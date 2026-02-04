Редкий класс взрывов вернулся: на Солнце запущен сценарий, которого давно не было

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Солнце вступило в фазу повышенной активности, и ученые фиксируют сценарии, которые могут привести к новым рекордным вспышкам. Астрономы отмечают, что энергетический потенциал одного из активных центров звезды пока не снижается. Это означает, что в ближайшие дни возможны события, превосходящие по мощности недавнюю вспышку.

Вспышка на Солнце
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Вспышка на Солнце

Почему активность Солнца вызывает тревогу ученых

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщают, что активный центр на поверхности Солнца сохраняет исключительно высокий запас энергии. Признаков его ослабления пока не обнаружено, что делает дальнейшие вспышки практически неизбежными. Подобные периоды уже приводили к мощной солнечной вспышке и росту интереса к прогнозам космической погоды.

"Для наземной инфраструктуры важно не столько само событие, сколько его вторичные эффекты — колебания магнитного поля и радиационный фон", — считает метеоролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Баранов.

По словам учёных, подобные зоны активности формируются редко и ведут себя непредсказуемо. Они способны накапливать энергию быстрее, чем успевают её сбрасывать, что и приводит к мощным выбросам, затрагивающим орбитальные аппараты и связь.

Что такое супервспышки и чем они отличаются

Активная область на Солнце имеет сравнительно небольшие размеры, но при этом буквально переполнена энергией. Чтобы избавиться от ее избытка, звезда генерирует более мощные события. Обычных сильных вспышек уже недостаточно, поэтому фиксируются супервспышки.

Ночное событие 2 февраля уровня X8,1 специалисты отнесли именно к таким. Подобные явления сопоставимы по влиянию с другими космическими угрозами, включая обсуждаемые риски столкновения астероида с Луной.

Как часто происходят экстремальные события на Солнце

С начала 2001 года астрономы зафиксировали всего 13 вспышек аналогичной или большей мощности. В среднем это одно событие раз в два года, что подчеркивает уникальность текущей ситуации. Каждый такой эпизод расширяет данные для моделей прогнозирования магнитных бурь и защиты космической техники. Об этом сообщает Zakon.

Сильных вспышек и супервспышек

Сильные вспышки обычно ограничиваются кратковременным ростом излучения и умеренным влиянием на Землю. Супервспышки отличаются большей мощностью и масштабом последствий, включая значительные возмущения магнитосферы и риски для спутниковых систем и навигации.

Популярные вопросы о солнечных вспышках

Чем опасны супервспышки для Земли?

Они усиливают магнитные бури и могут влиять на связь и навигацию, не представляя прямой угрозы людям.

Как узнать о приближении сильной вспышки?

Информацию публикуют научные центры и службы космической погоды.

Что лучше использовать для отслеживания активности?

Сочетание официальных сайтов и мобильных уведомлений.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
