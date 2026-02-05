Магнитные бури как новая реальность: что стоит за новой волной геомагнитных штормов

Магнитная буря, охватившая Землю, вызвана воздействием корональных выбросов массы, достигших орбиты планеты. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Магнитная буря

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба.

Абунина отметила, что магнитные бури всегда охватывают всю планету и не бывают локальными. По ее словам, такие явления нельзя ограничить отдельной территорией — если начинается буря, она наблюдается повсюду, поскольку магнитное поле Земли реагирует на солнечные процессы целиком.

"Магнитная буря — это событие планетарного масштаба, которое затрагивает всю Землю. Не бывает так, чтобы буря наблюдалась в одном городе, а в другом ее не было — магнитное поле реагирует целиком. Если буря есть, она охватывает всю планету. Локальных бурь не существует, это всегда глобальные процессы, связанные с активностью Солнца", — подчеркнула он.

По словам специалиста, причиной нынешнего геомагнитного возмущения стали два корональных выброса массы, произошедшие в ночь с 1 на 2 февраля. Эти события на Солнце были связаны с мощными вспышками, и спустя несколько дней выброшенные потоки достигли орбиты Земли.

"К орбите Земли подошли два корональных выброса массы, источниками которых стали солнечные вспышки, произошедшие 1–2 февраля. Именно они вызвали нынешнюю бурю. Сегодня она еще будет продолжаться, но к завтрашнему дню, вероятно, пойдет на спад. Подобные события теперь будут происходить регулярно — по две-три бури каждый месяц, а иногда и больше, поскольку мы входим в фазу спада солнечного цикла", — рассказала Абунина.

Она подчеркнула, что на спаде солнечной активности главными источниками геомагнитных возмущений становятся высокоскоростные потоки из корональных дыр. По словам специалиста, в этот период такие области на Солнце усиливаются, увеличиваются по площади, смещаются к экватору, и потоки, исходящие из них, достигают орбиты Земли, вызывая магнитные бури. Абунина добавила, что появление корональных дыр — это обычный процесс солнечной жизнедеятельности.