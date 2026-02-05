Лёд ушёл — морозы пришли: странный климатический эффект накрыл европейскую Россию

Сокращение площади морского льда в Арктике меняет привычную климатическую картину и приводит к неожиданным последствиям. Потепление в высоких широтах сопровождается более частыми эпизодами суровой зимней погоды в европейской части России. Ученые фиксируют устойчивую связь между процессами в Баренцевом море и температурными аномалиями на Русской равнине.
В начале XXI века площадь зимнего льда в Баренцевом море заметно сократилась. Этот процесс стал частью общего арктического потепления, однако климатический отклик оказался неоднозначным. Освобожденная от льда поверхность моря усиливает теплообмен с атмосферой и влияет на конфигурацию воздушных потоков над Евразией.
"Резкое сокращение площади морских льдов в Баренцевом море зимой в начале 21 века привело, парадоксальным образом, к учащению холодных зим на европейской территории России", — отмечает академик РАН Владимир Семенов.
Изменения в циркуляции способствуют формированию устойчивых блокирующих антициклонов, которые открывают путь холодному арктическому воздуху в более южные регионы. Подобные механизмы ранее уже обсуждались в контексте изменения климата и его региональных проявлений.
Наиболее частые и продолжительные похолодания, по наблюдениям климатологов, приходятся на период со второй половины января до конца февраля. Анализ температурных рядов за последние 20 лет показывает рост числа отрицательных аномалий именно в этот временной отрезок.
Такая динамика связана не с общим похолоданием климата, а с перестройкой атмосферных процессов. Сокращение льда в Баренцевом море усиливает вероятность вторжений арктических воздушных масс, что делает зимы менее предсказуемыми и более контрастными.
"Мы видим, что речь идет не о случайных морозах, а о повторяющемся эффекте, связанном с крупномасштабной циркуляцией атмосферы", — считает климатолог Орлов Максим Евгеньевич.
Комментируя текущие температурные значения, ученые используют понятие возвратного периода. Это означает, что определенные уровни холода могут наблюдаться раз в несколько десятилетий и не выходят за рамки климатической статистики.
Среднесуточная норма для января-февраля за последние 30 лет составляет около минус 6 градусов: ночью температура опускается до минус 10, днем держится в районе минус 2-3 градусов. При этом в 1960–1990 годах зимы в среднем были примерно на три градуса холоднее, что подтверждает долгосрочный тренд на потепление. Об этом сообщает ТАСС.
Численные эксперименты с климатическими моделями показывают, что при дальнейшем сокращении льда в Баренцевом и Карском морях ситуация может измениться. Аномалии циркуляции, ответственные за холодные зимы, со временем способны смениться противоположными по знаку.
Это означает рост вероятности аномально теплых зим в европейской части России через 10-15 лет, если темпы таяния льда сохранятся. Подобные прогнозы перекликаются с дискуссиями о возможных изменениях океанических течений, включая Гольфстрим, и их влиянии на климат Северного полушария.
"Климатическая система инерционна, и нынешние холодные зимы могут быть переходной фазой перед новым режимом", — поясняет эколог Поляков Денис Олегович.
Ранее холодные зимы были следствием общего более низкого температурного фона. Сегодня же морозы возникают на фоне потепления и связаны с локальными процессами в Арктике. Это делает современные зимы более контрастными, с резкими перепадами температуры и чередованием оттепелей и похолоданий.
Потепление меняет атмосферную циркуляцию, из-за чего холодный воздух может чаще проникать в умеренные широты.
По расчетам моделей, это временный эффект, который со временем может смениться более теплыми зимами.
Краткосрочные прогнозы возможны, но долгосрочные зависят от скорости таяния льдов и поведения атмосферы.
