Гость у раскалённой звезды: неопознанный объект стал предвестником большой катастрофы

Наука

В начале февраля российские астрономы обратили внимание на необычный объект, зафиксированный вблизи Солнца. Снимок вызвал активное обсуждение в научном сообществе и среди любителей астрономии, поскольку форма и поведение объекта показались нетипичными. Специалисты выдвинули сразу несколько версий его происхождения, не исключая как естественные, так и инструментальные причины.

Астероид у Солнца
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Астероид у Солнца

Что за объект попал на снимок

Кадр с загадочным телом был опубликован сотрудниками Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным специалистов, изображение получено 2 февраля в 18:12 по московскому времени с помощью космического коронографа LASCO, который используется для наблюдений за солнечной короной и процессами вблизи звезды.

Исследователи лаборатории отметили, что объект визуально отличается от привычных вспышек, выбросов плазмы и следов солнечного ветра. В качестве предварительной версии они предположили, что на снимке могла оказаться галактическая частица, попавшая в поле зрения прибора.

Мнение эксперта

Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселёв в комментарии для aif.ru выразил сомнение в том, что изображение было сделано именно в заявленное время. По его словам, подобные объекты иногда фиксируются на архивных кадрах, которые затем повторно публикуются.

Кроме того, Киселёв предложил альтернативное объяснение происходящего. По его мнению, загадочный объект может оказаться солнцецарапающей кометой — так называемым сунгрейзером. Это особый тип комет, траектория которых проходит на крайне малом расстоянии от Солнца.

"Среди возможных версий — солнцецарапающая комета. Также нельзя исключать плазменное образование в солнечной короне, оптическую иллюзию или дефект оптики", — отметил астроном Александр Киселёв.

Что такое солнцецарапающие кометы

Сунгрейзеры — хорошо известное астрономам явление. Эти кометы подлетают к Солнцу настолько близко, что зачастую разрушаются под воздействием экстремальных температур и гравитации. В процессе сближения начинается активное испарение летучих веществ, прежде всего воды и углекислого газа, что формирует яркий и вытянутый шлейф.

Именно этот шлейф иногда придаёт объекту необычную форму, которую наблюдатели могут сравнивать с крыльями птицы или абстрактной фигурой. На снимках коронографов такие кометы выглядят особенно эффектно, поскольку фон солнечной короны усиливает контраст.

Другие возможные объяснения

Помимо версии с кометой, специалисты рассматривают и менее экзотичные варианты. Один из них — плазменное образование в короне Солнца. Подобные структуры могут принимать причудливые формы из-за сложных магнитных полей и динамики солнечной плазмы.

Также не исключаются технические причины. Оптические искажения, артефакты матрицы или особенности обработки изображения иногда приводят к появлению объектов, которых на самом деле не существует в физическом пространстве. В таких случаях дополнительные наблюдения позволяют быстро снять вопросы.

Подобные находки вызывают резонанс

Любые аномалии на изображениях Солнца неизменно привлекают внимание, поскольку наша звезда остаётся источником множества ещё не до конца изученных процессов. Кроме того, необычные формы на снимках часто становятся поводом для спекуляций, в том числе связанных с НЛО или искусственными объектами.

Сам Александр Киселёв ранее уже комментировал тему повышенного интереса к подобным находкам, рассказывая о засекреченных архивах США, посвящённых изучению неопознанных летающих объектов. Однако в случае с солнечными наблюдениями, по его словам, чаще всего речь идёт именно о природных явлениях или особенностях аппаратуры.

Сравнение возможных версий происхождения объекта

Версия с солнцецарапающей кометой выглядит правдоподобной, если учитывать форму и яркость объекта, а также его положение относительно Солнца. Такие кометы регулярно фиксируются приборами вроде LASCO, особенно в периоды повышенной солнечной активности.

Плазменное образование в короне также возможно, но обычно такие структуры имеют более размытые границы. Галактическая частица или дефект оптики, в свою очередь, не исключаются, однако требуют тщательного анализа исходных данных и серии снимков.

Популярные вопросы

Как часто фиксируют солнцецарапающие кометы?

Подобные объекты регистрируются регулярно, иногда по несколько десятков в год, особенно благодаря космическим телескопам.

Опасны ли такие кометы для Земли?

Нет, они сгорают или разрушаются вблизи Солнца и не представляют угрозы для нашей планеты.

Можно ли точно определить природу объекта по одному снимку?

Обычно нет. Для уверенных выводов требуется серия наблюдений и анализ данных с разных инструментов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Гость у раскалённой звезды: неопознанный объект стал предвестником большой катастрофы
