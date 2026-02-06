Ток на десятилетия вперёд: разработка из Челябинска получила признание в Кремле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В Кремле состоялась церемония вручения премий Президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год. Среди лауреатов оказался ученый из Челябинска Александр Аникин, чья разработка уже сейчас рассматривается как одно из перспективных направлений в развитии науки и технологий. Награду ему вручил лично Владимир Путин. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Признание на высшем уровне

Александр Аникин удостоен президентской премии за создание бета-вольтаических источников энергии, которые неофициально называют "атомными батарейками". Эти устройства предназначены для длительного автономного питания техники, работающей в условиях, где обычные аккумуляторы либо быстро выходят из строя, либо требуют постоянной замены и подзарядки.

Премия Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых считается одной из самых престижных государственных наград. Ее вручают исследователям, чьи разработки имеют не только фундаментальную, но и прикладную ценность для экономики, промышленности и высокотехнологичных отраслей.

Что такое "атомные батарейки"

В основе проекта лежит использование энергии радиоактивного распада трития — изотопа водорода. В процессе распада выделяется бета-излучение, которое с помощью специальных преобразователей напрямую превращается в электричество. Такой принцип позволяет получать стабильный ток без необходимости подзарядки на протяжении многих лет.

Разработанные источники питания способны работать более 15 лет без потери ключевых характеристик. Они сохраняют функциональность при температурах от -50 до +100 градусов, а также в широком диапазоне давлений, что делает их особенно востребованными для экстремальных условий эксплуатации.

Технологические прорывы и рекордные показатели

В ходе исследований команде ученых удалось разработать новые технологические методы получения источников бета-излучения, а также усовершенствовать схемы прямого преобразования энергии распада в электричество. Именно это сочетание позволило добиться рекордных значений удельной мощности.

По данным разработчиков, созданные бета-вольтаические источники на основе трития превосходят существующие отечественные и зарубежные аналоги более чем в 2,5 раза, что выводит проект в число наиболее заметных достижений в сфере научных инноваций.

Где могут применяться новые источники энергии

Разработка ориентирована на задачи, где особенно важны автономность, надежность и длительный срок службы. В первую очередь речь идет о беспилотных системах, авиационной и ракетной технике, а также космических аппаратах.

Кроме того, "атомные батарейки" рассматриваются как перспективный источник питания для техники, работающей в суровых климатических условиях — например, на Крайнем Севере. Их можно использовать для автономных датчиков, систем памяти, навигационного оборудования и другой электроники, где замена источника питания затруднена или невозможна, сообщает kursdela.biz.

Командная работа и вклад коллег

Над проектом Александр Аникин работал не один. Существенный вклад в разработку технологии внес его коллега Павел Мосеев, который также был отмечен государственной премией. Совместная работа позволила ускорить исследования и довести технологию до стадии, близкой к практическому внедрению.

Путь ученого и научная карьера

Александр Аникин родился в Челябинске и получил образование в Российском химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева. Он является кандидатом технических наук и на сегодняшний день занимает должность заместителя директора отделения, а также руководителя научно-исследовательского отдела в АО "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара".

Работа в одном из ключевых научных центров страны позволила ему сосредоточиться на прикладных исследованиях, результаты которых могут быть востребованы как в гражданских, так и в промышленных проектах.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
