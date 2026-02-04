Гнёзда в скалах оказались старше государств: грифы превратили их в музеи на 700 лет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В высокогорных районах Европы существуют места, где история человека неожиданно сохранилась благодаря дикой природе. Речь идёт о гнёздах бородача — редкого вида грифов, которые десятилетиями и даже веками используют одни и те же скальные убежища. Эти постройки превратились в своеобразные хранилища предметов из разных эпох.

Гриф
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Гриф

Гнёзда, рассчитанные на столетия

В отличие от большинства птиц, бородач (Gypaetus barbatus) не строит новое гнездо каждый сезон. Он возвращается к одному и тому же месту, расположенному в нишах скал и пещерах горных хребтов. При удачном расположении такие гнёзда выдерживают суровые погодные условия и служат нескольким поколениям птиц.

Для строительства бородачи используют всё, что оказывается под рукой: ветки, кости, шерсть животных и следы человеческой деятельности. Со временем в этих конструкциях накапливаются слои, похожие на археологические пласты, что делает гнёзда похожими на естественные капсулы времени.

"Для археологии ценность таких находок в том, что они зафиксированы в естественной среде, без вмешательства человека", — считает археолог, обозреватель Pravda. ru Павел Юрьевич Синицын.

Археологическая находка в горах Испании

Интерес к этим гнёздам привёл учёных на юг Испании, где бородачи исчезли примерно 70-130 лет назад. Несмотря на это, сами гнёзда сохранились благодаря прочности и труднодоступности. За шесть лет специалисты Института изучения охоты и дикой природы и Гранадского университета исследовали 12 давно заброшенных гнёзд.

Анализ показал, что возраст некоторых предметов достигает почти 700 лет. Эти данные были опубликованы в журнале Ecology и позволили по-новому взглянуть на взаимодействие человека и горных экосистем.

Что удалось найти внутри

В слоях яичной скорлупы, остатков добычи и природных материалов исследователи обнаружили 226 предметов, созданных или изменённых людьми. Среди них — арбалетная стрела, деревянное копьё, элементы обуви, украшенная овечья кожа и детали рогаток. Радиоуглеродный анализ показал, что обуви около 675 лет, а корзине — примерно 150.

Подобные находки перекликаются с тем, как следы человеческой активности сохраняются в дикой природе, включая исторические изменения горных ландшафтов.

"Даже единичные предметы позволяют понять, как люди использовали эти территории столетия назад", — считает историк, обозреватель Pravda. ru Игорь Анатольевич Власов.

Больше, чем просто артефакты

Помимо вещей человеческого происхождения, в гнёздах нашли 2 117 костей животных, 86 копыт и 43 фрагмента яичной скорлупы, а также несколько человеческих волосков. Эти данные помогут восстановить картину прежней флоры и фауны региона и понять, как менялась окружающая среда. Об этом сообщает Popular Science.

Уязвимый вид и хрупкое наследие

Сегодня бородач остаётся самым уязвимым видом стервятников в Европе. На всём континенте насчитывается лишь 309 гнездящихся пар. Разрушение экосистем и климатические изменения угрожают не только птицам, но и уникальным гнёздам, которые сохранили следы человеческой истории.

Без мер по охране вида эти природные "музеи" могут исчезнуть, оставив после себя лишь научные отчёты и утраченные возможности для будущих исследований.

Популярные вопросы о гнёздах бородачей и находках

Почему гнёзда бородачей сохраняются столетиями?

Птицы используют одни и те же скальные укрытия из поколения в поколение, а защищённое расположение делает гнёзда устойчивыми к погоде.

Как в гнёздах оказываются человеческие предметы?

Бородачи приносят в гнёзда любые подходящие материалы, не различая природные и созданные человеком.

Почему эти находки важны для науки?

Они помогают изучать прошлую среду обитания, фауну и следы человеческой деятельности без вмешательства в ландшафт.

Что важнее — исследования или защита птиц?

Приоритет всегда остаётся за сохранением бородачей, поэтому изучаются только заброшенные гнёзда.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
