Земля больше не уникальна: космос показал полярное сияние ещё на одной планете

Потоки заряженных частиц от Солнца способны создавать яркие световые эффекты не только на Земле. Ученые подтверждают, что на Венере также возникают полярные сияния, вызванные взаимодействием солнечного ветра с атмосферой планеты. Эти явления помогают по-новому взглянуть на влияние космической погоды в Солнечной системе.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Полярное сияние на Венере

Как возникают полярные сияния в Солнечной системе

На Земле полярные сияния появляются, когда солнечный ветер сталкивается с атмосферными газами, прежде всего с кислородом. Магнитное поле направляет частицы к полюсам, где и возникает характерное свечение. Долгое время считалось, что без развитого магнитного поля такие процессы невозможны.

Однако наблюдения показывают, что даже при слабой магнитной защите солнечные частицы могут проникать в верхние слои атмосферы. Подобные механизмы ранее уже обсуждались в контексте солнечных вспышек, влияющих на разные планеты.

"Космическая погода влияет не только на орбитальные аппараты, но и на устойчивость сложных технологических систем, которые зависят от точных сигналов и данных", — считает астроном, обозреватель Pravda. ru Павел Громов.

Полярные сияния на Венере: неожиданные детали

Первые сообщения о свечениях на Венере появились еще в XVII веке, но научное подтверждение удалось получить лишь за последние десятилетия. Современные приборы зафиксировали зеленые полярные сияния, схожие с земными, возникающие при взаимодействии солнечных частиц с кислородом в плотной венерианской атмосфере.

Интерес к планете усилился после обнаружения необычных химических соединений, о чем ранее сообщалось в контексте атмосферы Венеры. Эти данные дополняют общую картину процессов, происходящих в ее облаках.

Роль корональных выбросов и солнечной активности

Недавние исследования показывают, что корональные выбросы массы с Солнца способны резко усиливать сияния на Венере. В такие периоды свечение становится ярче и охватывает более обширные области. Аналогичные ультрафиолетовые эффекты фиксируются и на Марсе, что позволяет сравнивать реакцию разных атмосфер на солнечный ветер. Об этом сообщает NASA.

Полярные сияния на Земле и Венере

Земные сияния тесно связаны с мощным магнитным полем и четкими полярными зонами. На Венере магнитное поле выражено слабо, поэтому свечение может быть менее структурированным. При этом схожие цвета указывают на общие физические процессы взаимодействия частиц и атмосферных газов.

Популярные вопросы о полярных сияниях на Венере

Почему они возможны без сильного магнитного поля?

Солнечные частицы могут напрямую взаимодействовать с плотной атмосферой планеты.

Насколько часто возникают такие сияния?

Они усиливаются в периоды повышенной солнечной активности и корональных выбросов.

Что лучше помогает их изучать?

Наиболее точные данные дают орбитальные миссии в сочетании с моделированием.