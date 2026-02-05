Лёд ушёл — морозы пришли: странный климатический эффект накрыл европейскую Россию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Сокращение площади морского льда в Арктике меняет привычную климатическую картину и приводит к неожиданным последствиям. Потепление в высоких широтах сопровождается более частыми эпизодами суровой зимней погоды в европейской части России. Ученые фиксируют устойчивую связь между процессами в Баренцевом море и температурными аномалиями на Русской равнине.

Таяние льда
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Таяние льда

Почему таяние льда влияет на погоду в европейской России

В начале XXI века площадь зимнего льда в Баренцевом море заметно сократилась. Этот процесс стал частью общего арктического потепления, однако климатический отклик оказался неоднозначным. Освобожденная от льда поверхность моря усиливает теплообмен с атмосферой и влияет на конфигурацию воздушных потоков над Евразией.

"Резкое сокращение площади морских льдов в Баренцевом море зимой в начале 21 века привело, парадоксальным образом, к учащению холодных зим на европейской территории России", — отмечает академик РАН Владимир Семенов.

Изменения в циркуляции способствуют формированию устойчивых блокирующих антициклонов, которые открывают путь холодному арктическому воздуху в более южные регионы. Подобные механизмы ранее уже обсуждались в контексте изменения климата и его региональных проявлений.

Когда холода проявляются особенно заметно

Наиболее частые и продолжительные похолодания, по наблюдениям климатологов, приходятся на период со второй половины января до конца февраля. Анализ температурных рядов за последние 20 лет показывает рост числа отрицательных аномалий именно в этот временной отрезок.

Такая динамика связана не с общим похолоданием климата, а с перестройкой атмосферных процессов. Сокращение льда в Баренцевом море усиливает вероятность вторжений арктических воздушных масс, что делает зимы менее предсказуемыми и более контрастными.

"Мы видим, что речь идет не о случайных морозах, а о повторяющемся эффекте, связанном с крупномасштабной циркуляцией атмосферы", — считает климатолог Орлов Максим Евгеньевич.

Насколько редки такие морозы

Комментируя текущие температурные значения, ученые используют понятие возвратного периода. Это означает, что определенные уровни холода могут наблюдаться раз в несколько десятилетий и не выходят за рамки климатической статистики.

Среднесуточная норма для января-февраля за последние 30 лет составляет около минус 6 градусов: ночью температура опускается до минус 10, днем держится в районе минус 2-3 градусов. При этом в 1960–1990 годах зимы в среднем были примерно на три градуса холоднее, что подтверждает долгосрочный тренд на потепление. Об этом сообщает ТАСС.

Что ожидает климат в ближайшие десятилетия

Численные эксперименты с климатическими моделями показывают, что при дальнейшем сокращении льда в Баренцевом и Карском морях ситуация может измениться. Аномалии циркуляции, ответственные за холодные зимы, со временем способны смениться противоположными по знаку.

Это означает рост вероятности аномально теплых зим в европейской части России через 10-15 лет, если темпы таяния льда сохранятся. Подобные прогнозы перекликаются с дискуссиями о возможных изменениях океанических течений, включая Гольфстрим, и их влиянии на климат Северного полушария.

"Климатическая система инерционна, и нынешние холодные зимы могут быть переходной фазой перед новым режимом", — поясняет эколог Поляков Денис Олегович.

Сравнение зим прошлого и настоящего

Ранее холодные зимы были следствием общего более низкого температурного фона. Сегодня же морозы возникают на фоне потепления и связаны с локальными процессами в Арктике. Это делает современные зимы более контрастными, с резкими перепадами температуры и чередованием оттепелей и похолоданий.

Популярные вопросы о климате и зимах в России

Почему при глобальном потеплении возможны сильные морозы?

Потепление меняет атмосферную циркуляцию, из-за чего холодный воздух может чаще проникать в умеренные широты.

Станут ли холодные зимы постоянными?

По расчетам моделей, это временный эффект, который со временем может смениться более теплыми зимами.

Можно ли заранее предсказать такие похолодания?

Краткосрочные прогнозы возможны, но долгосрочные зависят от скорости таяния льдов и поведения атмосферы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
