Расставание длиной в миллиарды лет: Луна незаметно меняет ход земной жизни

Наука

Луна не всегда находилась от Земли на привычном нам расстоянии, и это постепенно меняет представление ученых о прошлом планеты. Новые измерения показывают, что спутник медленно, но неуклонно удаляется, влияя на климатические и астрономические процессы. Эти изменения происходят на протяжении миллиардов лет и оставляют следы в самой геологии Земли.

Земля и Луна в космосе
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Земля и Луна в космосе

Как удалось измерить удаление Луны

В конце 1960-х годов во время миссий "Аполлон" астронавты установили на поверхности Луны специальные отражающие панели. Они позволяют точно измерять расстояние между Землей и ее спутником с помощью лазерных импульсов. Современные данные показывают, что Луна ежегодно отдаляется примерно на 38 миллиметров.

Такая скорость кажется незначительной, однако на масштабах геологического времени она приводит к серьезным изменениям в параметрах земной системы, включая вращение Земли и динамику ее оси.

"Даже столь малое ежегодное смещение Луны со временем приводит к перераспределению энергии в системе Земля — Луна, а это отражается на суточных ритмах планеты", — считает геолог, обозреватель Pravda. ru Алексей Трофимов.

Циклы Миланковича и связь с орбитой Луны

Дополнительным источником информации стали циклы Миланковича — повторяющиеся структуры в древних горных породах, связанные с изменениями климата. Эти циклы отражают колебания орбиты Земли и наклона ее оси, которые определяют количество солнечной энергии, получаемой планетой.

Учёные выделяют несколько периодов таких колебаний: около 400 тысяч, 100 тысяч, 41 тысячи и 21 тысячи лет. Примечательно, что именно цикл длительностью около 21 тысячи лет, известный как цикл климатической прецессии, оказался напрямую связан с расстоянием до Луны.

Какой была система Земля — Луна миллиарды лет назад

Анализ циклов Миланковича позволил восстановить параметры системы примерно 2,46 млрд лет назад. Расчёты показали, что тогда Луна находилась примерно на 60 тысяч километров ближе к Земле.

Из-за этого вращение планеты было быстрее, а продолжительность земных суток составляла около 17 часов. Об этом сообщает NASA.

"Климатические циклы — это своеобразная память планеты, по которой можно восстановить не только прошлый климат, но и астрономические условия", — считает климатолог, обозреватель Pravda. ru Максим Орлов.

Что это значит для науки

Исследования показывают, что эволюцию системы Земля — Луна можно проследить по микроскопическим вариациям в геологических отложениях. Такой подход помогает объединить данные астрономии, геологии и климатологии.

Подобные методы применяются и при анализе редких космических событий, включая потенциальные столкновения с Луной.

Популярные вопросы о движении Луны

Почему Луна удаляется от Земли?

Основная причина — приливные взаимодействия, при которых энергия вращения Земли постепенно передается орбите Луны.

Насколько это опасно для человечества?

В обозримом будущем никаких угроз нет, поскольку изменения происходят крайне медленно.

Как учёные узнают о расстоянии миллиарды лет назад?

Они используют данные геологии, астрономические модели и анализ климатических циклов, зафиксированных в породах.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
