Свет на морском дне исчезает почти полностью: новое явление угрожает жизни под водой

Наука

Океан кажется неизменным и стабильным, но иногда в его глубинах происходят резкие и почти незаметные глазу сдвиги. Учёные зафиксировали явление, при котором освещённость морского дна падает на порядки, лишая экосистемы привычных условий жизни. Для описания этих эпизодов введён новый научный термин, подчёркивающий их масштаб и скрытую угрозу.

Океан
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Океан

Что такое морские тёмные волны

Исследователи из Новой Зеландии предложили термин marine darkwaves — "морские тёмные волны". Им обозначают короткие, но экстремальные периоды резкого снижения света у дна моря. Анализ данных с донных датчиков у берегов Новой Зеландии и Калифорнии показал, что такие эпизоды могут длиться от нескольких дней до двух месяцев.

Причины у явления разные. Это могут быть мощные штормы, массовое цветение водорослей, приток мутной речной воды или последствия лесных пожаров, когда в океан попадает большое количество частиц и органики. Во всех случаях результат один — свет практически не проникает к донным экосистемам.

Удар по экосистемам

Резкое затемнение оказывает разрушительное воздействие на морскую жизнь. Водоросли и морские травы, зависящие от солнечного света, теряют до 95 % фотосинтетической активности. Это мгновенно отражается на всей пищевой цепи — от микроскопических организмов до рыб и крупных хищников.

"Даже кратковременное снижение освещённости может запустить цепную реакцию, последствия которой экосистема будет компенсировать годами", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Поляков Денис Олегович.

Рыбы и беспозвоночные в условиях темноты хуже ориентируются, меняют маршруты миграции и теряют эффективность охоты. Нарушаются и процессы размножения, что особенно опасно для прибрежных рифов и лугов морских трав.

Зачем нужен новый термин

До сих пор подобные события рассматривались разрозненно. Учёные проводят параллель с понятием "морские тепловые волны", которое помогло систематизировать данные о нагреве океана. Новый термин позволяет так же последовательно отслеживать периоды затемнения, оценивать их интенсивность и суммарный стресс для экосистем.

"Когда мы даём явлению чёткое определение, оно перестаёт быть статистической аномалией и становится объектом полноценного мониторинга", — отмечает климатолог, обозреватель Pravda. ru Орлов Максим Евгеньевич.

Особую тревогу вызывает сочетание тёмных волн с потеплением и закислением океана. Вместе эти факторы усиливают нагрузку на рифы и прибрежные зоны, снижая их способность к восстановлению. Об этом сообщает Science Naked.

Нехватка данных и пути решения

Главной проблемой остаётся отсутствие длинных рядов наблюдений за освещённостью морского дна. Донных датчиков пока мало, а спутниковые данные не всегда дают полную картину происходящего у глубины.

Расширение сети датчиков и унификация подходов к анализу помогут заранее выявлять опасные периоды и разрабатывать меры по защите прибрежных экосистем, для которых свет — основа существования.

Популярные вопросы о морских тёмных волнах

Что отличает морские тёмные волны от обычного помутнения воды?

Их экстремальная интенсивность и продолжительность, приводящие к резкому падению фотосинтеза.

Насколько часто они происходят?

Частота варьируется по регионам и зависит от климата, погодных условий и антропогенных факторов.

Можно ли их предсказать заранее?

Частично — при наличии плотной сети датчиков и спутниковых данных.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
