73 секунды полёта и десятилетия наследия: история, которая оказалась сильнее трагедии

В январе 1986 года запуск шаттла "Челленджер" должен был войти в историю как шаг к тому, чтобы сделать космос ближе обычным людям. В экипаже была школьная учительница Криста Маколифф, мечтавшая провести уроки прямо с орбиты. Полёт оборвался через 73 секунды, но идея, ради которой она летела, оказалась сильнее катастрофы.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Запуск ракеты

Полёт, который изменил представление о космосе

Шаттл "Челленджер" стартовал 28 января 1986 года с необычным экипажем: помимо профессиональных астронавтов, на борту находилась учительница из Нью-Гэмпшира Криста Маколифф. Она стала участницей программы "Учитель в космосе", задуманной НАСА как способ вдохновить школьников на интерес к науке и исследованиям. Маколифф планировала рассказывать о космосе простым языком, проводить уроки и участвовать в научных экспериментах, включая наблюдение кометы Галлея.

"Я наблюдала за зарождением космической эры и хотела бы принять в ней участие", — говорилось в заявлении Кристы Маколифф.

Катастрофа, произошедшая вскоре после старта, унесла жизни семи членов экипажа. Миллионы учителей и учеников по всей территории США стали свидетелями трагедии в прямом эфире.

Как трагедия стала началом нового дела

После гибели "Челленджера" семьи астронавтов решили, что миссия их близких не должна закончиться. Вдова командира экипажа Фрэнсиса Скоби - доктор Джун Скоби Роджерс - вспоминала, что идея продолжить образовательную работу пришла к ней во время памятного мероприятия в Белом доме.

Уже в 1986 году был создан Центр изучения космических наук имени "Челленджера". Сегодня в США работают 32 таких центра, где школьники участвуют в симуляциях космических миссий, изучают основы инженерии, астрономии и командной работы. По данным организации, её программы охватили более 7 миллионов учащихся по всему миру.

Педагоги, которые всё же вышли на орбиту

Хотя программа "Учитель в космосе" была закрыта, идея не исчезла. Барбара Морган, дублёр Маколифф, спустя годы стала астронавтом НАСА и в 2007 году участвовала в строительстве Международной космической станции. Позже агентство запустило проект "Астронавты-педагоги", позволивший учителям пройти полноценную подготовку.

Одной из участниц стала Дотти Меткалф-Линденбургер - преподавательница естественных наук, которая в 2010 году отправилась на МКС. Она признавалась, что путь в космос начался с обычного школьного вопроса ученика о быте астронавтов.

От школьной экскурсии к телескопу "Уэбб"

Истории вдохновения продолжаются и за пределами орбиты. Инженер НАСА Кеннет Харрис II впервые задумался о карьере в космосе после экскурсии в Центр "Челленджер". Позже он участвовал в разработке электроники для телескопа "Джеймс Уэбб" и сегодня работает над новыми проектами. Об этом сообщает CNN.

"Классические уроки астрономии дают базовые знания, но симуляции миссий в центрах Challenger позволяют применить их на практике.", — считает Астроном, обозреватель Pravda. ru Громов Павел Сергеевич.

Популярные вопросы о космическом образовании

Как выбрать программу по STEM для школьника?

Ориентируйтесь на возраст, интересы и формат — онлайн или очно.

Сколько стоят занятия в центрах Challenger?

Многие школы участвуют бесплатно, также доступны виртуальные программы.

Что лучше для старта — астрономия или инженерия?

Оба направления взаимосвязаны и дополняют друг друга.