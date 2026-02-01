Эволюция не стирала это 300 миллионов лет: найден древний ритм, общий для всех

Долгое время считалось, что медленные ритмы работы мозга — особенность только млекопитающих и признак глубокой фазы сна. Новые данные показывают, что подобные сигналы встречаются значительно шире и уходят корнями в далёкое эволюционное прошлое. Учёные обнаружили общий ритм у рептилий, птиц и других животных.
Международная группа исследователей зафиксировала инфранизкий мозговой ритм у семи видов рептилий. Ранее его связывали исключительно с нейрофизиологией млекопитающих. Теперь выяснилось, что сходные паттерны возникают и у животных с иным устройством нервной системы, что меняет привычные представления о работе мозга.
Наблюдения велись более десяти лет с применением прибора, разработанного инженерами Лионского института нанотехнологий. Он позволял синхронно регистрировать активность мозга, сердечный ритм, дыхание, мышечное напряжение и движения глаз, формируя целостную картину физиологических процессов.
"Когда мы видим одинаковые ритмы у столь разных групп животных, это указывает не на совпадение, а на фундаментальный биофизический принцип работы живых систем", — считает биофизик, обозреватель Pravda. ru Алексей Викторович Корнилов.
В эксперименте участвовали гекконы, хамелеоны, агамы и бородатые агамы. Для уточнения связи мозговой активности с физиологией учёные применяли ультразвуковую визуализацию кровеносных сосудов. Это помогло сопоставить нейронные сигналы с изменениями кровотока и обмена веществ, как это ранее делали при изучении виртуальной реальности и её влияния на восприятие боли.
Выяснилось, что медленный цикл длительностью в десятки секунд затрагивает не только мозг, но и другие системы организма. Подобная синхронизация ранее наблюдалась у грызунов и человека, что усиливает аргументы в пользу общего механизма.
Сопоставление данных показало: аналогичный ритм присутствует у рептилий, птиц, грызунов и людей. Это позволяет датировать его возникновение примерно 300 миллионами лет назад — периодом, предшествующим расхождению эволюционных линий.
"История науки знает немало примеров, когда открытия стирали границы между классами живых существ. Этот случай — ещё одно напоминание о единстве эволюции", — отмечает историк науки, обозреватель Pravda. ru Сергей Николаевич Белов.
У млекопитающих инфранизкие ритмы часто связывают со сном и восстановлением. У рептилий и птиц они проявляются независимо от фаз сна. При этом во всех случаях ритм влияет на кровообращение и метаболизм, что роднит его с процессами, изучаемыми в биоэлектронике и нейронауках. Об этом сообщает Interesting Engineering.
Это медленная циклическая активность мозга, продолжающаяся десятки секунд и влияющая на работу организма.
Из-за ограниченного числа исследований и различий в методах наблюдения.
Они помогают понять эволюцию нервной системы и универсальные принципы работы мозга.
