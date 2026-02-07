Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы

На одном из самых экстремальных тел Солнечной системы произошёл процесс, который по масштабам не имеет аналогов в истории наблюдений. Речь идёт о колоссальном вулканическом событии, охватившем территорию, сопоставимую с площадью крупного европейского государства. Учёные зафиксировали синхронную активизацию множества вулканов, что указывает на ранее неизвестные механизмы внутреннего устройства спутника.

Адский спутник Юпитера и его рекордная активность

Ио — ближайший крупный спутник Юпитера и самый вулканически активный объект в Солнечной системе. Именно здесь была зафиксирована крупнейшая вулканическая катастрофа из всех когда-либо наблюдавшихся за пределами Земли. По оценкам исследователей, одновременные извержения охватили площадь около 65 тысяч квадратных километров, что делает это событие беспрецедентным по масштабам и привлекает особое внимание специалистов, изучающих процессы в рамках современной планетарной науки.

Наблюдения были выполнены с помощью автоматической межпланетной станции Juno, которая изучает систему Юпитера. В ходе одного из сближений аппарат находился на расстоянии около 74 тысяч километров от поверхности Ио и зафиксировал резкое увеличение инфракрасного излучения, свидетельствующее о мощных выбросах тепла.

Энергия, превосходящая всё ранее измеренное

По расчётам научной группы, суммарная энергия, высвобожденная в ходе этого вулканического эпизода, составила от 140 до 260 тераватт. Для сравнения, предыдущий рекорд на Ио был зафиксирован в 2001 году — тогда извержение вулкана Сурт оценивалось примерно в 80 тераватт. Даже самые разрушительные земные вулканические катастрофы выглядят скромно на этом фоне: извержение вулкана Сент-Хеленс в 1980 году имело мощность около 52 тераватт.

Такое сопоставление подчёркивает, насколько экстремальные геофизические процессы могут происходить за пределами Земли и почему подобные явления рассматриваются как ключевые примеры в исследованиях, посвящённых астрофизическим наблюдениям.

Синхронность как ключ к разгадке

Особое внимание исследователей привлёк не только масштаб, но и характер события. Извержения произошли практически одновременно в нескольких активных центрах, при этом их яркость увеличилась более чем в тысячу раз по сравнению с фоновыми значениями.

"То, что мы наблюдаем, не похоже на обычную активность отдельного вулкана. Одновременное усиление свечения сразу в нескольких регионах указывает на единое масштабное событие, распространявшееся под поверхностью на сотни километров", — отмечает ведущий исследователь JIRAM Алессандро Мура из Итальянского национального института астрофизики.

Внутреннее устройство Ио: эффект губки

Диаметр Ио составляет около 3 643 километров, а его поверхность буквально усыпана сотнями активных вулканов. Основной источник этой активности — мощные приливные силы Юпитера. Гравитационное воздействие планеты-гиганта постоянно сжимает и растягивает спутник, вызывая внутреннее трение и нагрев, достаточный для поддержания мантии в расплавленном состоянии.

Новое наблюдение позволило по-новому взглянуть на внутреннюю структуру Ио. Учёные предполагают, что подповерхностные слои и мантия могут напоминать губку — пористую структуру, заполненную магмой. Через такие поры расплав может быстро перераспределяться, одновременно подпитывая сразу несколько вулканических очагов.

Что дальше: продолжение наблюдений

В рамках расширенной миссии Juno аппарат продолжит сближения с Ио, чтобы зафиксировать последствия недавней активности. Учёные планируют искать новые лавовые потоки, изменения рельефа и свежие отложения пепла, которые помогут уточнить масштабы этого уникального события и углубить понимание процессов, формирующих облик спутников планет-гигантов.