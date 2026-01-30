Вселенная на грани пересмотра: эти точки напугали космологов сильнее чёрных дыр

Загадочные "маленькие красные точки", замеченные в самой ранней Вселенной, долгое время не давали астрономам покоя. Эти компактные объекты выглядели слишком массивными для своей эпохи и противоречили устоявшимся представлениям о росте чёрных дыр. Новая работа предлагает объяснение, которое аккуратно снимает ключевые противоречия.

Что поставило учёных в тупик

В первые два года наблюдений телескопа "Джеймс Уэбб" исследователи зафиксировали в молодой Вселенной объекты, получившие название Little Red Dots. По своим характеристикам они напоминали сверхмассивные чёрные дыры в центрах ещё неоформившихся галактик. Расчёты показывали, что их масса могла достигать от 10 до 100 процентов массы галактик-хозяев, тогда как в современной Вселенной этот показатель обычно не превышает 0,1 процента.

Подобные расхождения уже возникали при обсуждении других космических угроз и аномалий, включая сценарии, связанные с потенциальным столкновением астероида с Луной. Однако в случае "маленьких красных точек" проблема затрагивала сами основы космологии.

"История науки знает немало примеров, когда парадоксальные данные в итоге приводили к пересмотру ключевых моделей, а не к их разрушению", — считает историк науки, обозреватель Pravda. ru Сергей Белов.

Спектр, который исказил картину

Основная путаница возникла из-за спектральных линий. В обычных условиях газ, падающий на чёрную дыру, образует аккреционный диск, а доплеровское уширение линий позволяет оценить массу объекта. У "маленьких красных точек" линии выглядели чрезмерно широкими, что и дало завышенные оценки массы.

Ситуацию усугубляло отсутствие рентгеновского и гамма-излучения, которое почти всегда сопровождает активные сверхмассивные чёрные дыры. Это делало объекты ещё более необычными на фоне других космических открытий, таких как поиски девятой планеты Солнечной системы.

Фаза кокона как объяснение

Исследователи из Манчестерского университета под руководством Вадима Русакова предложили модель, согласно которой эти объекты находятся в так называемой фазе кокона. Молодая сверхмассивная чёрная дыра окружена плотной оболочкой ионизированного газа и пыли, которая одновременно питает её почти на пределе Эддингтона и искажает наблюдаемый спектр.

Перенасыщенная электронами среда многократно переотражает фотоны от аккреционного диска. В результате спектральные линии "раздуваются", создавая иллюзию гигантской массы, а высокоэнергетическое излучение эффективно рассеивается.

"С точки зрения физики среды здесь важно не само излучение, а то, как оно взаимодействует с плотным веществом вокруг источника", — считает биофизик, обозреватель Pravda. ru Алексей Корнилов.

Почему это важно для космологии

Такая интерпретация позволяет отказаться от идеи сверхбыстрого роста чёрных дыр в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва. Массы объектов возвращаются в рамки привычных моделей, а сами "маленькие красные точки" становятся временной стадией эволюции.

Новая гипотеза также добавляет аргументы в дискуссию о том, что возникает раньше — галактики или сверхмассивные чёрные дыры. Хотя единого ответа пока нет, коконная фаза даёт дополнительный инструмент для анализа ранней Вселенной. Об этом сообщает Nature.

Скрытая и открытая фазы СЧД

В ранней Вселенной сверхмассивные чёрные дыры могли длительное время оставаться скрытыми за плотными оболочками газа. В более поздние эпохи такие объекты чаще наблюдаются в "открытом" виде и активно излучают в рентгеновском диапазоне. Это различие подчёркивает, насколько условия формирования космических структур менялись со временем.

Популярные вопросы о маленьких красных точках

Что такое Little Red Dots?

Это компактные объекты в ранней Вселенной с необычным спектром, связанные с молодыми сверхмассивными чёрными дырами.

Почему их масса оказалась завышенной?

Из-за искажения спектральных линий плотной оболочкой газа вокруг чёрной дыры.

Что это меняет для науки?

Гипотеза помогает согласовать наблюдения с существующими космологическими моделями.