Вас уже продали: 5 признаков, что номер слили в базы мошенников

Вчера звонили с предложением кредита, сегодня пришла СМС о выигрыше, а завтра "служба безопасности" попросит спасти ваш счет. Это не случайные совпадения, а признаки того, что ваш номер телефона стал товаром. В 2025 году телефонные мошенники вывели со счетов россиян более 15 миллиардов рублей, используя данные из купленных баз.
Как понять, что вы в "черном списке":
Главный индикатор того, что ваш номер продан — персонализация атак. Если незнакомец знает ваше имя или банк, которым вы пользуетесь, значит, он купил не просто номер, а ваше полное досье. Ниже разберем 5 критических признаков того, что за вашими деньгами началась охота.
Когда незнакомый голос в трубке уверенно произносит ваше имя и отчество, мозг автоматически снижает уровень защиты. Мы подсознательно доверяем тем, кто нас знает. На самом деле в базах мошенников указаны не просто цифры, а целые досье: ФИО, адрес и иногда даже место работы. Стоимость такой базы на 100 тысяч человек составляет около 50 тысяч рублей — это копейки за доступ к вашему доверию.
Заметили странную закономерность? Неделю тишина, а потом за три дня — десять звонков с разными предложениями. Это классический признак того, что ваш номер попал в свежую базу, которую одновременно купили несколько теневых колл-центров. Они работают по принципу "выжженной земли", обзванивая список, пока он максимально актуален.
"Мошенники используют атаку с предварительной разведкой. Они сначала собирают о вас максимум информации, а потом используют её для создания идеального сценария обмана, против которого бессильна обычная логика", — эксперт по кибербезопасности Дмитрий Морозов.
Мошенники научились сегментировать данные. Если вы получаете сообщение о блокировке карты именно того банка, клиентом которого являетесь, — это не угадывание. Преступники знают, услугами каких компаний вы пользуетесь. Такая точность заставляет людей терять бдительность и кликать по фишинговым ссылкам.
Самый тревожный сигнал — когда "сотрудник банка" называет последние четыре цифры вашей карты или сумму последней операции. Это значит, что ваши данные утекли через взломанную базу какого-то сервиса, где вы совершали покупки. Мошенники используют эти подробности, чтобы вы поверили в реальность угрозы и продиктовали код из СМС для "защиты" счета.
Разместили товар на Авито или выложили резюме? Если через пару дней телефон начал разрываться от звонков, значит, ваш номер был "спарсен" автоматической программой. В таких базах мошенники сразу видят, что вы продаете или какую работу ищете, что позволяет им подбирать максимально убедительные сценарии обмана.
Илон Маск ограничил скорость дронов, использующих Starlink, но российские специалисты находят способы обхода. Ситуация для Украины гораздо сложнее.