно низкую скорость, он использовался британскими ВМС для выполнения ключевых боевых задач. Эти бомбардировщики участвовали в атаках на крупные корабли противника и в разведывательных миссиях.

Найденный у берегов Мальты экземпляр, по предварительным данным, относится к периоду активных боевых действий в Средиземном море. Именно этот регион был стратегически важным для снабжения и контроля морских путей, что объясняет большое количество военной техники, оказавшейся на дне и пополнившей список подводных находок времён Второй мировой войны.

Почему роботы незаменимы в подводной археологии

Современные автономные подводные аппараты всё чаще используются в археологических и исследовательских проектах. Их главное преимущество — возможность работать на глубинах и в условиях, опасных для человека.

"Отправлять водолазов на поиски обломков опасно и требует много времени, поэтому очевидно, что нам нужны роботы", — пояснил Крис Кларк.

Такие устройства оснащаются камерами высокого разрешения, сонаром и навигационными системами. Они способны часами обследовать морское дно, собирая данные для последующего анализа на поверхности.

Человеческий фактор остаётся ключевым

Несмотря на высокий уровень автоматизации, роль человека в подобных экспедициях остаётся решающей. Именно исследователи интерпретируют полученные данные, сопоставляют находки с историческими архивами и делают выводы о происхождении объектов.

Ожидание возвращения робота, по словам участников экспедиции, становится частью научного процесса. Это время обсуждений, гипотез и подготовки к возможным открытиям, которые могут изменить представление о прошлом.

Значение находки для истории

Обнаружение обломков Fairey Swordfish дополняет картину военных действий в Средиземноморье и помогает точнее восстановить маршруты и судьбы конкретных самолётов. Каждая подобная находка — это не просто техника, а свидетельство эпохи, связанной с судьбами людей и масштабными историческими событиями.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Запеканка за 30 минут, которая спасает ужин: макароны становятся сливочными и нежными
Еда и рецепты
Запеканка за 30 минут, которая спасает ужин: макароны становятся сливочными и нежными
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Садоводство, цветоводство
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Садоводство, цветоводство
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Популярное
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа

Германские "зелёные" потребовали внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике. Всё из-за ситуации с газом.

В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу Любовь Степушова Сто лет телевидению: как шляпная коробка и иголки запустили экранную эпоху Сергей Ивaнов
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
Последние материалы
Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной
Напряжение уходит, сила приходит: прогибы, которые запускают внутренний мотор
Кошки чувствуют беду раньше людей: сигналы, которые нельзя игнорировать
Туристический потенциал России дремлет: барьеры, которые останавливают поток гостей
Миниатюрные кошки с характером львов: 8 пород, которые покоряют с первого взгляда
Тело входит в режим жиросжигания за 20 минут: тренировка, которую делают дома
Климат меняется быстрее прогноза: найден фактор, который тихо разогревал планету
Красивые ягодицы без боли в спине: альтернатива приседаниям, которую недооценивают
Кризис на рынке чипов памяти станет ещё сильнее
Соседа больше нет — и это не новость: как Таволжанка перестала считать погибших
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.