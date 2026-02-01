Полкилометра по чужой планете: марсоход впервые доверили искусственному интеллекту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Марсоход Perseverance сделал то, чего от него ждали с момента посадки на Красную планету: он впервые проехал по Марсу по маршруту, который спланировал не человек. Искусственный интеллект самостоятельно выбрал путь и провёл ровер по сложному рельефу кратера Езеро, преодолев почти полкилометра. Эксперимент показал, что автономные технологии готовы взять на себя ключевые задачи будущих миссий.

Марсоход
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Марсоход

Маршрут без участия операторов с Земли

Поездки состоялись 8 и 10 декабря 2025 года на участке у края кратера Езеро — зоне, где Perseverance уже несколько лет изучает геологию и следы древней воды. Впервые маршрут движения не рассчитывали специалисты на Земле: эту задачу взял на себя генеративный ИИ, работающий с бортовыми системами ровера.

Ранее каждое перемещение марсохода требовало детальной проработки и передачи команд с Земли, что осложнялось задержкой сигнала. Именно поэтому автономное планирование стало важным шагом для миссий, нацеленных не только на Марс, но и на более удалённые объекты, где интерес к вопросам возможной жизни на планете остаётся особенно высоким — как и в исследованиях, посвящённых тому, почему учёные всё ещё спорят, есть ли жизнь на Марсе.

Как ИИ ориентируется на поверхности Марса

Для построения маршрута использовались спутниковые снимки высокой чёткости и цифровые модели рельефа. Алгоритмы анализировали каменистые участки, песчаные наплывы и перепады высот, выбирая безопасные ориентиры для движения.

Перед отправкой команд маршрут проверяли на цифровом двойнике Perseverance на Земле. Такой подход позволил снизить риски и убедиться, что автономное планирование не приведёт к застреванию или повреждению оборудования.

"Мы наблюдаем переход от дистанционного управления к самостоятельному принятию решений машинами, и это качественно меняет архитектуру космических миссий", — считает астрофизик, обозреватель Pravda. ru Алексей Михайлович Руднев.

Почти полкилометра автономного пути

В первый день ровер прошёл около 210 метров, во второй — ещё 246 метров. В сумме Perseverance преодолел почти полкилометра по маршруту, составленному ИИ. Позже специалисты восстановили траекторию движения с точностью до 10 сантиметров, используя данные камер ровера.

Эти испытания особенно важны на фоне растущего интереса к автономным системам, которые могут применяться не только на поверхности планет, но и при мониторинге космических угроз, включая объекты, подобные тем, о которых сообщается в материалах о космической угрозе и новых астероидах.

Почему автономность важна для будущих миссий

Чем дальше объект исследования от Земли, тем сложнее управлять техникой в режиме ожидания команд. Автономные алгоритмы позволяют роверам быстрее принимать решения, экономить ресурсы и расширять зону исследований без постоянного участия операторов.

Шаг к новым форматам исследований

В NASA подчёркивают, что эксперимент с Perseverance — это не замена человеку, а инструмент для повышения эффективности научных программ. Генеративный ИИ берёт на себя рутинные и рискованные задачи, позволяя специалистам сосредоточиться на анализе данных. Об этом сообщает NASA.

"Подобные технологии открывают дорогу к более смелым и продолжительным экспедициям, где техника становится полноценным участником научного процесса", — говорит историк науки, обозреватель Pravda. ru Сергей Николаевич Белов.

Управление с Земли или автономный ИИ

Традиционное управление предполагает детальное планирование каждого шага и ожидание ответа от марсохода. Это снижает скорость исследований и ограничивает гибкость маршрутов. Автономный ИИ, напротив, способен реагировать на обстановку в реальном времени и выбирать оптимальный путь с учётом текущих условий.

Популярные вопросы об автономных марсоходах

Как ИИ принимает решения на Марсе?

Он анализирует данные с камер и датчиков, сопоставляя их с цифровыми моделями местности.

Насколько это безопасно для техники?

Каждый маршрут проверяется заранее, а критические решения ограничены заданными параметрами.

Заменит ли ИИ операторов полностью?

Нет, он дополняет работу специалистов, беря на себя навигацию и первичное планирование.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
