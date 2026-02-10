Привычки, которые играют на руку мошенникам: как пользователи открывают путь к взлому

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Повторные взломы происходят не из-за технических уязвимостей, а из-за неосторожности самих пользователей — слабых, однотипных или не обновленных паролей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Фото: Flickr by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
По словам специалиста, после взлома аккаунта пользователи часто ограничиваются восстановлением доступа, но не предпринимают мер для реальной защиты. Самая распространенная ошибка — оставить прежний пароль или внести в него незначительные изменения. Это фактически не мешает злоумышленникам снова получить доступ.

"Многие пользователи после взлома просто придумывают похожий пароль, меняя в нем одну-две буквы или цифры. Или вовсе оставляют старый вариант, считая, что этого достаточно. Если при этом один и тот же пароль используется для всех сервисов — почты, соцсетей, рабочих аккаунтов — хакеры могут легко получить доступ ко всем сразу", — пояснил эксперт.

Дворянский подчеркнул, что пользователи нередко восстанавливают только один скомпрометированный аккаунт, забывая обновить пароли в остальных. В результате даже после возврата доступа риск повторного взлома остается высоким. Особенно опасно, когда вход в социальные сети осуществляется с публичных устройств или через открытые Wi-Fi сети.

"Основное правило цифровой гигиены — у каждого аккаунта должен быть свой уникальный пароль. После взлома их необходимо обновить во всех сервисах, где использовались те же данные. В дальнейшем менять пароли стоит хотя бы раз в год, а лучше каждые шесть месяцев. Мы не можем знать, утекли ли наши данные в сеть, поэтому регулярное обновление — самый простой и надежный способ защиты", — заключил киберэксперт.

