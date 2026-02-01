Подводная пропасть тишины: изоляция Дыры дракона породила тысячи форм скрытой жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Глубоко под поверхностью Южно-Китайского моря скрывается место, которое больше похоже на декорации фантастического фильма, чем на реальный объект. Почти отвесная подводная воронка уходит на сотни метров вниз и изолирует внутри себя особый мир, где нет кислорода и солнечного света. Именно там учёные обнаружили поразительное разнообразие микроорганизмов и вирусов, о существовании которых раньше лишь догадывались.

Дыра дракона

"Дыра дракона" — неофициальное название Голубой дыры Саньша Юнлэ, крупнейшей из известных морских карстовых воронок. Она расположена в акватории Южно-Китайского моря и достигает глубины около 300 метров. Подобные структуры формируются в известняковых породах на суше, а затем оказываются затопленными при подъёме уровня океана.

В отличие от обычного морского дна, здесь почти отсутствуют пологие участки. Крутые стенки и сравнительно узкое "горло" делают воронку плохо связанной с окружающей водной массой. В результате внутри неё формируется особая среда, резко отличающаяся от соседних участков океана и привлекающая внимание специалистов, изучающих глубоководные исследования.

Изолированный подводный мир без перемешивания вод

Океан обычно находится в постоянном движении: течения, ветры и перепады температур перемешивают воду и насыщают её кислородом. В "Дыре дракона" этот механизм почти не работает. Ограниченная циркуляция приводит к чёткому расслоению воды по глубине.

В верхних слоях условия ещё напоминают привычную морскую среду. Но ниже определённой отметки концентрация кислорода стремительно падает, а затем исчезает полностью. Эти аноксичные зоны становятся практически замкнутой экосистемой, в которой процессы могут идти годами и даже десятилетиями без внешнего вмешательства.

Как выживает жизнь без света и кислорода

На первый взгляд кажется, что в таких условиях жизнь невозможна. Рыбы, растения и большинство беспозвоночных действительно не способны существовать в бескислородной среде. Однако исследования показали, что глубокие слои воронки вовсе не пусты.

Основу экосистемы здесь составляют микроорганизмы. Это бактерии, которые получают энергию не от солнечного света, а за счёт химических реакций. Некоторые из них используют соединения серы и другие вещества, содержащиеся в донных отложениях. В зависимости от глубины и состава воды доминируют разные микробные сообщества, формируя сложную и устойчивую систему, представляющую интерес для современной науки и техники.

Открытие тысяч вирусов в глубинах голубой дыры

Наиболее неожиданным результатом исследований стало обнаружение огромного вирусного разнообразия. С помощью секвенирования ДНК учёные выявили около 1700 различных вирусных последовательностей. Значительная часть из них относится к бактериофагам — вирусам, поражающим бактерии.

Вирусы играют ключевую роль в регулировании численности микробов, влияя на обмен веществ и эволюцию сообществ. В изолированной среде "Дыры дракона" их значение может быть ещё выше, поскольку любые изменения быстро отражаются на всей системе. При этом состав вирусов заметно меняется с глубиной, что говорит о тонкой настройке экосистемы под конкретные условия.

Почему большинство найденных вирусов не удалось классифицировать

Особый интерес у исследователей вызвал тот факт, что значительная доля вирусных последовательностей не совпадает с уже известными. Это не означает, что речь идёт о принципиально новых или опасных для человека вирусах. Скорее всего, многие из них просто никогда раньше не попадали в поле зрения науки.

Экстремальные и труднодоступные среды, такие как глубоководные карстовые воронки, до сих пор остаются слабо изученными. "Дыра дракона" наглядно показывает, насколько ограничены наши представления о реальном разнообразии вирусов на планете и сколько "белых пятен" ещё остаётся в микробиологии.

Это открытие важно для науки

Изучение подобных экосистем помогает лучше понять, как жизнь может существовать в экстремальных условиях. Эти знания важны не только для морской биологии, но и для астrobiологии, где учёные пытаются представить возможные формы жизни на других планетах и спутниках.

Кроме того, анализ взаимодействия микробов и вирусов в замкнутых системах даёт новые данные о биохимических циклах Земли. "Дыра дракона" становится своего рода естественной лабораторией, в которой можно наблюдать эволюцию жизни в изоляции и делать выводы, выходящие далеко за рамки одного необычного объекта.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
