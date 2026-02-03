Вас уже продали: 5 признаков, что номер слили в базы мошенников

Фото: freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мошенники уже купили ваш номер: как распознать атаку до того, как вы поднимете трубку.

Вчера звонили с предложением кредита, сегодня пришла СМС о выигрыше, а завтра "служба безопасности" попросит спасти ваш счет. Это не случайные совпадения, а признаки того, что ваш номер телефона стал товаром. В 2025 году телефонные мошенники вывели со счетов россиян более 15 миллиардов рублей, используя данные из купленных баз.

Как понять, что вы в "черном списке": Главный индикатор того, что ваш номер продан — персонализация атак. Если незнакомец знает ваше имя или банк, которым вы пользуетесь, значит, он купил не просто номер, а ваше полное досье. Ниже разберем 5 критических признаков того, что за вашими деньгами началась охота.

Признак первый: звонки начинаются с вашего имени

Когда незнакомый голос в трубке уверенно произносит ваше имя и отчество, мозг автоматически снижает уровень защиты. Мы подсознательно доверяем тем, кто нас знает. На самом деле в базах мошенников указаны не просто цифры, а целые досье: ФИО, адрес и иногда даже место работы. Стоимость такой базы на 100 тысяч человек составляет около 50 тысяч рублей — это копейки за доступ к вашему доверию.

Признак второй: звонки приходят "волнами"

Заметили странную закономерность? Неделю тишина, а потом за три дня — десять звонков с разными предложениями. Это классический признак того, что ваш номер попал в свежую базу, которую одновременно купили несколько теневых колл-центров. Они работают по принципу "выжженной земли", обзванивая список, пока он максимально актуален.

"Мошенники используют атаку с предварительной разведкой. Они сначала собирают о вас максимум информации, а потом используют её для создания идеального сценария обмана, против которого бессильна обычная логика", — эксперт по кибербезопасности Дмитрий Морозов.

Признак третий: СМС становятся слишком точными

Мошенники научились сегментировать данные. Если вы получаете сообщение о блокировке карты именно того банка, клиентом которого являетесь, — это не угадывание. Преступники знают, услугами каких компаний вы пользуетесь. Такая точность заставляет людей терять бдительность и кликать по фишинговым ссылкам.

Признак четвертый: звонки с данными вашей карты

Самый тревожный сигнал — когда "сотрудник банка" называет последние четыре цифры вашей карты или сумму последней операции. Это значит, что ваши данные утекли через взломанную базу какого-то сервиса, где вы совершали покупки. Мошенники используют эти подробности, чтобы вы поверили в реальность угрозы и продиктовали код из СМС для "защиты" счета.

Признак пятый: всплеск спама после объявлений

Разместили товар на Авито или выложили резюме? Если через пару дней телефон начал разрываться от звонков, значит, ваш номер был "спарсен" автоматической программой. В таких базах мошенники сразу видят, что вы продаете или какую работу ищете, что позволяет им подбирать максимально убедительные сценарии обмана.