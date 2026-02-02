Старение — не сбой системы? Эволюция могла заложить в него скрытый смысл

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Старение традиционно воспринимается как неизбежный биологический износ, однако у этого процесса может быть куда более жёсткий и прагматичный смысл. В эволюционном контексте возрастные изменения способны выполнять функцию "очистки" популяции, устраняя носителей опасных инфекций.

Пожилая пара
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилая пара

Две конкурирующие теории старения

По словам профессора Городского университета Гонконга, автора новой теории старения Петра Лидского, в научном сообществе до сих пор нет единого ответа на вопрос, что именно представляет собой старение. Наиболее распространённая точка зрения сводится к тому, что это результат накопления повреждений в организме, которые со временем становятся критическими.

Альтернативный подход, который предлагает Лидский, рассматривает старение как генетически закреплённый механизм. В рамках этой концепции старение не является побочным эффектом жизни, а выполняет целенаправленную функцию — способствует устранению особей, представляющих угрозу для популяции.

Инфекции как эволюционный фактор

Учёный обращает внимание на роль инфекционных заболеваний, которые не приводят к быстрой гибели, но делают животное неспособным к размножению. Такие болезни, по его словам, являются универсальным эволюционным фактором для всех животных. В человеческой популяции к ним относятся, в частности, инфекции, передающиеся половым путём, такие как сифилис и гонорея.

"В природе присутствуют инфекционные болезни, и это универсальный эволюционный фактор для всех животных", — пояснил эволюционный биолог Петр Лидский.

Биолог подчеркнул, что в отсутствие медицины животные, в отличие от человека, не способны излечиваться от подобных заболеваний, из-за чего они выпадают из процесса размножения, оставаясь при этом источником заражения для других.

Почему эволюции выгодно удалять старых

По словам Лидского, в так называемых вязких популяциях, где родственные особи живут рядом, заражение чаще всего распространяется именно внутри семейных групп. В такой ситуации носители хронических инфекций представляют угрозу прежде всего для своих родственников, что усиливает негативный эффект для всей популяции.

С точки зрения эволюции, в подобных условиях выгодно удалять потенциальных распространителей заболеваний. Старение, согласно предложенной модели, и становится инструментом такого отбора, снижая вероятность передачи инфекции следующим поколениям. Об этом сообщает Газета.Ru.

Математическая модель старения

Лидский пояснил свою гипотезу с помощью математического примера. Если вероятность заражения хронической болезнью составляет 10% в год, то к одному году инфицированными будут 10% особей, к двум годам — уже 19%, и так далее. С возрастом доля заражённых стремительно растёт.

"Если мы построим математическую модель, мы поймем, что с возрастом повышается вероятность стать носителем хронической болезни", — отметил ученый. По его словам, к 25 годам в таких условиях заражённым оказывается почти каждое животное, и профилактическое удаление особей, достигших этого возраста, становится эволюционно оправданным.

Старение как инструмент отбора

В рамках этой концепции старение перестаёт быть исключительно негативным процессом. Оно превращается в механизм, который помогает популяции сохранять устойчивость, снижая распространение инфекций и повышая шансы здоровых особей на размножение.

Лидский подчёркивает, что предложенная модель не отменяет других теорий старения, но предлагает новый взгляд на его возможную функцию. Старение, по его мнению, может быть не ошибкой природы, а результатом жёсткого эволюционного расчёта.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
