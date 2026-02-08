Там не пустота, а целый мир: под антарктическим льдом нашли тысячи холмов и долин

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Под толщей антарктического льда скрывается целый мир, который долгое время оставался почти недоступным для ученых. Теперь исследователи смогли заглянуть под ледяной щит континента и составить самую детальную цифровую карту рельефа, спрятанного под многокилометровым слоем льда. Это открытие поможет точнее прогнозировать, как будут таять ледники и насколько быстро будет подниматься уровень мирового океана.

Горы Гамбурцева в Антарктиде
Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горы Гамбурцева в Антарктиде

Что удалось увидеть под ледяным щитом

Новая карта стала результатом сочетания спутниковых наблюдений и компьютерного моделирования, основанного на физике движения льда. Ученые сопоставили данные о поверхности Антарктиды с тем, как ледники перемещаются, и таким образом смогли восстановить скрытый ландшафт.

В результате удалось обнаружить множество ранее неизвестных объектов — горные хребты, долины и каньоны, которые лежат под трехмильным слоем льда. Эти формы рельефа важны не только с точки зрения географии: именно они влияют на скорость, с которой ледяные массы могут сползать к океану.

"Это как раньше: у вас была зернистая пиксельная пленочная камера, а теперь у вас есть должным образом увеличенное цифровое изображение того, что на самом деле происходит", — пояснила соавтор исследования, геолог Хелен Окенден.

Почему прежние методы не давали полной картины

До этого ученые в основном полагались на радиолокационные измерения, которые проводили с самолетов или снегоходов. Такие исследования давали точные данные, но охватывали лишь отдельные маршруты. Между ними оставались огромные "пустоты" шириной в десятки километров, где рельеф приходилось лишь угадывать.

По словам гляциолога Роберта Бингема, подобная работа напоминала попытку представить Альпы, имея всего несколько перелетов над ними. Картина получалась фрагментарной и не позволяла понять общий масштаб процессов.

Как движение льда помогло "дорисовать" карту

Чтобы заполнить пробелы, ученые использовали принцип, похожий на то, как работает течение реки. Если у реки на дне есть камни или углубления, вода меняет скорость и направление. С ледниками происходит нечто подобное: они ускоряются или замедляются в зависимости от того, что находится под ними.

Исследователи проанализировали скорость движения ледяных масс и построили модель подледного рельефа. Затем ее проверили, сравнив результаты с уже существующими радарными данными. Такой подход позволил создать практически сплошную карту скрытого ландшафта. Об этом сообщило Smithsonian Magazine.

Какие структуры нашли ученые

Итог оказался впечатляющим. Команда выявила более 30 тысяч холмов высотой не менее 50 метров. Кроме того, ученые обнаружили гигантский канал с крутыми склонами — глубиной около 50 метров, шириной примерно 6 километров и длиной более 400 километров.

"Подобные находки важны для понимания того, где ледники могут двигаться быстрее, а где их движение будет замедляться из-за трения о породы." — считает Геолог, обозреватель Pravda. ru Трофимов Алексей Сергеевич.

Ограничения метода и почему карта все равно важна

При всех преимуществах у технологии есть и слабые стороны. Она не позволяет детально рассматривать мелкие элементы рельефа, особенно если их ширина меньше толщины ледяного слоя.

Гляциолог Дункан Янг сравнил эту методику с попыткой понять, что лежит под толстым одеялом: общие формы различимы, но мелкие детали остаются скрыты.

Тем не менее новая карта дает ученым ключевой инструмент для прогнозов. Коренные породы создают трение и буквально управляют движением льда. Чем точнее будет понимание подледникового рельефа, тем точнее можно будет оценить скорость таяния ледников и будущие изменения уровня моря.

Популярные вопросы о подледниковой карте Антарктиды

Зачем вообще нужна карта рельефа под льдом?

Она помогает понять, где ледники могут ускоряться и быстрее уходить в океан, что напрямую влияет на уровень мирового моря.

Может ли новая карта предсказать точную скорость таяния льдов?

Она дает основу для более точных расчетов, но сама по себе не является прогнозом. Для этого нужны дополнительные климатические модели.

Что важнее для изучения Антарктиды — спутники или радары?

Оба подхода важны. Спутники дают общую картину, а радары помогают подтвердить детали на конкретных участках.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
