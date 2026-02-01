Жизнь пошла другим путём: на дне Атлантики обнаружен город, живущий по иным законам

На глубине сотен метров под поверхностью Атлантики существует место, которое выглядит так, будто оно не принадлежит нашей планете. Там из темноты вырастают гигантские башни, а жизнь процветает без солнечного света и привычного тепла. Этот подводный мир ставит под сомнение привычные представления о том, где и как может зарождаться жизнь.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подводные башни Затерянного города

Подводный ландшафт, выросший из мрака

Недалеко от вершины подводной горы к западу от Срединно-Атлантического хребта исследователи обнаружили поразительный пейзаж. Из полной темноты поднимаются зазубренные башни и колонны кремово-белого цвета, которые в свете прожекторов дистанционно управляемых аппаратов отливают мягким голубоватым оттенком. Их размеры поражают воображение: от крошечных наростов, напоминающих грибы, до монолитов высотой более 60 метров.

Этот комплекс получил название Затерянный город и считается уникальным примером гидротермальных полей океана. Он был открыт в 2000 году на глубине свыше 700 метров и с тех пор остаётся самым долгоживущим объектом такого рода из всех известных в Мировом океане.

Гидротермальная система, не зависящая от магмы

В отличие от привычных «чёрных курильщиков», работающих за счёт тепла магмы, Затерянный город существует благодаря другому процессу. Здесь мантийные породы на протяжении как минимум 120 тысяч лет вступают в реакцию с морской водой. В результате в океан выделяются водород, метан и другие растворённые газы.

Температура выходящих флюидов относительно невысока — до 40 градусов Цельсия, но химический состав этих выбросов делает среду уникальной. Дымоходы Затерянного города производят в десятки раз больше водорода и метана, чем вулканические жерла, а их размеры указывают на чрезвычайно долгую и стабильную активность системы.

Жизнь без света и кислорода

Несмотря на экстремальные условия, гидротермальные поля Затерянного города буквально насыщены жизнью. В трещинах и разломах карбонатных башен углеводороды служат источником энергии для микробных сообществ, способных существовать даже при полном отсутствии кислорода.

Подобные формы жизни давно привлекают внимание исследователей, изучающих необычные экосистемы планеты. На поверхности дымоходов обнаружены плотные скопления бактерий, образующие тонкие нити и плёнки, а рядом с ними обитают улитки и ракообразные, приспособившиеся к химически агрессивной среде.

Ключ к тайне происхождения жизни

В 2024 году ученые сообщили о рекордной находке: из недр Затерянного города был извлечён керн мантийной породы длиной 1 268 метров. Исследователи надеются, что минералы, сохранившиеся в этом образце, помогут лучше понять условия, при которых на Земле могли возникнуть первые формы жизни миллиарды лет назад.

Особенность Затерянного города в том, что углеводороды здесь образуются не из атмосферного углекислого газа и не под действием солнечного света. Они появляются в результате химических реакций на глубине океанского дна, что делает эту среду особенно ценной для научных исследований.

Аналог других миров

Ученые полагают, что экосистемы, схожие с Затерянным городом, могут существовать и за пределами Земли. Подобные условия допускаются на спутниках Сатурна и Юпитера — Энцеладе и Европе, где под ледяной корой скрываются океаны. Не исключено, что в далеком прошлом похожие процессы происходили и на Марсе.

Башни, плачущие камнем

Самый высокий монолит Затерянного города назван Посейдоном — его высота превышает 60 метров. Неподалёку расположена скала, где активность источников носит периодический характер. Исследователи описывают эти жерла как «плачущие»: из них сочится жидкость, формируя тонкие, разветвлённые карбонатные структуры, тянущиеся наружу, словно пальцы поднятых рук.

Угроза со стороны человека

Уникальность Затерянного города привлекает не только ученых. В 2018 году Польша получила право на разведку и добычу полезных ископаемых на океанском дне в районе этого гидротермального поля. Хотя непосредственно на территории Затерянного города ценных ресурсов не обнаружено, любые работы поблизости могут иметь серьёзные последствия.

Исследователи предупреждают, что выбросы и утечки, связанные с добычей, способны легко достичь этой хрупкой экосистемы и нарушить процессы, формировавшиеся десятки тысяч лет.

Затерянный город нуждается в защите

Сегодня всё больше экспертов настаивают на том, чтобы придать Затерянному городу статус объекта Всемирного наследия. Это позволило бы ограничить промышленную деятельность и сохранить уникальный природный феномен для будущих поколений.

На протяжении тысячелетий этот подводный город оставался символом устойчивости жизни в самых невероятных условиях. И, возможно, главным испытанием для него станет не геология или химия океана, а решения, которые примет человечество.