Невидимое богатство рядом: всеми привычные отходы становятся новой золотой жилой

Наука

Золото буквально окружает человека в повседневной жизни, но большинство даже не догадывается, где именно оно скрыто. Старые телефоны, компьютеры и другая электроника давно воспринимаются как бесполезный мусор, хотя на самом деле могут содержать ценный ресурс. Современные технологии позволяют взглянуть на отходы под новым углом и превратить их в источник драгоценных металлов.

Учёный с золотым слитком
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Учёный с золотым слитком

Золото там, где его не ждали

Электронные отходы давно стали одной из самых быстрорастущих категорий мусора в мире. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и серверное оборудование выходят из строя или устаревают всего за несколько лет, после чего отправляются на свалки или в переработку. При этом мало кто задумывается, что внутри этих устройств находятся микросхемы и контакты, покрытые тонким слоем золота.

Использование золота в электронике обусловлено его физическими свойствами. Этот металл отлично проводит электричество, не окисляется и сохраняет стабильность даже при длительной эксплуатации. Именно поэтому его применяют в платах, разъёмах и процессорах, пусть и в минимальных количествах.

Не так все просто

Традиционно извлечение золота из электронных компонентов считалось сложным и опасным процессом. В промышленности для этого часто применяли цианид или ртуть — вещества, которые наносят серьёзный вред окружающей среде и представляют угрозу для здоровья человека. Кроме того, такие методы требуют значительных затрат и строгого контроля.

Из-за этого большая часть электронного лома либо перерабатывалась неэффективно, либо вовсе отправлялась на полигоны. В результате терялись ценные ресурсы, а экосистемы получали дополнительную нагрузку из-за токсичных отходов.

Прорыв швейцарских учёных

Ситуация начала меняться благодаря исследователям из Швейцарии. Учёные из ETH Zurich — одного из самых авторитетных технических университетов Европы — представили метод, который позволяет извлекать золото высокой пробы из электронных отходов без использования агрессивных химикатов.

Ключевым элементом технологии стал специальный полимер на основе серы. Это вещество способно избирательно связываться с ионами золота, растворёнными в жидкости после обработки электронных компонентов. После этого золото можно высвободить, а сам полимер — использовать повторно.

Золото 22 карата без вреда для экологии

Результаты экспериментов показали, что полученный металл достигает чистоты более 99%. По сути, речь идёт о золоте 22 карата, что является очень высоким показателем даже по меркам классической металлургии. При этом процесс не сопровождается выбросами токсичных веществ и не требует сложной очистки отходов.

Такой подход делает переработку электронного мусора не только безопасной, но и экономически привлекательной. Вместо дорогостоящей добычи золота из руды можно использовать уже существующие ресурсы, которые в буквальном смысле лежат под ногами.

Австралийский вклад в развитие технологии

Параллельно с европейскими исследованиями похожие работы велись и в Австралии. Учёные из Flinders University предложили альтернативный метод, в котором вместо цианида применяется трихлоризоциануровая кислота — вещество, широко используемое для очистки воды.

Этот реагент позволяет растворять золото из электронных компонентов, не создавая опасных побочных продуктов. В сочетании с современными методами фильтрации и восстановления металла технология демонстрирует высокую эффективность и экологическую устойчивость.

Сравнение новых и традиционных методов переработки

Классические способы извлечения золота основаны на агрессивной химии и требуют строгого соблюдения техники безопасности. Они подходят для крупномасштабной добычи, но плохо вписываются в концепцию устойчивого развития. Новые методы, напротив, ориентированы на замкнутый цикл и минимальное воздействие на природу.

В то время как традиционные технологии часто приводят к загрязнению почвы и воды, современные разработки позволяют перерабатывать электронный лом практически без вреда для окружающей среды. Это особенно важно на фоне роста объёмов электронных отходов по всему миру.

Популярные вопросы о переработке электронных отходов

Можно ли извлечь золото из любого устройства?

В большинстве электронных приборов содержатся следы золота, но их количество зависит от модели и года выпуска.

Насколько выгодна переработка электроники?

При использовании современных технологий переработка может быть экономически оправданной, особенно в больших объёмах.

Опасны ли новые методы для человека?

Разработанные методы считаются безопасными, так как не используют высокотоксичные вещества и требуют меньших мер защиты.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
