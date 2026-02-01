Без права на ошибку: NASA привела экипаж к Луне, приняв все риски повреждения защиты

НАСА готовится отправить экипаж к Луне в рамках миссии "Артемида II", но вокруг полёта не утихают споры. Речь идёт о космическом корабле "Орион" и его ключевом элементе — теплозащитном экране, надёжность которого вызывает сомнения у части экспертов. Несмотря на критику, агентство настаивает: риски изучены, а безопасность астронавтов обеспечена.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космонавт на Луне

Полёт к Луне с известным риском

Запуск миссии «Артемида II», запланированный на начало февраля, должен стать первым за десятилетия пилотируемым полётом вокруг Луны. На борту капсулы «Орион» будут находиться четверо астронавтов — трое представителей NASA и один астронавт Канадского космического агентства. Однако ещё до старта миссия оказалась в центре дискуссий внутри аэрокосмического сообщества и специалистов, внимательно следящих за развитием лунной программы NASA.

Главный предмет спора — теплозащитный экран, установленный на нижней части корабля. Этот элемент критически важен: именно он принимает на себя экстремальные нагрузки при возвращении в атмосферу Земли, когда корпус разогревается до нескольких тысяч градусов.

Наследие Артемиды I

Конструкция теплозащитного экрана "Ориона" почти полностью повторяет ту, что использовалась во время беспилотной миссии "Артемида I" в 2022 году. Тогда капсула успешно облетела Луну и вернулась на Землю, но уже после посадки инженеры обнаружили повреждения экрана, которые не укладывались в расчётные сценарии.

Материал Avcoat, из которого выполнен экран, должен разрушаться постепенно и контролируемо. Однако в реальности от него откалывались крупные фрагменты, образовывались полости и трещины, что стало предметом обсуждения в профессиональной среде, связанной с наукой и космическими технологиями.

Неисправный, но управляемый

Бывший астронавт НАСА Дэнни Оливас, участвовавший в работе независимой экспертной группы, прямо называл экран "неисправным". При этом он подчёркивал, что агентство не игнорирует проблему и за годы анализа смогло глубоко разобраться в механизме повреждений.

"Ни один полёт не бывает без риска. Но здесь НАСА понимает, с чем имеет дело, и контролирует ситуацию", — отмечал Оливас.

По итогам расследования было принято нетривиальное решение: не менять сам теплозащитный экран для "Артемиды II", а скорректировать траекторию возвращения корабля в атмосферу. По мнению инженеров, это позволит снизить тепловую нагрузку и избежать сценариев, при которых экран ведёт себя нестабильно.

Почему экран не стали менять

Замена теплозащитного экрана на уже собранной капсуле оказалась практически невозможной. Он был установлен ещё до полёта "Артемиды I", и демонтаж означал бы фактическую пересборку корабля с серьёзными задержками и ростом стоимости программы.

Кроме того, в НАСА указали на ещё один фактор неопределённости: разработка и сертификация принципиально новой версии Avcoat также несла бы собственные риски. В итоге агентство сочло, что управляемое изменение профиля входа в атмосферу — более предсказуемый путь.

Критика изнутри агентства

Такой подход убедил далеко не всех. Бывший астронавт и специалист по теплозащитным системам Чарли Камарда назвал решение "безумием". По его мнению, агентство сознательно идёт на компромисс, который может иметь непредсказуемые последствия.

Камарда напоминал о трагедиях шаттлов "Челленджер" и "Колумбия", подчёркивая, что в истории НАСА уже были случаи, когда допустимые на бумаге риски приводили к катастрофам. Он также указывал на ограниченность компьютерных моделей, используемых для прогнозирования поведения Avcoat.

Как работает новый профиль возвращения

Капсула "Орион" спроектирована для так называемого "прыжкового" входа в атмосферу. Она несколько раз погружается в плотные слои воздуха и снова поднимается, снижая перегрузки и позволяя точно выбрать точку приводнения.

Для "Артемиды II" этот профиль был изменён: корабль будет входить под более крутым углом и проводить меньше времени в зоне максимального нагрева. По расчётам НАСА, это должно предотвратить накопление газов внутри Avcoat — именно этот эффект признан основной причиной разрушений в 2022 году.

Что признают даже сторонники миссии

Даже эксперты, поддерживающие запуск, не скрывают: теплозащитный экран, скорее всего, снова получит трещины. Вопрос лишь в масштабе повреждений и глубине, на которой они возникнут.

Под слоем Avcoat находится композитная конструкция корпуса, способная кратковременно выдерживать экстремальные температуры. Она не предназначена для полноценной защиты, но служит дополнительным уровнем безопасности на случай непредвиденного сценария.

Исторический и системный контекст

Критика "Ориона" выходит за рамки одной миссии. Капсула разрабатывалась около 20 лет и обошлась бюджету более чем в 20 миллиардов долларов. Многие специалисты указывают на бюрократические решения, затянувшие процесс и повлиявшие на инженерные компромиссы.

По мнению части ветеранов агентства, НАСА постепенно отошло от культуры открытого инженерного спора, характерной для эпохи "Аполлона". Сегодня, утверждают они, давление сроков и политических ожиданий иногда перевешивает осторожность.

Почему НАСА всё же идёт вперёд

Руководство агентства подчёркивает: все решения принимались после многолетних испытаний, анализа данных и независимых экспертиз. Администратор НАСА Джаред Айзекман заявил, что обсуждения с критиками лишь укрепили его уверенность в готовности миссии.

В агентстве признают: риск остаётся. Но он оценивается как средний и, по их мнению, допустимый для пилотируемого полёта такого уровня.