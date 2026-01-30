Лунная орбита под угрозой: астероид 2024 YR4 выбрал неожиданный маршрут сближения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В конце 2024 года астрономы обнаружили небесное тело, которое сразу привлекло внимание специалистов по планетарной безопасности. Речь идет об астероиде 2024 YR4 — объекте внушительных размеров, орбита которого проходит вблизи Земли и Луны. Хотя прямой угрозы нашей планете нет, ученые не исключают редкий сценарий столкновения с естественным спутником Земли в ближайшие годы. 

Взрыв у астероида рядом с Луной
Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна is licensed under publiс domain
Взрыв у астероида рядом с Луной

Что известно об астероиде 2024 YR4

Астероид 2024 YR4 был зафиксирован астрономами в конце прошлого года в рамках программ по отслеживанию околоземных объектов. По оценкам специалистов, его диаметр составляет около 60 метров — это сопоставимо с высотой двадцатиэтажного здания. Подобные размеры не относятся к категории глобально опасных, однако такие тела способны вызывать значительные локальные последствия при столкновении с небесными объектами.

2024 YR4 входит в группу астероидов, чьи орбиты периодически пересекают область движения Земли и Луны. Именно эта особенность траектории стала причиной повышенного внимания со стороны ученых. Современные расчеты показывают, что в ближайшие годы астероид будет регулярно сближаться с системой Земля—Луна, что требует постоянного уточнения его орбитальных параметров.

Риск для Земли и вероятность удара по Луне

Согласно последним моделям, опубликованным в научном издании Universe Today, вероятность столкновения астероида с Землей практически исключена. При этом расчеты допускают около 4% шанса удара по Луне в декабре 2032 года. Такой показатель считается низким, но достаточным для того, чтобы объект оставался под постоянным наблюдением.

Причина подобной оценки связана с тем, что в ряде симуляций траектория 2024 YR4 временно выстраивается таким образом, что совпадает с орбитой Луны. Даже незначительные гравитационные отклонения могут повлиять на конечный путь астероида, поэтому ученые регулярно обновляют прогнозы по мере поступления новых данных.

Ученые продолжают наблюдение

Представители Европейского космического агентства подчеркивают, что вероятность столкновения не является поводом для паники, но игнорировать ее нельзя. Текущие наблюдения ограничены возможностями наземных телескопов, поэтому более точные измерения ожидаются после 2028 года, когда астероид снова окажется в зоне наилучшей видимости.

Постоянный мониторинг позволяет не только уточнять траекторию конкретного объекта, но и совершенствовать методы прогнозирования движения других околоземных тел. Такие данные важны для оценки потенциальных угроз в долгосрочной перспективе и развития систем раннего предупреждения.

Возможные последствия столкновения с Луной

Если астероид все же столкнется с Луной, последствия будут заметны исключительно на поверхности спутника. По расчетам специалистов, удар может сформировать кратер шириной до одного километра. Высвобожденная энергия будет эквивалентна взрыву миллионов тонн тротила, однако для Земли это не представит опасности.

С поверхности Луны может быть выброшено значительное количество пыли и обломков. Небольшая часть микроскопических частиц теоретически способна достичь околоземного пространства, но такие фрагменты полностью сгорят в атмосфере и не создадут угрозы для населения или инфраструктуры.

Научная ценность редкого события

Несмотря на отсутствие риска, возможный удар рассматривается учеными как уникальная исследовательская возможность. Сегодня большинство лунных кратеров изучаются постфактум, без точных данных о параметрах столкновения. Наблюдение подобного события в реальном времени позволило бы детально проследить процесс формирования кратера.

Полученные данные могут быть использованы для уточнения компьютерных моделей, которые применяются при анализе столкновений астероидов с планетами и спутниками. Это особенно важно для более точной оценки потенциальных угроз для Земли в будущем.

Популярные вопросы об астероиде 2024 YR4

Может ли астероид изменить траекторию и стать опасным для Земли?

Вероятность такого сценария крайне мала. Современные расчеты показывают стабильную орбиту без опасных отклонений.

Увидят ли люди возможное столкновение с Луной?

При благоприятных условиях вспышку смогут зафиксировать профессиональные телескопы, а возможно и опытные астрономы-любители.

Зачем наблюдать за объектом, если он не угрожает планете?

Такие наблюдения помогают улучшать модели прогнозирования и повышают готовность к потенциально опасным ситуациям в будущем.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
