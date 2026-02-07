Космос с выжженным центром: на зимнем небе обнаружили структуру колоссальных размеров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

На зимнем небе скрывается структура таких масштабов, что человеческому воображению за неё трудно зацепиться. Чешскому астроному Якубу Кураку удалось зафиксировать гигантскую "пустоту" в межзвёздной среде — сверхпузырь Орион-Эридан, сформированный древними взрывами сверхновых. Этот объект одновременно напоминает о разрушительной силе космоса и о том, как из хаоса рождаются новые звёзды.

Сверхпузырь Орион–Эридан
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сверхпузырь Орион–Эридан

Космическая структура, превосходящая привычные масштабы

Представить реальные размеры сверхпузыря Орион-Эридан непросто даже тем, кто привык мыслить астрономическими величинами. Если полная Луна на небе кажется крупным и заметным объектом, то этот объект из области науки и техники несоизмеримо больше. В самой широкой части он занимает на небесной сфере угол около 45 градусов — это эквивалент примерно девяноста лунных дисков, выстроенных в одну линию.

По физическим размерам эта структура достигает от 300 до 500 световых лет в поперечнике. Для наглядности: Солнечная система могла бы уместиться внутри такого объёма сотни раз. Несмотря на колоссальные масштабы, увидеть сверхпузырь невооружённым глазом невозможно — его излучение слишком слабое, а сам объект проявляется лишь в узких спектральных диапазонах.

"Истинный размер этой бульбашки трудно осознать: в самом широком месте она простирается на небе примерно на 45 градусов", — объясняет член Клуба астрономов Либерецкого края Якуб Курак.

Как рождаются сверхпузырьки в межзвёздной среде

То, что сегодня выглядит как гигантская пустота, на самом деле является результатом бурной и длительной истории. По оценкам астрономов, сверхпузырь Орион-Эридан сформировался вследствие 10-20 взрывов сверхновых, а также мощных звёздных ветров, исходивших от массивных светил ассоциации Orion OB1.

Эти процессы действовали как космический насос, постепенно выталкивая газ и пыль из центральной области. За миллионы лет давление энергии и частиц сформировало обширную полость, окружённую плотными оболочками межзвёздного вещества. Подобные процессы активно изучаются в разделе Эврика! — Наука, где внимание уделяется фундаментальным механизмам эволюции Вселенной.

Внутри пузыря пространство нельзя назвать абсолютно пустым — оно заполнено крайне разреженным ионизированным газом с температурой в миллионы градусов. Именно высокая температура делает этот газ заметным в рентгеновском диапазоне и позволяет учёным уточнять границы структуры.

Что именно видно на астрофотографиях

На снимках, полученных с Земли, ярче всего проявляются не внутренние области сверхпузыря, а его края. Именно там горячий газ сталкивается с более холодной межзвёздной средой, формируя светящиеся нити, дуги и туманности.

Среди наиболее узнаваемых объектов, связанных с границами этой структуры, выделяются:

  1. Барнардова петля — гигантская дуга ионизированного водорода.
  2. Туманность Конская Голова — один из самых известных силуэтных объектов Галактики.
  3. Петля в созвездии Эридана — тонкие волокна газа, уходящие далеко от основного тела пузыря.

Именно в подобных зонах сжатия часто запускаются процессы звездообразования, когда давление со стороны расширяющейся структуры уплотняет окружающее вещество.

Молодой астрофотограф и сложная съёмка

Автор снимка, Якуб Курак, родился в 2008 году и происходит из города Смржовка в Либерецком крае. Несмотря на возраст, он уже известен как популяризатор астрономии, сотрудничает с научным центром iQLANDIA и является членом Чешского астрономического общества. Его работы дважды попадали в престижную подборку NASA Astronomy Picture of the Day.

Сама съёмка сверхпузыря потребовала не только опыта, но и серьёзной технической подготовки. Наблюдения велись в январе 2026 года на нескольких площадках в северной Чехии, в течение нескольких ясных и морозных ночей, с использованием узкополосных фильтров и многочасовых экспозиций.

Почему этот объект важен для науки

Исследование сверхпузыря Орион-Эридан важно не только само по себе. Солнечная система находится внутри похожей, но меньшей структуры — Местного пузыря, и сопоставление этих объектов помогает лучше понять, как формируется и эволюционирует межзвёздная среда.

Понимание таких процессов позволяет астрономам точнее оценивать условия, в которых развивается наша планетная система, и объяснять, почему Солнце находится в относительно "спокойной" области Галактики.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
