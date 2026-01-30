Космос подкинет загадку с хвостом: вот когда небо выдаст новую комету

В середине февраля к Земле приблизится новая комета, за которой уже внимательно следят астрономы. Небесное тело можно будет увидеть лишь при определённых условиях, и наблюдения окажутся доступными не для всех регионов планеты. Для этого потребуется специальная оптика и точный выбор времени.
Комета C/2024 E1, известная также под названием Вежчоса, максимально приблизится к Земле 17 февраля. По расчётам астрономов, её блеск составит около 8-9 звёздной величины, поэтому без телескопа или мощного бинокля объект рассмотреть не получится. Дополнительную роль сыграют прозрачность атмосферы и отсутствие сильной засветки неба.
Подобные небесные явления регулярно попадают в поле зрения учёных и дополняют общую картину изучения космоса, как и наблюдения за угрозой столкновения астероида с Луной. Кометы позволяют исследовать первичное вещество Солнечной системы и уточнять модели её формирования.
"Кометы с такой яркостью представляют интерес прежде всего для наблюдателей с оптическими приборами, поскольку визуально они остаются малозаметными", — считает астроном, обозреватель Pravda. ru Павел Громов.
Специалисты Московского планетария отмечают, что лучшие условия для наблюдений сложатся в Южном полушарии, где комета поднимется выше над горизонтом. В северных широтах задача окажется значительно сложнее и потребует точного соблюдения временных рамок.
Искать комету рекомендуется примерно через час после заката. В это время она будет находиться очень низко над юго-западным горизонтом, что особенно осложняет наблюдения в городах. Аналогичные трудности возникают и при наблюдении далёких объектов, которые фиксируют современные инструменты, включая космический телескоп Уэбба.
Интерес к кометам подогревается и недавними открытиями. В январе была обнаружена комета C/2026 A1 (MAPS), которую зафиксировали 13 января 2026 года в обсерватории AMACS1 в рамках научной программы MAPS. Наблюдения ведутся при участии специалистов Института космических исследований РАН.
Такие находки расширяют представления о динамике малых тел и помогают уточнять прогнозы их движения. Кометы нередко становятся своеобразными "вестниками" далёких областей Солнечной системы и дают материал для сравнительных исследований. Об этом сообщает РИА Новости.
"Каждое новое обнаружение кометы важно не только для астрономии, но и для популяризации науки, поскольку привлекает внимание к наблюдательным программам", — отмечает астрофизик, обозреватель Pravda. ru Алексей Руднев.
Кометы заметно различаются по яркости и доступности для наблюдений. Яркие объекты иногда видны невооружённым глазом, тогда как слабые, подобные C/2024 E1, требуют телескопов и точных координат. Существенное значение имеют также фаза Луны, прозрачность атмосферы и географическое положение наблюдателя.
В случае C/2024 E1 это практически невозможно из-за слабой яркости объекта.
Оптимальное время — примерно через час после захода Солнца.
Даже хороший телескоп не компенсирует сильную засветку, поэтому выбор места играет ключевую роль.
