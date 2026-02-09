Стартовал отбор наукоемких технологических проектов в рамках Сибирского технологического хаба

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В Новосибирске стартовал первый сезон отбора наукоемких технологических стартапов, в рамках реализации уникального проекта — Сибирского технологического хаба, который создается бизнес-инкубатором Академпарка при поддержке Газпромбанка.

Бизнес-инкубатор Академпарка, Новосибирск
Фото: Пресс-служба Газпромбанка is licensed under public domain
Бизнес-инкубатор Академпарка, Новосибирск

Инициатива призвана обеспечить устойчивый поток наукоемких стартапов, способных отвечать на технологические вызовы и способствовать формированию новых рынков. При этом участники индустрии и инвесторы получат оперативный доступ к научным разработкам, готовым к интеграции в производственные цепочки.

Алексей Федоров, вице-президент Газпромбанка: "Газпромбанк последовательно работает над формированием экосистемы трансфера знаний в технологии. Мы поддерживаем технологические проекты на всех стадиях путем построения сквозной инфраструктуры финансирования и развития проектов. Партнерство с бизнес-инкубатором Академпарка поспособствует развитию в регионе уникальных по своим компетенциям и потенциалу диптех-стартапов с перспективой дальнейшего масштабирования".

Отбор осуществляется среди научных и инженерных команд из академической среды, а также основателей диптех-стартапов, которые находятся на предпосевной и посевной стадиях развития. Целью отбора является поддержка исследователей в части проверки коммерческого потенциала их технологий, упаковки их в продукт, привлечения финансирования и заказчиков.

Ключевые направления отбора охватывают наиболее перспективные и стратегически важные для страны области: цифровые и программные технологии, новые материалы, производственные технологии, энергетику и энергоэффективность, а также импортозамещающие технологии.

Организаторы и трекеры отбора проведут вводные встречи с участниками, чтобы детально обсудить персональную траекторию развития каждого проекта. Затем стартует учебный блок, включающий лекции и практические занятия по ключевым аспектам: построение бизнес-модели, инвестиционный питч, формирование дорожной карты проекта.

Каждый участник программы отбора получит...

  • Портфель готовых бизнес-документов: дорожная карта проекта, стратегия защиты интеллектуальной собственности, чек-лист по государственным мерам поддержки, тизер и инвестиционный питч-дек.
  • Знакомство с инновационной экосистемой Газпромбанка, а также с требованиями венчурных фондов и партнеров для возможных пилотных внедрений.
  • Профильную экспертизу проекта и нетворкинг с успешными предпринимателями.

Кульминацией отбора станет демо-день — презентация проектов перед инвесторами и отраслевыми экспертами. Три лучшие команды по решению жюри получат денежные гранты в размере 500 000, 400 000 и 200 000 рублей от Сибирского технологического хаба на развитие своих проектов.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
