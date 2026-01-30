Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вселенная на грани пересмотра: эти точки напугали космологов сильнее чёрных дыр
Отношения с Балтией подошли к опасной грани: Москва больше не готова закрывать глаза
Чрезвычайное положение из-за Кубы вскрыло планы США: дело вовсе не в безопасности
Безнаказанность на двух колесах: для водителей электросамокатов готовят неприятный сюрприз
Кривое зеркало цен: отпуск Петросяна на Мальдивах исказил представление о роскоши
Дальнобой больше не золотая жила: почему водители теряют по 150 тысяч дохода
Блины стали индикатором экономики: блиндекс указал на сбой привычной логики инфляции
Весна не удержалась: январское тепло в Крыму оказалось паузой перед резким обвалом
Гаражная водка возвращается: легальный алкоголь теряет позиции по всей стране

Космос подкинет загадку с хвостом: вот когда небо выдаст новую комету

Наука

В середине февраля к Земле приблизится новая комета, за которой уже внимательно следят астрономы. Небесное тело можно будет увидеть лишь при определённых условиях, и наблюдения окажутся доступными не для всех регионов планеты. Для этого потребуется специальная оптика и точный выбор времени.

Летящая комета
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Летящая комета

Когда и где можно увидеть комету C/2024 E1

Комета C/2024 E1, известная также под названием Вежчоса, максимально приблизится к Земле 17 февраля. По расчётам астрономов, её блеск составит около 8-9 звёздной величины, поэтому без телескопа или мощного бинокля объект рассмотреть не получится. Дополнительную роль сыграют прозрачность атмосферы и отсутствие сильной засветки неба.

Подобные небесные явления регулярно попадают в поле зрения учёных и дополняют общую картину изучения космоса, как и наблюдения за угрозой столкновения астероида с Луной. Кометы позволяют исследовать первичное вещество Солнечной системы и уточнять модели её формирования.

"Кометы с такой яркостью представляют интерес прежде всего для наблюдателей с оптическими приборами, поскольку визуально они остаются малозаметными", — считает астроном, обозреватель Pravda. ru Павел Громов.

Наблюдения в Северном полушарии

Специалисты Московского планетария отмечают, что лучшие условия для наблюдений сложатся в Южном полушарии, где комета поднимется выше над горизонтом. В северных широтах задача окажется значительно сложнее и потребует точного соблюдения временных рамок.

Искать комету рекомендуется примерно через час после заката. В это время она будет находиться очень низко над юго-западным горизонтом, что особенно осложняет наблюдения в городах. Аналогичные трудности возникают и при наблюдении далёких объектов, которые фиксируют современные инструменты, включая космический телескоп Уэбба.

Новые открытия астрономов

Интерес к кометам подогревается и недавними открытиями. В январе была обнаружена комета C/2026 A1 (MAPS), которую зафиксировали 13 января 2026 года в обсерватории AMACS1 в рамках научной программы MAPS. Наблюдения ведутся при участии специалистов Института космических исследований РАН.

Такие находки расширяют представления о динамике малых тел и помогают уточнять прогнозы их движения. Кометы нередко становятся своеобразными "вестниками" далёких областей Солнечной системы и дают материал для сравнительных исследований. Об этом сообщает РИА Новости.

"Каждое новое обнаружение кометы важно не только для астрономии, но и для популяризации науки, поскольку привлекает внимание к наблюдательным программам", — отмечает астрофизик, обозреватель Pravda. ru Алексей Руднев.

Кометы и условия их наблюдения

Кометы заметно различаются по яркости и доступности для наблюдений. Яркие объекты иногда видны невооружённым глазом, тогда как слабые, подобные C/2024 E1, требуют телескопов и точных координат. Существенное значение имеют также фаза Луны, прозрачность атмосферы и географическое положение наблюдателя.

Популярные вопросы о наблюдении комет

Можно ли увидеть комету без телескопа?

В случае C/2024 E1 это практически невозможно из-за слабой яркости объекта.

Во сколько лучше начинать наблюдения?

Оптимальное время — примерно через час после захода Солнца.

Что важнее — оборудование или место?

Даже хороший телескоп не компенсирует сильную засветку, поэтому выбор места играет ключевую роль.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Красота и стиль
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Садоводство, цветоводство
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Популярное
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается

Земклуника снова привлекает внимание дачников благодаря аромату, устойчивости и стабильному урожаю. Чем гибрид отличается от привычной клубники.

Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Последние материалы
Вселенная на грани пересмотра: эти точки напугали космологов сильнее чёрных дыр
Отношения с Балтией подошли к опасной грани: Москва больше не готова закрывать глаза
Космос подкинет загадку с хвостом: вот когда небо выдаст новую комету
Чрезвычайное положение из-за Кубы вскрыло планы США: дело вовсе не в безопасности
Европа отобрала из хранилищ более 80 процентов закачанного летом газа
Леван Манджгаладзе: Тесто не должно испытывать стресс даже на конвейере
Безнаказанность на двух колесах: для водителей электросамокатов готовят неприятный сюрприз
Деньги ушли, отдых под вопросом: как не потерять деньги при оплате путешествий
То, что не берёт пылесос, снимается одним движением: простой лайфхак для ковров
Аксессуар с тренировок 80-х выходит в город: весенняя альтернатива колготкам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.