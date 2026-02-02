Невидимое богатство рядом: всеми привычные отходы становятся новой золотой жилой

Золото буквально окружает человека в повседневной жизни, но большинство даже не догадывается, где именно оно скрыто. Старые телефоны, компьютеры и другая электроника давно воспринимаются как бесполезный мусор, хотя на самом деле могут содержать ценный ресурс. Современные технологии позволяют взглянуть на отходы под новым углом и превратить их в источник драгоценных металлов.
Электронные отходы давно стали одной из самых быстрорастущих категорий мусора в мире. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и серверное оборудование выходят из строя или устаревают всего за несколько лет, после чего отправляются на свалки или в переработку. При этом мало кто задумывается, что внутри этих устройств находятся микросхемы и контакты, покрытые тонким слоем золота.
Использование золота в электронике обусловлено его физическими свойствами. Этот металл отлично проводит электричество, не окисляется и сохраняет стабильность даже при длительной эксплуатации. Именно поэтому его применяют в платах, разъёмах и процессорах, пусть и в минимальных количествах.
Традиционно извлечение золота из электронных компонентов считалось сложным и опасным процессом. В промышленности для этого часто применяли цианид или ртуть — вещества, которые наносят серьёзный вред окружающей среде и представляют угрозу для здоровья человека. Кроме того, такие методы требуют значительных затрат и строгого контроля.
Из-за этого большая часть электронного лома либо перерабатывалась неэффективно, либо вовсе отправлялась на полигоны. В результате терялись ценные ресурсы, а экосистемы получали дополнительную нагрузку из-за токсичных отходов.
Ситуация начала меняться благодаря исследователям из Швейцарии. Учёные из ETH Zurich — одного из самых авторитетных технических университетов Европы — представили метод, который позволяет извлекать золото высокой пробы из электронных отходов без использования агрессивных химикатов.
Ключевым элементом технологии стал специальный полимер на основе серы. Это вещество способно избирательно связываться с ионами золота, растворёнными в жидкости после обработки электронных компонентов. После этого золото можно высвободить, а сам полимер — использовать повторно.
Результаты экспериментов показали, что полученный металл достигает чистоты более 99%. По сути, речь идёт о золоте 22 карата, что является очень высоким показателем даже по меркам классической металлургии. При этом процесс не сопровождается выбросами токсичных веществ и не требует сложной очистки отходов.
Такой подход делает переработку электронного мусора не только безопасной, но и экономически привлекательной. Вместо дорогостоящей добычи золота из руды можно использовать уже существующие ресурсы, которые в буквальном смысле лежат под ногами.
Параллельно с европейскими исследованиями похожие работы велись и в Австралии. Учёные из Flinders University предложили альтернативный метод, в котором вместо цианида применяется трихлоризоциануровая кислота — вещество, широко используемое для очистки воды.
Этот реагент позволяет растворять золото из электронных компонентов, не создавая опасных побочных продуктов. В сочетании с современными методами фильтрации и восстановления металла технология демонстрирует высокую эффективность и экологическую устойчивость.
Классические способы извлечения золота основаны на агрессивной химии и требуют строгого соблюдения техники безопасности. Они подходят для крупномасштабной добычи, но плохо вписываются в концепцию устойчивого развития. Новые методы, напротив, ориентированы на замкнутый цикл и минимальное воздействие на природу.
В то время как традиционные технологии часто приводят к загрязнению почвы и воды, современные разработки позволяют перерабатывать электронный лом практически без вреда для окружающей среды. Это особенно важно на фоне роста объёмов электронных отходов по всему миру.
Можно ли извлечь золото из любого устройства?
В большинстве электронных приборов содержатся следы золота, но их количество зависит от модели и года выпуска.
Насколько выгодна переработка электроники?
При использовании современных технологий переработка может быть экономически оправданной, особенно в больших объёмах.
Опасны ли новые методы для человека?
Разработанные методы считаются безопасными, так как не используют высокотоксичные вещества и требуют меньших мер защиты.
