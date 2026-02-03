Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Арктический лед начал исчезать быстрее именно в тот момент, когда климатологи этого меньше всего ожидали. Новое исследование показало, что ключ к разгадке скрывается вовсе не на севере, а в тропической части Тихого океана. Изменения там запускают цепочку процессов, которая через месяцы отражается на состоянии арктических морей.

Таяние льда
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Таяние льда

Тропики, влияющие на полярные льды

Ученые из Гонконга и Китая обратили внимание на резкие и нестабильные осенние потери льда в морях Лаптевых и Восточно-Сибирском. Эти районы считаются одними из самых уязвимых в Арктике и уже не раз становились объектом климатических наблюдений, в том числе в контексте изменений климата в Арктике. Исследователи предположили, что причина может быть связана с тропическим феноменом Эль-Ниньо, который ранее считался фактором, влияющим на север в основном зимой.

"Даже удаленные климатические системы могут усиливать эффект друг друга, если совпадают по времени и фазе", — считает климатолог, обозреватель Pravda. ru Орлов Максим Евгеньевич.

Что показали десятилетия наблюдений

Для проверки гипотезы команда проанализировала данные за период с 1980 по 2022 год. В расчет вошли спутниковые наблюдения, метеорологические архивы и динамика системы Эль-Ниньо — Южное колебание. Этот климатический механизм чередует теплую фазу Эль-Ниньо и холодную Ла-Нинья, меняя температуру поверхности океана и атмосферное давление в тропиках Тихого океана.

Сопоставление данных выявило заметный разрыв между периодами до и после 2000 года. Именно с этого времени арктический лед стал реагировать на тропические процессы значительно острее, что ранее подробно обсуждалось и в материалах о глобальных погодных аномалиях.

Волны тепла с задержанным эффектом

До начала нового тысячелетия переход между фазами Эль-Ниньо и Ла-Нинья происходил плавно. После 2000 года переключения ускорились, и это привело к формированию своеобразного "теплового коридора". Через него теплый и влажный воздух из тропиков достигает Арктики осенью — в момент, когда лед должен восстанавливаться, а не таять. Об этом сообщает Science Advances.

"Арктика особенно чувствительна к таким импульсам, потому что ее климатическая система уже находится в нестабильном состоянии", — отмечает эколог, обозреватель Pravda. ru Поляков Денис Олегович.

Почему рубеж оказался критическим

Авторы исследования связывают перелом с совмещением долгосрочных климатических циклов и последствий глобального потепления. К 2000 году арктический лед стал тоньше и менее устойчивым. Поэтому ускоренные волны тепла из тропиков начали вызывать гораздо более масштабное осеннее таяние, чем раньше.

Это открытие важно не только для науки, но и для практических прогнозов. Отслеживание скорости смены фаз Эль-Ниньо позволяет точнее оценивать состояние льдов за несколько месяцев вперед и учитывать риски для экосистем, судоходства и климата в целом.

"Понимание таких связей помогает заранее готовиться к изменениям, которые затрагивают не один регион, а всю планету", — подчеркивает геолог, обозреватель Pravda. ru Трофимов Алексей Сергеевич.

Популярные вопросы о таянии льда в Арктике

Почему Арктика реагирует на процессы в Тихом океане?

Атмосферные волны переносят тепло и влагу на большие расстояния.

Можно ли заранее предсказать сильное таяние льда?

Да, если учитывать скорость климатических переходов, а не только их фазы.

Что опаснее для льда — локальное потепление или тропические влияния?

Наиболее разрушителен их совместный эффект.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
